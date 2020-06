IRW-News: Vanstar Mining Resources Inc.: Vanstar schließt Privatplatzierung in Höhe von 1,1 Mio. CAD ab

IRW-PRESS: Vanstar Mining Resources Inc.: Vanstar schließt Privatplatzierung in Höhe von 1,1 Mio.



Montreal, 11. Juni 2020 - Vanstar Mining Resources Inc. (TSX.V: VSR / OTC (U.S.) : VMNGF / Frankfurt : 1V8) gibt bekannt, dass es eine Flow-Through-Privatplatzierung in Quebec ohne Makler in Höhe von 1.101.600 CAD abgeschlossen hat. Diese Privatplatzierung umfasst 648.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von jeweils 1,70 CAD. Eine Provision in Höhe von sechs Prozent wird an einen unabhängigen Dritten bezahlt, der als Vermittler fungiert.

Wir freuen uns, diese andere Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen zu haben. Dies wird es uns ermöglichen, rasch mit der Exploration unserer Projekte zu beginnen und, sofern erforderlich, die unterschiedlichen Ziele, die durch unsere Vorarbeiten definiert wurden, mittels Bohrungen zu verifizieren, sagte Guy Morissette, CEO des Unternehmens.

Die erhaltenen Gelder werden in erster Linie für die Erschließung der Projekte Amanda und Félix sowie für die Projekte Frida und Éva verwendet werden.

Für Juni ist beim Projekt Félix auch eine magnetische Flugvermessung per Hubschrauber auf etwa 800 Kilometern in einem Abstand von 25 Metern zwischen den Linien geplant. Ein erstes Team wird das Projekt in den nächsten Tagen ebenfalls besichtigen, um eine erste vielversprechende geologische Bewertung des Landes durchzuführen und die möglichen Zugänge für die Vorbereitung auf ein für den nächsten Sommer geplantes Bohrprogramm zu prüfen.

Wertpapiere, die im Rahmen dieser Finanzierung emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum. Die Bedingungen des Angebots unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

