IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems expandiert in die Märkte Chinas und der Asien-Pazifik-Region

: Versus Systems expandiert in die Märkte Chinas und der Asien-Pazifik-Region

Versus steigert Benutzerbasis auf Gaming-Markt der Asien-Pazifik-Region im Wert von 71 Mrd. $ pro Jahr

Vancouver (British Columbia), 18. September 2019. Founder Matthew Pierce und Chairman Keyvan Peymani von Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) (Versus oder das Unternehmen) waren letzte Woche in Hongkong, um sich mit potenziellen Inhalts- und Werbepartnern zu treffen, deren Hauptaugenmerk auf den chinesischen und andere asiatische Märkte gerichtet ist. Als Ergebnis erfolgreicher Treffen plant Versus den Einsatz seiner patentierten Winfinite-Plattform sowie einer Reihe von Partnern in der Region, um Hunderten Millionen an potenziellen Kunden echte Preise zu bieten.

Die Asien-Pazifik-Region ist laut Statista angesichts von mehr als doppelt so hohen Jahresumsätzen wie die nächstgrößere Region (Nordamerika mit 33 Milliarden Dollar) sowohl der größte als auch der am schnellsten wachsende Gaming-Markt der Welt. Allein in China gibt es Hunderte Millionen an Spielern, die jedes Jahr zig Milliarden Dollar für In-Game- und In-App-Käufe ausgeben.

Die Winfinite-Plattform bietet sowohl lokalen Marken als auch globalen Anbietern von Preisen die Möglichkeit, den Spielern eine individuelle Belohnung in ihren Spielen zu bieten, sagte Matthew Pierce, Founder und CEO von Versus. Was wir hier tun können, ist dasselbe, was wir überall tun möchten: interaktive Medien unterhaltsamer zu machen, indem wir den Spielern die Möglichkeit geben, sowohl lokale Belohnungen von regionalen Anbietern von Preisen als auch globale Belohnungen von Marken zu erhalten, die das engagierteste Publikum der Welt erreichen wollen. Winfinite ist zurzeit in einer Reihe von Handyspielen sowie in der HP Omen-Serie an Desktop-Computern und Laptops erhältlich.

Versus ist ein an der Canadian Stock Exchange notiertes Marketing- und Werbetechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von In-Game-Preisen und Werbeinstrumenten konzentriert. Versus hat die eigene Winfinite-Plattform entwickelt - eine Reihe von Produkten, die es Herausgebern und Entwicklern ermöglichen, In-Game-Preise für Handys, Konsolen, PC-Spiele, Apps und Streaming-Medien anzubieten. Über Winfinite können Werbetreibende echte Produkte und digitale Waren als Preise anbieten, die Spieler durch In-Game-Erfolge verdienen können.

Winfinite bietet Spielern und Zuschauern die Möglichkeit, um Dinge zu spielen, die sie lieben - und gleichzeitig Unternehmen und Marken einen leistungsstarken neuen Weg, ihr potenzielles Publikum zu erreichen.

Über Versus Systems

Versus Systems, Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zur neuen Plattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontaktieren Sie Versus Systems:

press@versussystems.com

Suite 302 - 1620 West 8th Avenue Vancouver |V6J 1V4 |Canada

T: 604.639.4457 | F: 604.639.4458

www.versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die geplante Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

