IRW-News: Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy schließt Protokollierung und Aufbereitung der Proben aus den Phase-2A-Bohrungen in seinem Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier ab

TORONTO, KANADA, 4. April 2018 - Vanadium One Energy Corp. (das Unternehmen) (TSXV:VONE, FRANKFURT:9VR1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 738 Proben aus seinem Phase-2A-Bohrprogramm im unternehmenseigenen Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier in der Nähe von Chibougamau (Quebec) zur Analyse eingereicht hat.

Aus acht (8) neuen Diamantbohrlöchern mit NQ-Kerndurchmesser wurden Proben mit einem Gesamtgewicht von rund vier (4) Tonnen entnommen und zur Analyse an Actlabs in Ancaster (Ontario) überstellt. Die Phase 2A unseres laufenden Bohrprogramms lieferte 1.857 Meter Bohrkern aus acht (8) neuen Bohrlöchern (siehe Tabelle weiter unten). Der Kern wurde mit einer Diamantsäge halbiert, wobei 738 Proben, jeweils etwa zwei Meter lang, entstanden. Dies entspricht einer Probenlänge von insgesamt 1.447,8 Metern. Die verbleibende Hälfte des Kerns wird, sofern erforderlich, für zukünftige Verifizierungszwecke in der eigenen neuen Anlage des Unternehmens in Chibougamau sicher aufbewahrt.

Tabelle 1. Liste der Bohrlöcher von November 2017 bei Mont Sorcier

BohrlochRechtsHoch-wHöhen-lAzimutNeigunLängeBeginn Ende

-Nummer -wert ert age g

MSS-17-0564123552794388 360 -59 276 2017-112017-11

8 8 -12 -14

MSS-17-0564026552795386 360 -59 276 2017-112017-11

9 2 -14 -16

MSS-17-1564226552794390 360 -55 273 2017-112017-11

0 2 -16 -19

MSS-17-1564125552797388 360 -45 174 2017-112017-11

1 3 -19 -20

MSS-17-1564025552797385 360 -45 174 2017-112017-11

2 2 -21 -22

MSS-17-1564224552797391 360 -45 234 2017-112017-11

3 1 -22 -24

MSS-17-1563916552794383 360 -45 225 2017-112017-11

4 2 -24 -26

MSS-17-1564325552798393 360 -45 225 2017-112017-11

5 9 -26 -28

Tabelle 2. QA/QC-Programm für die Phase-2A-Bohrungen, Probenahme und Analyse

Bohrloch-Nummer GesamtläAnzahl der Proben nach Typ

nge

KernhälKernvieLeeStandaGesamtsumme

fte rtel r rd

MSS-17-08 249,4 125 5 6 6 142

MSS-17-09 243,4 122 6 8 7 143

MSS-17-10 189,8 82 3 4 4 93

MSS-17-11 148,7 54 3 3 3 63

MSS-17-12 135,7 64 3 4 4 75

MSS-17-13 189,3 82 4 4 5 95

MSS-17-14 166,6 80 3 5 4 92

MSS-17-15 126 56 3 2 3 64

Gesamtsumme 1448,9 665 30 36 36 767

Die Phase-2A-Bohrungen, die Anfang Dezember 2017 durchgeführt wurden, waren insgesamt doppelt so lang und lieferten mehr als wie doppelt so viele Proben wie Phase 1. Die Phase-1-Bohrlöcher wurden im Juli 2017 niedergebracht und zwischen August und Oktober 2017 beprobt und ausgewertet. Das Unternehmen beschloss, die Bohrungen auf denselben Abschnitten in der South Zone zwischen den historischen Abschnitten 52E und 68E fortzusetzen, um eine Tiefe von etwa 200 Metern zu erreichen. Das ausdrückliche Ziel von Phase 2A war es, das Volumen der etwaigen Mineralressourcen auf vier aufeinanderfolgenden Abschnitten im Abstand von jeweils 100 Metern (im Vergleich mit 220 Metern in der Vergangenheit) zu erweitern.

Die Phase-1- und Phase-2A-Bohrpläne des Unternehmens wurden bewusst so konzipiert, dass sie bestimmte Ziele mit Vanadiumanreicherung innerhalb der Eisen-Vanadium-Titan-Formation, die, wie 1975 berichtet wurde, bei den historischen Bohrungen im Jahr 1966 abgegrenzt wurde, und insbesondere die Bohrlöcher FS-45 und FS-51, die bis zu 1 % V2O5 in den Magnetitkonzentraten (d.h. Davis Tube) anzeigten, durchschneiden.

Die historischen Schätzungen der Mineralressourcen in der vanadiumhaltigen Eisenformation basieren auf 35 vertikalen Bohrlöchern auf 11 Abschnitten und Gräben und sind von zwei Grubenmänteln beschränkt. Eisenerz war in der Vergangenheit das Hauptziel und wir beurteilen die Durchgängigkeit der Eisenerzlagerstätte und die bisherigen Gehalte als sehr ermutigend. Der wahre Schatz hier bei Mont Sorcier ist jedoch die Vanadiummineralisierung in Verbindung mit diesem Eisenerz, da sie weiterhin den historischen Aufzeichnungen entspricht. Das Eisenerz bringt die Vanadiummineralisierung mit sich und unser Hauptaugenmerk ist auf den Aufbau einer NI 43-101-konformen Mineralressource gerichtet, um uns als wichtiger Akteur in der Lieferkette für das immer stärker nachgefragte Vanadium zu profilieren, erklärte President und CEO John Priestner.

Die Eisenformation, in der das Vanadium lagert, ist zwischen der North Zone (170 Millionen amerikanische Tonnen oder 154 Millionen metrische Tonnen) und der South Zone (100 Millionen amerikanische Tonnen oder 91 Millionen metrische Tonnen) aufgeteilt; die Zonen liegen ca. einen Kilometer voneinander entfernt und befinden sich beide im Norden des Lac Chibougamau. Im Jahr 2013 brachte Chibougamau Independent Mines Inc. zwei Bohrlöcher nieder, eine in jeder Zone, und meldete 0,26 % V2O5 über 221 Meter in der North Zone und 0,44 % V2O5 über 54 Meter in der South Zone, allesamt innerhalb der historischen Erzzone.

(HINWEIS: Die oben erwähnte Ressource wurde von Campbell Chibougamau Mines 1966 und dann nochmal 1975 veröffentlicht. Dieses Datenmaterial hat historischen Charakter und stellt keine aktuelle Mineralressource gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 dar. Die Ressource wird von VONE nicht als aktuelle Ressource oder Reserve betrachtet, wurde nicht von einem Geologen von VONE geprüft und sollte nicht als verlässlich erachtet werden.)

Das Unternehmen wird alle verfügbaren Bohrkernproben magnetischen Trennungstests (Davis Tube) sowie Untersuchungen mit einem Satmagan-Gerät unterziehen, um den Magnetitgehalt des Gesteins und die mögliche Gewinnung von Vanadium aus der Mineralisierung innerhalb unseres Projekts zu ermitteln. Das Unternehmen hat alle historischen Bohrlochprotokolle, die die bei den Phase-1- und Phase-2A-Bohrungen durchschnittene Lithologie beschreiben, geprüft. Der Einsatz historischer Daten zahlt sich aus. Die Zusammenstellung aller geologischen Daten ist im Gange. Dies wird in Zukunft Bohrkosten sparen und eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung unterstützen, sagte Director Lafleur.

Da die Ergebnisse der Phase-2A-Bohrungen in den nächsten Wochen erwartet werden, plant die Geschäftsleitung bereits die Phase 2B bei Mont Sorcier, ein Programm, das voraussichtlich rund 2.000 Bohrmeter beinhalten wird.

Vanadium Ones Projekt Mont Sorcier liegt in strategisch günstiger Lage nur 18 Kilometer östlich des regionalen Bergbauzentrums Chibougamau in Quebec und ist über eine befestigte Hauptstraße und gut gewartete Nebenstraßen zu erreichen. Das Fe-V-Ti-Projekt besteht aus 57 Rohstoffkonzessionen mit einer Gesamtfläche von rund 1.910 Hektar (4.797,4 Acres).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Pierre Jean Lafleur, P.Eng. (OIQ) - seines Zeichens qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier - geprüft und genehmigt.

Über Vanadium One Energy Corp.:

Vanadium One Energy Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Das operative Büro befindet sich in Burlington, Ontario, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Explorationsprojekten, die sich in einem Gebiet befinden, das vom Geologischen Dienst der USA (USGS) als Zone mit strategischen Rohstoffen definiert wurde. Unser Ziel ist es, die metallurgischen Eigenschaften dieser strategischen Rohstoffe in unseren Projektgebieten zu bestimmen, das Ressourcenvolumen in jedem Projektgebiet zu definieren und die Wirtschaftlichkeit der Förderung aufzuzeigen. Das Unternehmen hat die Absicht, ein wesentlicher Bestandteil der Versorgungskette für die traditionelle und nach wie vor expandierende HSLA-Stahlindustrie zu werden und sich Marktanteile im Bereich der neuen und wachstumsstarken Batteriespeichertechnik zu sichern. Vanadium One Energy Corp. wird von einem bewährten Team aus Bergbaufachkräften mit umfassender Betriebs- und Finanzerfahrung geleitet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON VANADIUM ONE ENERGY CORP.

W. John Priestner

President & Chief Executive Officer

info@vanadiumone.com

Das Team von Vanadium One Energy lädt die Öffentlichkeit ein, für weitere Informationen die Webseite unseres Unternehmens unter www.vanadiumone.com zu besuchen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42974

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42974&tr=1

