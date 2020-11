IRW-News: Velocity Minerals Ltd.: Velocity entdeckt im Goldprojekt Obichnik in Bulgarien eine neue hochgradige Goldzone

IRW-PRESS: Velocity Minerals Ltd.



: Velocity entdeckt im Goldprojekt Obichnik in Bulgarien eine neue hochgradige Goldzone

Die wichtigsten Ergebnisse:

- Bohrloch ODD-063; 6,0 m mit 15,80 g/t Gold und 76,72 g/t Silber

- einschl. 2,0 m mit 37,98 g/t Gold und 165,50 g/t Silber

Neuigkeiten aus dem Projekt Sedefche

3. November 2020 - Vancouver, British Columbia - Velocity Minerals Ltd. (TSX.V: VLC) (Velocity oder das Unternehmen) gibt den Erhalt der Ergebnisse aus zusätzlichen Bohrlöchern im Goldprojekt Obichnik (Obichnik) in Bulgarien bekannt. Die Ergebnisse aus 16 Bohrlöchern, darunter zwei Bohrlöcher im Bereich der neuen hochgradigen Entdeckung Premka, liegen nun vor. Die Mineralisierung ist offen und die Bohrungen werden fortgesetzt.

Entdeckung Premka, Obichnik

Zu den wichtigsten Ergebnisse aus der neuen Zone Premka zählen Bohrloch ODD-063, in dem auf 6,0 m ein Erzgehalt von 15,80 g/t Gold und 76,72 g/t Silber (einschließlich 2,0 m mit 37,98 g/t Gold und 165,50 g/t Silber) durchteuft wurde, sowie Bohrloch ODD-061, wo man auf 7,7 m einen Erzgehalt von 0,92 g/t Gold und 53,76 Silber (einschließlich 1,0 m mit 4,04 g/t Gold und 331,00 g/t Silber) durchörterte. Ergänzungsbohrungen im Bereich der Streichenerweiterungen sind derzeit im Gange; unter anderem werden die Ausläufer im Einfallen auf- und abwärts bis zu den Durchschneidungen erkundet.

Die neue Entdeckung Premka wurde bis dato nur durch zwei Bohrlöcher untersucht, und beide sind hochgradig mineralisiert. Die Goldmineralisierung steht mit einer kartierten Siliziumalterierung in Verbindung, die in östlicher und westlicher Richtung noch genauer erkundet werden muss. Der hohe Erzgehalt der Goldmineralisierung stimmt uns sehr optimistisch, und in dieser Zielzone sind auch noch weitere Bohrungen vorgesehen, freut sich Keith Henderson, President und CEO von Velocity. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf den Aufbau eines Multi-Asset-Goldproduktionsprofils in Bulgarien und verfolgen eine sogenannte Hub & Spoke-Erschließungsstrategie. Angesichts der positiven Ergebnisse aus der aktuellen Vormachbarkeitsstudie für das Projekt Rozino werden wir unsere Explorationsbohrungen zur Erweiterung und Definition der Ressourcen bei Rozino sowie die Arbeiten in den Projekten Obichnik, Makedontsi und Iglika weiter fortsetzen.

Projekt Sedefche

Nach dem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung im Projekt Sedefche, in deren Rahmen Explorationsbohrungen über rund 5.500 m absolviert wurden, hat sich das Unternehmen gegen die Ausübung seiner Option auf den Erwerb von 70 % der Konzessionsanteile entschieden. Als Gegenleistung für die Ausführung einer Verzichtsvereinbarung hat Velocity von Gorubso Kardzhali AD eine Barsumme in Höhe von 1,5 Millionen Dollar erhalten, mit der Velocitys tatsächliche Explorationsaufwendungen plus 20 % abgegolten werden.

Abbildung 1: Lageplan mit Standorten der abgeschlossenen Bohrungen im Projekt Obichnik,

einschließlich der neu entdeckten Zone Premka

Tabelle 1: Wichtige Ergebnisse der Explorationsbohrungen im Projekt Obichnik

Die hierin angegebenen Bohrabschnitte wurden noch nicht in einem Ressourcenmodell berücksichtigt und die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung wurde noch nicht ermittelt. Die Bohrlöcher sind so konzipiert, dass sie die Mineralisierung in einem rechten Winkel bzw. annähernd in einem rechten Winkel durchteufen.

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Das Arbeitsprogramm bei Obichnik wurde von Stuart A. Mills, CGeol, dem Vice-President Exploration des Unternehmens, konzipiert und beaufsichtigt. Er zeichnet für alle Aspekte der Arbeiten verantwortlich, einschließlich des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms.

Die Mitarbeiter am Projektstandort sammeln und verfolgen Proben gründlich. Die Proben werden anschließend sicher versiegelt und an die Laboreinrichtung von ALS Global in Rumänien überstellt. Die Proben, die die hierin beschriebenen Ergebnisse geliefert haben, werden aufbereitet und in Übereinstimmung mit den Branchenstandards im rumänischen Labor von ALS mittels Brandprobe an einer 30-Gramm-Charge analysiert. Eine Probe, die von dem aufbereiteten Material aus dem Bohrprogramm bei Obichnik abgespalten wird, wird an das Labor von ALS in Irland geschickt, wo sie einer Multi-Element-Analyse mit einem induktiv gekoppelten Massenspektrometer unterzogen wird. Jeder Charge werden Felddoppel-, Leer und unabhängig kontrollierte Referenzproben (Standardproben) beigefügt.

Alle Bohrabschnitte in dieser Pressemeldung wurden unter Verwendung eines Cutoff-Werts von 0,2 g/t Gold, einem Mindestwert für Mischproben von 0,5 g/t Gold und einer Maximallänge für taubes Gestein von 3 Metern berechnet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Stuart A. Mills, BSc, MSc, CGeol, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und Vice-President Exploration des Unternehmens, zur Veröffentlichung freigegeben. Herr Mills steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Velocity Minerals Ltd.

Velocity ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Südosten von Bulgarien gerichtet ist. Die Strategie von Velocity besteht darin, einen kostengünstigen Betrieb nach dem Hub and Spoke-Modell in Südost-Bulgarien zu erschließen. Im Rahmen dieses Modells sollen in mehreren Goldprojekten Goldkonzentrate hergestellt und anschließend zur Herstellung von Doré an eine bestehende, zentral gelegene Verarbeitungsanlage transportiert werden. Das Unternehmen sieht einen stufenweisen Abbau im Tagebau in Satellitenlagerstätten und die Verarbeitung in einer derzeit im Betrieb befindlichen Carbon-in-Leach-(CIL) -Anlage vor. Velocity besitzt eine Beteiligung von 70 % an der Prospektionskonzession Tintyava, die das Goldprojekt Rozino beinhaltet. Außerdem verfügt das Unternehmen über Optionsvereinbarungen über den Erwerb einer Beteiligung von 70 % an den Goldprojekten Obichnik und Makedontsi bzw. von 100 % am Projekt Iglika. Das Management und das Board of Directors von Velocity bestehen aus Fachleuten aus der Bergbaubranche, die zusammengenommen über Erfahrung in ganz Europa, Asien und Nord-, Mittel- und Südamerika verfügen. Diese sammelten sie als Angestellte von großen Bergbaukonzernen sowie als Gründer und Führungsmitglieder von Junior- und mittelständischen Aktiengesellschaften. Die Erfahrung des Teams erstreckt sich über die folgenden Bereiche: alle Aspekte der Mineralexploration, Ressourcendefinition, Machbarkeitsphase, Finanzen, Minenerrichtung und -betrieb. Die Teammitglieder können auf nachweisliche Erfolge in der Führung börsennotierter Unternehmen verweisen.

Für das Board of Directors:

Keith Henderson

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Keith Henderson

Tel: +1-604-484-1233

E-Mail: info@velocityminerals.com

Web: www.velocityminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Explorations- und Testarbeiten im Konzessionsgebiet Momchil, der Verwendung von Mitteln und der zukünftigen Geschäfts- und Betriebstätigkeit von Velocity. Nicht immer, aber häufig, sind zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie pro forma, plant, erwartet, kann, sollte, Budget, Pläne, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, Potenzial oder Abwandlungen einschließlich verneinter Formen solcher Begriffe sowie Phrasen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt erwähnt wurden. Diese Risiken und andere Faktoren beinhalten unter anderem betriebliche und technische Schwierigkeiten in Verbindung mit der Mineralexploration und -erschließung und die Minenerschließungsaktivitäten im Konzessionsgebiet Momchil, einschließlich der geologischen Kartierung; die Prospektions- und Probenentnahmeprogramme für die Projekte; die Tatsache, dass die Anteile des Unternehmens am Konzessionsgebiet Momchil nur eine Option sind und es keine Garantie dafür gibt, dass die Erträge, falls sie erwirtschaftet werden, sicher sind; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, einschließlich des Programms; die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen; den Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Produktionskosten; die Investitionsausgaben; die Kosten und den Zeitpunkt der Erschließung neuer Lagerstätten; die Verfügbarkeit einer ausreichenden Versorgung mit Wasser und anderen Materialien; den Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung des Geschäftsplans des Unternehmens; die zukünftigen Edelmetallpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; Änderungen auf den Finanzmärkten sowie bei der Nachfrage und dem Marktpreis für Rohstoffe; mögliche Abweichungen bei den Erzgehalten oder Gewinnungsraten; mögliches Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle; Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungs- und Aufsichtszulassungen (einschließlich der TSX Venture Exchange), bei Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die Bergbaubetriebe betreffen; Hedging-Praktiken; Währungsschwankungen; Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchsbeschränkungen in Bezug auf die Versicherungsdeckung und die zeitliche Planung und den möglichen Ausgang anstehender Rechtsstreitigkeiten; Umweltfragen und -verbindlichkeiten; Risiken im Zusammenhang mit Joint Venture-Betrieben und Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Übernahmen sowie die unter der Überschrift Risk Factors im jährlichen Lagebericht (Management Discussion and Analysis) und in anderen Unterlagen des Unternehmens erörterten Faktoren, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden. Kopien dieser Unterlagen finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com.

Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

