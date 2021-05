IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems erwirbt Xcite Interactive und erweitert seine Reichweite auf Fernsehen und Streaming

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

: Versus Systems erwirbt Xcite Interactive und erweitert seine Reichweite auf Fernsehen und Streaming

Versus erwirbt das Unternehmen, das Second-Screen-Engagements für mehrere NFL-, MLB-, NBA- und NHL-Teams verwaltet

Los Angeles (Kalifornien), 12. Mai 2021. Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS, Frankfurt: BMVB) (Versus oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass es ein endgültiges Abkommen mit Xcite Interactive (Xcite) hinsichtlich des Erwerbs von 100 % des Aktienkapitals von Xcite unterzeichnet hat.

Xcite ist ein globaler Marktführer bei der interaktiven Einbindung des Publikums und hat bereits mit über 150 Profiteams in der NFL, NBA, NHL und MLB sowie der Fußballweltmeisterschaft, der Formel 1 und anderen Live-Events weltweit zusammengearbeitet. Xcite unterhält laufende Beziehungen zu Dutzenden von Teams und Inhaltepartnern, die nun in der Lage sein werden, in ihren Apps, Streams und Übertragungen auf die patentierte Belohnungsplattform von Versus zuzugreifen. Die kürzlich entwickelte Plattform XEO wird Fans die Möglichkeit bieten, mit ihren Lieblingssendungen, -spielen und -veranstaltungen zu interagieren und Belohnungen und Preise ihrer Lieblingsmarken zu gewinnen.

Die Plattform XEO mit den Preisen von Versus wurde kürzlich während des Mittelgewicht-Titelkampfes zwischen Canelo Álvarez und Billy Joe Saunders am 8. Mai im AT&T Stadium in Dallas im US-Bundesstaat Texas getestet. Bei diesem Test wurde sowohl die Marke Crush von Keurig Dr. Pepper als auch Canelo Álvarez selbst vorgestellt. Die Fans auf der Testplattform konnten beim ersten Test der Plattform Versus-Xcite auf dem Markt alles gewinnen - von signierten Boxhandschuhen über DAZN-Codes, um den Kampf zu sehen, bis hin zu Crush-Soda.

Diese Fusion wird es uns ermöglichen, die nächste Generation von Produkten zur Einbindung des Publikums zu entwickeln, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus. Versus wird seine patentierten Belohnungs-, Werbe- und Engagement-Tools in die Plattform XEO von Xcite einbringen und somit Belohnungen und Engagement für Sender, Streamer, Teams, Live-Events und aufgezeichnete Medien bieten. Die Zuschauer können echte Belohnungen gewinnen, während sie ihre Lieblingsspiele, -teams, -Streams und Live-Events verfolgen - auf jedem beliebigen Gerät. Mit der neuen Produktreihe, die durch diesen Erwerb ermöglicht wird, gewinnen gleichermaßen Marken, Sender, Teams und auch die Fans.

Die Einbindung von Versus in XEO wird den Wert von Fernsehen und Streaming beträchtlich steigern, sagte Sean Hopkins, Founder und Chief Product Officer von Xcite. Wir arbeiten bereits mit über 150 professionellen Sportteams zusammen und die Möglichkeit, unsere vollständige Einbindungsplattform allen Arten von Sendern, Influencern und Teams zur Verfügung zu stellen, wird das Erlebnis für Fans, Marken und für unsere Inhaltepartner verbessern. Die Leistung unserer erweiterten Plattformen wird die Einbindung der Fans für die kommenden Jahre neu definieren.

Das endgültige Abkommen sieht vor, dass Versus 100 % von Xcite für 19 Millionen US$ in Form von Aktien von Versus erwirbt, abzüglich einer Anpassung des Nettobetriebskapitals, wie im endgültigen Abkommen beschrieben, und eines Beschäftigungspools von 2,25 Millionen $ für Mitarbeiter von Xcite. Xcite wird eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Versus Systems sein, wobei Matthew Pierce, CEO von Versus, und Craig Finster, President und CFO von Versus, dieselben Funktionen bei der Tochtergesellschaft übernehmen werden. Das Board of Directors von Versus wird auch das Board von Xcite werden.

Versus wird für die gesamte ausstehende Kapitalbeteiligung an Xcite einen Gesamtbetrag von bis zu 2.011.163 Stammaktien von Versus ausgeben, die mit 7,9109 $ bewertet werden, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien von Versus Systems, die an der NASDAQ unter dem Tickersymbol VS an den 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen gehandelt werden, die am Tag zwei Tage vor dem Datum der Unterzeichnung enden, sowie einen Barbetrag von bis zu etwa 130.799 $ bezahlen, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, die im endgültigen Abkommen festgelegt sind.

Der Abschluss der Fusion unterliegt bestimmten wesentlichen Bedingungen, einschließlich der Richtigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen der Vertragsparteien des endgültigen Abkommens, der Erfüllung der im endgültigen Abkommen festgelegten Verpflichtungen und Vereinbarungen durch die Vertragsparteien, das Ausbleiben jeglicher anhängiger oder drohender Gerichtsverfahren, die der Umsetzung der Fusion im Weg stehen stellen oder wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Xcite haben, die Genehmigung der Aktionäre von Xcite, die Unterzeichnung von Arbeitsangeboten durch bestimmte Schlüsselmitarbeiter von Xcite sowie die Zulassung der im Rahmen der Fusion auszugebenden Aktien für die Notierung an der NASDAQ. Clark Hill PLC fungiert bei der Transaktion als Rechtsberater von Xcite.

Über Xcite Interactive

Xcite Interactive ist ein weltweit führendes Unternehmen, das Online-Publikum in großem Umfang einbindet, und jede Veranstaltung unterhaltsamer und profitabler macht. Unsere Cloud-Scale-Webservices-Plattform bietet die neueste Technologie für Gamification, Interaktion mit Inhalten und Intelligenz. Wir bringen die Audience Expression auf eine höhere Ebene und bieten aufregende Momente für Sponsoren. Unsere Technologie unterstützt die NFL, NBA, NHL und MLB, die Olympischen Spiele, die Fußballweltmeisterschaft, die X-Games, die Formel 1 sowie Unternehmensveranstaltungen in allen Teilen der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xcitelive.com.

Für Xcite Interactive, Kontakt:

JR Reichl

jreichl@xcitelive.com

800-464-9445

xcitelive.com

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellenYouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anlgeger

Sean McGowan, Cody Cree

Gateway Investor Relations

949-574-3860

VS@gatewayir.com

oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich der Aussagen über die geplante Übernahme von Xcite durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58356

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58356&tr=1

