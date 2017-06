IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems Inc. veröffentlicht geschlossenes Betaprogramm

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



Versus Systems Inc. veröffentlicht geschlossenes Betaprogramm

Engine-Partnerschaft mit großen Marken hinsichtlich In-Game-Preise, -Werbung und -Promotionen, um Videospieler zu Hause zu belohnen

Vancouver (British Columbia), 2. Juni 2017. Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, FRA: BMVA) (Versus oder das Unternehmen) eröffnete heute die erste Phase des geschlossenen Betaprogramms des Unternehmens für Nutzer, die sich über https://www.versussystems.com/join-beta registrieren. Die Spieler haben von überall aus die Möglichkeit, um echte Preise von Marken wie Tier 1, Han Cholo und vielen anderen zu spielen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere Technologie auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es echten Spielern, um echte Preise zu spielen. Wir erhielten bereits positive Rückmeldungen von Markenpartnern und es ist großartig zu sehen, wie Spieler auf In-Game-Belohnungen auf unserer Plattform reagieren, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Das geschlossene Betaprogramm von Versus bietet sowohl Einzel- als auch Multiplayer-Spiele in der Arcade-Shooter-Demo Dragons Creek von Versus. Aussichtsreiche Spieler können sich unter versussystems.com registrieren und sobald ein registrierter Spieler für die Teilnahme ausgewählt wurde, kann er um In-Game-Preise von Tier 1, Han Cholo und anderen spielen. Die Preise variieren und basieren auf den In-Game-Leistungen. Medien-Set von Versus Systems: https://spaces.hightail.com/receive/N7P4ffkJx2 Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Preise- und -Promotions-Engine entwickelt. Versus ermöglicht es Spieleentwicklern und -herausgebern, Spieler mit Preisen zu belohnen, die in deren Lieblingsspielen gewonnen werden können. Zu den Preisen zählen Kleidung, Tickets, Energydrinks und herunterladbare Inhalte - allesamt von Marken, die Spieler interessieren, wie etwa Rockstar, Han Cholo, Tier 1 und andere. Sehen Sie hier, wie Versus funktioniert: https://youtu.be/a37iab8qGbY.

