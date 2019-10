IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems erweitert Funktionalität von Dynamic Regulatory Compliance, um Preise in allen 50 Bundesstaaten zu ermöglichen

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Versus Systems erweitert Funktionalität von Dynamic Regulatory Compliance, um Preise in allen 50 Bundesstaaten zu ermöglichen

Systemaktualisierung erweitert Preise von Bundesstaat zu Bundesstaat mit der Dynamic Regulatory Compliance-Engine von Versus, die vor der Einführung in die EU und Asien eine Erweiterung der Zielgruppe und der Reichweite von 10 % verzeichnet

Vancouver (British Columbia). Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) (Versus oder das Unternehmen) erweitert die Funktionalität seiner patentierten Dynamic Regulatory Compliance-Engine, um weitere Regionen in den USA zu unterstützen und die Zielgruppen für Marken und Inhaltspartner zu erweitern.

Die Navigation durch die rechtlichen und regulatorischen Aspekte von Belohnungen und Preisen ist sowohl für Inhaltsersteller als auch für Marken ein Problem, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Die Preiseplattform von Versus Systems war seit jeher auf die globale, regionale und lokale Konformität fokussiert - und nun kann Versus Preise in allen 50 Bundesstaaten platzieren, wobei dieselbe Technologie verwendet wird, die bald auch in Europa und Asien zum Einsatz kommt, wodurch es unseren Partnern ermöglicht wird, ihre Preiskampagnen zu erweitern und mehr Spieler anzusprechen.

Diese Expansion führte über Nacht zu einer zehnprozentigen Vergrößerung der Zielgruppe für Inhaltspartner - ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von Versus Systems im Jahr 2019. Unsere Partner haben von dieser Expansion sofort profitiert, sagte Pierce. Wir konnten bereits zu Beginn des Quartals die angestrebten Wachstumsziele für das vierte Quartal erreichen - ein wichtiger Faktor, der das Wertangebot von Versus verdeutlicht.

Marken können nun vor der globalen Expansion, die für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2020 geplant ist, in den gesamten USA Spieler direkt im Spiel erreichen.

Über Versus Systems

Versus Systems (CSE: VS) (OTCQB: VRSSF). hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für In-Game-Aktivitäten bei Videospielen entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise anzubieten. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zur neuen WINFINITE-Plattform von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

