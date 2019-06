IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems, Inc. gewinnt multinationalen Großkonzern für Unterhaltungselektronik als Partner

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Versus Systems, Inc. gewinnt multinationalen Großkonzern für Unterhaltungselektronik als Partner

Mit der Partnerschaft im Bereich Unterhaltungselektronik erweitert Versus sein System der Preisvergabe bei Videospielen

Los Angeles, Kalifornien--( 9. Mai 2019) - Versus Systems, Inc. (Versus) (CSE: VS) (OTCQB: VRSSF) (FRANKFURT: BMVA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Partnerabkommen mit einem multinationalen Großkonzern für Unterhaltungselektronik geschlossen hat, um mit der von Versus entwickelten WINFINITE-Technologie Spielern die Chance auf einen Preisgewinn zu eröffnen. Die Partnerschaft wird in den Vereinigten Staaten voraussichtlich im dritten Geschäftsquartal 2019 wirksam werden.

Wir von Versus sind begeistert, dass wir nun deutlich mehr Spielern die Möglichkeit bieten können, Preise zu gewinnen, freut sich Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Der Partner, den wir noch bekannt geben werden, wird mit einem einzigartigen Angebot aufwarten, das auf unserer WINFINITE-Plattform aufbaut.

Über Versus Systems

Versus Systems, Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zur neuen Plattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Für Versus Systems kontaktieren Sie bitte:

Mathew Pierce

press@versussystems.com

(424) 242-4150

