IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems erlaubt ab Juli alkoholbezogene Werbung

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Versus Systems erlaubt ab Juli alkoholbezogene Werbung

Die Engagement-Engine von Versus ermöglicht eine neue Kategorie von Werbepartnern für Live-Sport und Live-Veranstaltungen

LOS ANGELES, CA - 22. April 2021 - Versus Systems Inc. (Versus oder die Gesellschaft) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass die firmeneigene Second-Screen-Engagement-Plattform ab Juli diesen Jahres alkoholbezogene Produkte, Werbeaktionen und unter Umständen sogar Preisverleihungen als Teil der Dynamic Regulatory Compliance-Engine von Versus einbeziehen wird, mit dem Ziel, einen Teil des milliardenschweren jährlichen Alkohol-Werbemarktes zu erobern Cision PR Newswire, 2018

.

Versus Systems verfügt über mehrere erteilte Patente im Bereich der sogenannten Dynamic Regulatory Compliance, die sich damit befassen, wie die Werbeplattform von Versus Geotargeting, Geofencing, Altersnachweissysteme und andere Techniken einsetzt, um rechtliche und regulatorische Fragen für verschiedene Formen von Werbung, Belohnungen und Prämien zu regeln, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Alkoholbezogene Werbung ist eine der größten und auch am stärksten überwachten Kategorien von Anzeigen - nicht nur online, sondern auch in Streaming-, OTT- und Broadcast-Medien, meinte Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus. Durch effektives und gezieltes Management kann diese Kategorie dazu beitragen, einen Teil der über eine Billion Dollar freizusetzen, die jedes Jahr weltweit für Alkohol ausgegeben werden. Statista.com, 2019

Die neue XEO-Plattform von Versus für Streaming- und Live-Events in den USA wird bald in der Lage sein, programmatische Eingaben zu nutzen, um die Vorgaben des Department of Alcoholic Beverage Control der einzelnen Bundesstaaten einzubeziehen - so werden die regulatorischen Fragen gehandhabt und den Fans, Zuschauern und unseren Partnermarken gleichzeitig ein großartiges interaktives Medienerlebnis geboten.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anlgeger

Sean McGowan, Cody Cree

Gateway Investor Relations

949-574-3860

VS@gatewayir.com

Oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57999

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57999&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92535P8082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.