IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems Inc. geht Partnerschaft mit Rockstar Energy Inc. ein, um Videospielpreise- und -promotionen-Engine zu erweitern

: Versus Systems Inc. geht Partnerschaft mit Rockstar Energy Inc. ein, um Videospielpreise- und -promotionen-Engine zu erweitern

Preise für Spieler auf Kleidung, Energydrinks und vieles mehr erweitert!

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 1. März 2017. Versus Systems Inc. (CSE: VS, CSE: VS.CN, OTCQB: VRSSF, FRANKFURT: BMVA) meldete heute eine Partnerschaft mit Rockstar Inc., dem Hersteller von Rockstar Energy Drink, hinsichtlich der Erweiterung der In-Game-Preisangebote für Videospieler von Versus. Die Spieler kämpfen in einem Spiel um einen exklusiven Zugang zu Rockstar-Events, Kleidung und Markenprodukte.

Rockstar ist ein perfekter Partner für die Engine von Versus, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Events, Kleidung und der symbolträchtige Rockstar Energy Drink - das sind die perfekten Preise für zahlreiche Spieler unterschiedlicher Spiele. Wir können es kaum erwarten, Rockstar-Preise und den Rockstar-Lebensstil in allen Versus-kompatiblen Spielen anzubieten.

Versus hat eine solide Engine entwickelt, die es uns einfach macht, Spieler für ihre Leistungen in einem Spiel zu belohnen, sagte Jason May, EVP of Marketing von Rockstar Inc. Versus ermöglicht es Spielern, einen Preis auszuwählen, wie etwa die neuesten Rockstar-Klamottendesigns, um in einem Spiel darum zu kämpfen. Die Gewinner können sich auf mehr als nur auf einen Eintrag in die Bestenliste freuen - echte Preise werden bis zu ihrer Haustür geliefert. Rockstar unterstützt Spiele und Versus bietet uns eine neue, wirklich coole Möglichkeit, Spieler zu belohnen!

Versus Systems ermöglicht es Spieleentwicklern und -herausgebern, ihren Spielern kontinuierlich neue Inhalte in Form von coolen Preisen zu bieten, die die Spieler vorab auswählen können, bevor sie im Spiel darum kämpfen. Zu den Preisen zählen Kleidung, Konzertkarten, Energydrinks, herunterladbare Inhalte und Bargeld - allesamt von Marken, die Spielern wichtig sind, wie etwa Rockstar, Han Cholo oder Tier 1 Games. Versus möchte, dass sich jeder Spieler zu Hause wie eine eSports-Legende fühlt, die um echte Preise spielt. Hier erfahren Sie, wie Versus funktioniert: https://youtu.be/a37iab8qGbY.

Rockstar Inc. ist ein führender Hersteller von Energydrinks und Lifestyle-Produkten für Menschen mit einem aktiven und überschwänglichen Lebensstil - von Sportlern bis hin zu Rockstars. Rockstar bietet Produkte in Einzelhandelsgeschäften in den USA, Kanada, Australien, Österreich, Belgien, Irland, Mexiko, Neuseeland, Japan, Deutschland, der Schweiz, Finnland, Spanien, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas (Nevada). Rockstar sponsert Action-Sport, Motorsport, Konzerte, Künstler und Live-Events in allen Teilen der Welt. Rockstar war mit renommierten Franchises wie Gears of War und Forza bei Microsoft Studios und Xbox bereits zuvor in der Videospiele-Branche tätig.

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Preise- und -Promotionen-Engine entwickelt, einschließlich bedingter Preise und dynamischer Regelüberwachung. Um mehr über Versus zu erfahren, konsultieren Sie bitte die Website unter www.versussystems.com oder sehen Sie sich das neueste Video auf YouTube an.

