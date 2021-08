IRW-News: Versus Systems Inc. : Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems Inc., referiert bei Bowl Season Annual Meeting & Trade Show über Fan-Engagement

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

: Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems Inc., referiert bei Bowl Season Annual Meeting & Trade Show über Fan-Engagement

Pierce wird bei der führenden Veranstaltung des College-Football für die Bowl Games das Thema Fan-Engagement erörtern

LOS ANGELES, 3. August 2021 -- Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) hat heute angekündigt, dass Firmengründer und CEO Matthew Pierce eingeladen wurde, an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Veranstaltung Bowl Season Annual Meeting & Trade Show teilzunehmen.

Bowl Season ist der kollektive Zusammenschluss der 44 Bowl-Spiele, die in der traditionellen College-Football-Post-Season (Playoff-Phase) ausgetragen werden. Unter dem Motto Ein Fest für den College-Football wirbt Bowl Season für die große Tradition des Bowl-Systems und dessen hohen Stellenwert für die Sportler unter den Studenten. Als gemeinnützige Organisation stellt Bowl Season die Besonderheit jedes einzelnen Bowl-Spiels sowie deren Geschichte und Bräuche in den Vordergrund und würdigt das Bowl-Erlebnis für die heutige und alle künftigen Generationen.

Matthew Pierce wird im Rahmen der Podiumsdiskussion über das Fan-Engagement in der Zeit nach der Pandemie referieren. Behandelt werden Technologien in den Bereichen Qualifikationsprüfung, Kartenverkauf, Sicherheit, postpandemische Lösungen, Pre-Bowl-Events sowie neue Wege der persönlichen und virtuellen Interaktion mit den Fans durch deren Einbindung als Konsumenten. Die Podiumsdiskussion wird von Ben Sutton, dem Gründer & Chairman von Teall Sports & Entertainment, moderiert.

Matthew war im Laufe seiner Karriere vor allem im Überlappungsbereich zwischen Technologie und Unterhaltung tätig. Er arbeitete unter anderem für die Boston Consulting Group und Warner Bros. und trat auch als Mitbegründer der Rosum Corporation, die später an TruePosition verkauft wurde, und als Gründer von O-Labs, einem in Los Angeles ansässigen Technologie-Inkubator - ein Joint Venture zwischen Originate, Inc., Manatt Phelps & Phillips und ICM Partners - in Erscheinung.

Wir lieben den College-Sport. College-Football zählt zu den tollsten Fan-Erfahrungen, die es gibt. Und Versus will dieses Erlebnis noch interaktiver, persönlicher und unterhaltsamer machen. Versus ist stolz darauf, den College-Football-Fans mit unseren Partnern beim Military Bowl und beim Peach Bowl ein entsprechendes Fan-Engagement zu ermöglichen, und wir hoffen auf die Zusammenarbeit mit noch vielen weiteren Partnern, sagt Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Es ist eine große Ehre, als Redner zur ersten Bowl Season Annual Meeting & Trade Show eingeladen zu werden.

Die Bowl Season Annual Meeting & Trade Show 2021 für Fachleute der Branche wird von 2.-4. August im Scottsdale Resort auf der McCormick Ranch in der Stadt Scottsdale (Arizona) abgehalten.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

