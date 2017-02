IRW-News: Versus Systems Inc. : Matthew Pierce, CEO und Gründer von Versus Systems Inc., beteiligt sich aktiv an Konferenzen zum Thema Unterhaltungstechnologie und eSports

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Matthew Pierce, CEO und Gründer von Versus Systems Inc., beteiligt sich aktiv an Konferenzen zum Thema Unterhaltungstechnologie und eSports

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(15. Februar 2017) - Versus Systems, Inc. (CSE:VS)(CSE:VS.CN)(OTCQB:VRSSF)(FRANKFURT:BMVA) hat heute bekannt gegeben, dass Firmengründer und CEO Matthew Pierce im Februar für Konferenzvorträge verpflichtet wurde.

UCLA Anderson PULSE Entertainment, Sports & Technology Conference: Als MBA-Absolvent der UCLA Anderson School of Management, Absolvent der Stanford University und Lektor für Unternehmensführung an der UCLA und UCLA Anderson School wurde Versus-CEO Matthew Pierce eingeladen, sich im Rahmen der 8. PULSE-Jahreskonferenz an einer Podiumsdiskussion zum Thema Future of Content zu beteiligen. Gemeinsam mit ihm diskutierten die Vorstandsmitglieder von Fox, A&E Networks und KPMG über Berührungspunkte zwischen Unterhaltung, Technologie und Datenmanagement. Auf der PULSE-Konferenz kamen unter anderem auch Les Moonves, CEO und Chairman von CBS, Stan Kasten, CEO von Los Angeles Dodgers, und Steve Bartels, CEO von Def Jam Recordings, zu Wort. (Datum der Konferenz: 10. Februar 2017, PhotoLink)

[a]list summit: Competitive Gaming & eSports: Die wachstumsstärksten Mediensegmente sind Competitive Gaming und eSports. Diese Marktchance gilt es für Pierce und das Team von Versus im Sinne alle Spieleentwickler und -herausgeber, Markenhersteller und Spieler weiter auszubauen. Im Rahmen des jährlich stattfindenden [a]list summit, der im heurigen Jahr zum 14. Mal über die Bühne geht, werden Experten dieses innovativen Mediensegments zusammenkommen, um Marketingfachleute über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Wissensaustausches mit Branchenspezialisten zu informieren. In der Podiumsdiskussion zum Thema Reaching the Global Gaming Audience wird Pierce erörtern, wie Markenunternehmen ihre Kontakte zur jüngeren Spielergeneration (ab Generation Y) im Bereich Competitive Gaming auf internationaler Ebene optimieren können. Auch Amazon, HTC, Blizzard, Coke und TBS sind mit Referenten am [a]list summit vertreten. (Datum der Konferenz: 16. Februar 2017)

Pierce war während seiner Karriere - die er unter anderem bei der Boston Consulting Group und Warner Bros. absolvierte - vor allem mit der Konvergenz von Technologie und Unterhaltung befasst. Außerdem war er Mitbegründer der Rosum Corporation, die später an TruePosition verkauft wurde, und Gründer von O-Labs, einer in LA ansässigen Technologieschmiede, die als Joint Venture von Originate, Inc., Manatt Phelps & Phillips und ICM Partners geführt wurde.

Versus Systems Inc. identifiziert die Eigenschaften eines Spielers, wie etwa das Alter, den Wohnsitz oder das Verhalten und Erfolge in einem Spiel, und passt diese Eigenschaften anschließend an Preise in der echten Welt an, die diese Spieler haben möchten. Um mehr über Versus zu erfahren, konsultieren Sie bitte die Webseite www.versussystems.com oder sehen Sie sich das neueste Video auf YouTube an.

