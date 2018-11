IRW-News: Veritas Pharma Inc. : Veritas meldet verbindlichen Aktienkaufvertrag mit Leis Industries Limited zwecks Verkaufs von Sechelt Organic Marijuana

Weitere Suchergebnisse zu "Veritas Pharma":

IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.



: Veritas meldet verbindlichen Aktienkaufvertrag mit Leis Industries Limited zwecks Verkaufs von Sechelt Organic Marijuana

14. November 2018, Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP) (Veritas oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen verbindlichen Aktienkaufvertrag (der Vertrag) hinsichtlich des Verkaufs aller ausstehenden Stammaktien von Sechelt Organic Marijuana Inc. (Sechelt) an Leis Industries Limited (Leis) unterzeichnet hat. Das Unternehmen hatte zuvor am 13. September 2018 bekannt geben, dass es mit Leis eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) abgeschlossen hat.

Geplanter Erwerb

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Leis alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Sechelt zu einem Kaufpreis von insgesamt 350.000 Dollar erwerben. Leis wird innerhalb der nächsten 24 Stunden 180.000 Dollar an Veritas zahlen; die verbleibenden 170.000 Dollar sind in Aktien zu zahlen, die nach Erhalt der Nutzungsgenehmigung nach dem Bau freigegeben werden sollen.

Der Abschluss des Verkaufs von Sechelt ist an mehrere Bedingungen geknüpft, darunter:

- Erhalt der behördlichen Genehmigung, einschließlich einer Änderung des Geschäftszwecks von Leis;

- Einhaltung aller im Aktienkaufvertrag enthaltenen Verpflichtungen und Vereinbarungen durch die Vertragsparteien; und

- Andere aufschiebende Bedingungen, die im Aktienkaufvertrag festgelegt sind.

Der Abschluss des Verkaufs von Sechelt steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE. Es gibt keine Gewähr, dass der Verkauf von Sechelt wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über seine 100 %-Tochter Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar (Quelle: Deloittes Insights and Opportunities).

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP gehandelt werden.

Zusatzinformationen erhalten Sie auf unserer Webseite veritaspharmainc.com.

Für das Board of Directors:

Dr. Lui Franciosi

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com, unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) sowie auf der Website der kanadischen Börse CSE (www.thecse.com).

Kontakt für Investoren und Medien

Veritas Pharma Inc.

Sam Eskandari

Tel: +1.416.918.6785

E-Mail: ir@veritaspharmainc.com

Webseite: www.veritaspharmainc.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

