IRW-News: Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy meldet Analyseergebnisse seiner Phase-1-Bohrproben und bestätigt Übereinstimmung mit historischen Entdeckungen beim Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier

: Vanadium One Energy meldet Analyseergebnisse seiner Phase-1-Bohrproben und bestätigt Übereinstimmung mit historischen Entdeckungen beim Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier

Toronto (Kanada), 14. November 2017. Vanadium One Energy Corp. (TSX-V: VONE, Frankfurt: 9VR1) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Phase-1-Diamantbohrergebnisse analysiert und in die laufenden Zusammenstellungen und Bewertungen seines Eisen-Vanadium-Titan-Projekts Mont Sorcier mit 273,7 Millionen Tonnen in der Nähe von Chibougamau (Quebec) integriert wurden. Alle Bohrlöcher und die entsprechenden Ergebnisse stammen von der Zone Mont Sorcier South.

Das Programm wurde konzipiert, um einen Teil der historischen Eisen-Vanadium-Titan-Ressourcen, die Anfang der 1960er und 1970er Jahre in der Zone South des Projekts Mont Sorcier ermittelt wurden, zu bestätigen und an die aktuellen Standards anzupassen.

Tabelle 1 - Abschnitte mit V2O5-Gehalten > 1 % im Davis Tube Ma gnetic Concentrate (das DTMC) (Alle Gehalte sind in % angegeben.) GesteinskernanalyseDTMC (Höchstgehalt)

Bohrloch von bis LÄNGEWahre V2O5TiO2Fe2O3(% V2O5TiO2 Mächti T) Magc c gkeit

MSS-17-01 27,0 29,02,0 1,4 0,740,6 50,8 50,01,250,8 MSS-17-01 81,0 82,51,5 1,1 0,431,1 35,8 34,21,041,9 MSS-17-01 83,5 84,00,5 0,4 0,500,6 41,4 40,01,060,8 MSS-17-02 92,4 93,41,0 0,7 0,531,0 40,4 40,81,111,3 MSS-17-04 8,6 10,21,6 1,1 0,650,8 48,5 48,01,181,0 Gesamtlänge/Durchsch6,6 4,7 0,600,8344,57 43,71,151,17 nittsgehalt 7

VONE bohrte an einem Standort der Zone South 1.002 Meter in sieben Bohrlöchern. Fünf Bohrlöcher - MSS-17-01 bis MS-17-05 - auf einer Kernlänge von insgesamt 705 Metern wurden verwendet, um unsere Gesteinskernanalyse (Höchstgehalt) durchzuführen und die DTMC-Ergebnisse zu erzielen, die in den hierin enthaltenen Tabellen aufgeführt sind. Die restlichen beiden Bohrlöcher - MSS-17-06 und MSS-17-07 - mit einer Länge von insgesamt 297 Metern wurden eigens für die Verwendung in einem separaten metallurgischen Testprogramm reserviert und werden in keiner der Tabellen oder Berechnungen berücksichtigt.

Ein metallurgisches Testprogramm wird die Gewinnung von Vanadium aus dem bei Mont Sorcier enthaltenen Erz nachweisen. Weitere Bestätigungen von Analyseergebnissen werden ebenfalls Teil dieses Programms sein. Details unseres metallurgischen Testprogramms werden in naher Zukunft bekannt gegeben werden.

Im Rahmen unseres Phase-1-Bohrprogramms wurden 293,7 Meter an Material mit einem Gehalt von 0,53 Prozent Vanadiumpentoxid im DTMC (Tabelle 4) durchschnitten, einschließlich 126,5 Meter mit 0,73 Prozent Vanadiumpentoxid in DTMC (Tabelle 5) und 6,6 Meter in fünf Proben mit durchschnittlich 1,15 Prozent Vanadiumpentoxid im DTMC (Tabelle 1). Diese Ergebnisse lassen sich mit dem historischen lokalen Durchschnittsgehalt von 0,61 Prozent Vanadiumpentoxid im DTMC vergleichen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Phase-1-Bohrprogramm von VONE mit Bohrwinkeln von 45 Grad konzipiert wurde, um das Gestein in der subvertikalen Schichtung zu durchschneiden, während die historischen Bohrungen größtenteils vertikal durchgeführt wurden.

Die bisherigen Arbeiten lassen die Schlussfolgerung zu, dass VONE in der Lage war, den in den historischen Aufzeichnungen genannten Vanadiumpentoxidgehalt zu wiederholen, wobei an ausgewählten Standorten gearbeitet wurde, um die Gewinnung durch die Anwendung der DTMC-Methode zu maximieren. Weitere Bohrungen werden in naher Zukunft durchgeführt, um die historischen Ergebnisse in der Zone South bei Mont Sorcier weiter zu bestätigen.

John Priestner, President des Unternehmens, sagte: Unser Ziel besteht seit jeher darin, die historischen Ergebnisse zu bestätigen. Es freut mich sagen zu können, dass wir auf einem guten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt weitestgehend eine Übereinstimmung zwischen unseren Phase-1-Ergebnissen und den historischen Ergebnissen, die von Campbell Chibougamau Mines Ltd. in den Berichten (Reports) GM 69603 und GM 69604 veröffentlicht wurden. Es müssen weitere Bohrungen und Analysen durchgeführt werden, um eine Ressourcenschätzung zu erstellen, die den Standards von National Instrument 43-101 entspricht. Unsere Phase-1-Ergebnisse bestätigen jedoch, dass wir ein Unternehmen aufbauen, dass in der Vanadiumbranche eine Zukunft hat.

VONE konnte auch den historisch gemeldeten niedrigen Titandioxidgehalt wiederholen. Titan ist ein großes Hindernis bei der Gewinnung von Vanadium, wenn traditionelle, etablierte Gewinnungsmethoden verwendet werden. Oftmals findet man zehn Mal mehr Titan in Eisen-Vanadium-Titan-Lagerstätten als bis dato bei Mont Sorcier bestätigt wurde. Mont Sorcier weist außergewöhnlich niedriggradiges Titan auf.

Es ist besonders interessant, dass unsere Titangehalte konstant niedrig sind. Die herkömmliche Hochofentechnologie, bei der Eisenerz verarbeitet und hochreines Vanadium gewonnen wird, ist bei niedrigen Titangehalten deutlich effizienter und kostengünstiger. Titan verursacht eine Verdickung der Schlacke im Ofen und dies wirkt sich verheerend auf den Prozess aus, sagte Priestner.

Tabelle 2 - Standort der 7 Bohrlöcher - Phase 1, Juli 2017 DDH Nr. UTM-Koordinaten Azimut Neigung Länge NAD 83 Zone 18

MSS-17-01564111 E 5528032 N184° -45° 141,0 m MSS-17-02563916 E 5527994 N360° -45° 141,0 m MSS-17-03563916 E 5527988 N181° -45° 141,0 m MSS-17-04564324 E 5528086 N325° -45° 141,0 m MSS-17-05564334 E 5528082 N154° -45° 141,0 m MSS-17-06564222 E 5528022 N350° -45° 195,0 m MSS-17-07564028 E 5528027 N177° -45° 102,0 m

Die Mineralisierung ist Teil der geschichteten Zone des Lac Dore Complex, einer differenzierten mafischen bis ultramafischen Intrusion in Chibougamau (Quebec).

Die ersten fünf Bohrlöcher wurden innerhalb der mineralisierten Zone systematisch erprobt, wobei die Schichtung in Zusammenhang mit der Mineralisierung berücksichtigt wurde. Für gewöhnlich ist der untere Bereich einer jeden Schicht reicher an Magnetit (Ferro-Peridotit), während oder obere Bereich weniger Magnetit (Peridotit) aufweist. Die Bohrlöcher MSS-17-06 und MSS-17-07 wurden für metallurgische Untersuchungen reserviert.

Die interne Struktur der Zone South - von der Basis bis zur Spitze (von Süden nach Norden) - kann wie folgt zusammengefasst werden:

- PERIDOTIT und alterierter Gabbro, der intrusiv sein könnte (der Peridotit dieser Einheit beinhaltet Dunit, Pyroxenit, Pyroxenit-Gabbro und Peridotit)

- GESCHICHTETE ZONE - dünn geschichtete Zone, mit rhythmischer 2-3-Meter-Schicht. Diese Zone enthält den Großteil der Fe-V-Mineralisierung und ist > 100 m mächtig (wahre Mächtigkeit).

- GABBRO-NORIT - eine ziemlich massive Einheit, die auch Magnetit enthält

- ANORTHOSITISCHER GABBRO - ziemlich massive, grobkörnige Einheit

- ANORTHOSIT - ziemlich massiv, < 10 % mafische Minerale. Diese Einheit könnte innerhalb der ursprünglichen Sequenz intrusiv sein.

Einige wenige Diorit- und Trondhjemit-Gesteinsgänge, die möglicherweise mit dem späteren Chibougamau-Pluton in Zusammenhang stehen, wurden ebenfalls beobachtet.

Es sind einige gut definierte grafitische Verwerfungen vorhanden.

Laut der Analyse weisen die unterschiedlichen Einheiten eine eigene Beschaffenheit auf.

Tabelle 3 - Auflistung der Analysebeschaffenheit der größten Gesteinsarten Lithologische Dichte (g/cm³)SiO2 MgO Einheit

Ferro-Peridoti3,00-3,55 16,75-27,70 % 21,60-30,00 % t

Peridotit 2,43-3,00 27,70-35,00 % 30,00-35,00 % Gabbro-Norit 2,95-3,00 27,00-30,00 % 25,00-30,00 % Anorthositisch2,70-2,95 36,00-42,00 % 30,00-37,00 % er Gabbro

Anmerkungen zur beiliegenden Tabelle 4: * Anmerkung 1: Die Bohrlöcher MS-13-17 und MS-13-19 wurden im Jahr 2013 von Chibougamau Independent Mines Ltd. gebohrt, wobei MS-13-17 in der Zone North und MS-13-19 in der Zone South gebohrt wurde. MS-13-19 ist nur zu Referenzzwecken in den Tabellen 4 und 5 angegeben, jedoch nicht in den zusammenfassenden Berechnungen in der letzten Zeile einer jeden Tabelle enthalten.

** Anmerkung 2: Im Bohrloch MSS-17-03 wird die Mineralisierung von einer Verwerfung und einem Gesteinsgang unterbrochen, was die niedrigen Mineralisierungswerte in diesem Kern erklärt.

Tabelle 4 - Auflistung der größeren V2O5-Abschnitte (Alle Gehalte sind in % angegeben.)

Gesteinskernanalyse DTMC (Höchstgehalt)

Bohrloch von bis LÄNWahre V2O TiO Fe2O3( % Mag V2O Ti GE Mächtig5 2 T) 5 O keit c 2c

MS-13-19* 1 25,0102,77,054,7 0,440,7 45,5 41,4 0

MSS-17-01 1 14,8114,99,570,7 0,290,8 34,9 33,0 0,661,3 3

2 123,134,11,88,4 0,171,9 29,1 28,6 0,532,7 0 8

MSS-17-02 1 11,739,127,419,5 0,140,8 31,5 31,5 0,341,4 2 45,364,819,513,9 0,231,0 39,9 43,1 0,441,6 3 69,7101,31,522,4 0,291,3 31,1 31,5 0,651,9 2

4 116,141,24,317,3 0,300,9 38,4 38,2 0,651,4 2 0

MSS-17-03 **

1 13,722,08,3 5,9 0,091,1 26,8 25,5 0,252,1 MSS-17-04 1 8,6 64,549,735,3 0,251,4 34,2 31,9 0,562,6 2 70,484,313,09,2 0,231,5 34,9 33,3 0,541,8 MSS-17-05 1 5,8 64,057,040,5 0,210,8 35,0 31,6 0,450,7 2 70,1119,47,733,9 0,141,0 33,1 29,6 0,341,1 7

3 134,137,3,0 2,1 0,103,1 17,0 6,9 0,7113, 4 7 0

Gesamtlänge/Durch392,279,1 0,231,0334,06 32,36 0,531,6 schnittsgehalt 7 0

Tabelle 5 - Einschließlich einiger hochgradigerer V2O5-Abschnit te

GesteinskernanalyseDTMC (Höchstgehalt)

Bohrloch von bis LÄNGEWahre V2O Ti Fe2O3 % V2O5 TiO Mächti5 O (T) Magc 2 gkeit 2 c

MS-13-19 a 25,0 54,0 29,0 20,6 0,550,948,6 44,3 b 63,0 75,0 12,0 8,5 0,430,650,0 45,4 c 81,0 93,0 12,0 8,5 0,440,648,3 44,6 MSS-17-01 a 24,0 67,0 43,0 30,6 0,340,836,5 34,20,73 1,2 b 69,0 88,4 19,4 13,8 0,330,933,5 31,10,79 1,5 MSS-17-02 a 55,6 126,933,0 23,5 0,361,239,3 40,00,72 1,5 b 132,6141,07,9 5,6 0,321,038,0 37,40,76 2,2 MSS-17-04 a 8,6 16,2 6,8 4,8 0,480,747,2 45,70,91 0,9 MSS-17-05 a 8,6 25,0 16,4 11,7 0,300,738,8 35,30,60 0,6 Gesamtlänge/Durchsc126,5 89,9 0,350,937,72 36,20,73 1,32 hnittsgehalt 3 1

1975 verfasste Campbell Chibougamau Mines Ltd. (CCM) die Berichte GM 69603 und GM 69604 für sein Projekt FERCHIB. In diesen Berichten wird dokumentiert, dass im Jahr 1966 beim Eisen-Vanadium-Titan-Projekt Mont Sorcier von Vanadium One insgesamt 7.000 Meter an Diamantbohrungen durchgeführt wurden. Diese Diamantbohrlöcher wurden verwendet, um die hochgradige Mineralisierung von 273,7 Millionen Tonnen von CCM (0,61 Prozent Vanadiumpentoxid, das in 95,2 Millionen Tonnen Magnetitkonzentrat gewonnen werden kann) in der einzigen gemeldeten historischen Reservenberechnung zu beschreiben, die CCM im Jahr 1975 erstellt hat.

Der Bericht GM 69604 verdeutlicht, dass die Vanadium-Analyseergebnisse im Jahr 1974 in jedem Bohrloch anhand des im Konzentrat gewonnen Vanadiumpentoxids verfügbar gemacht wurden, wobei nur Davis Tube-Tests angewendet wurden. Der Durchschnittsgehalt von 0,93 % V2O5 im Konzentrat wird auf Seite 62 für den historischen Abschnitt 60E der South Zone angegeben, darunter auch ein Erzgehalt von 1,32 % in Loch F-51-4 zwischen 450 und 600 Fuß (150 Fuß oder 46 Meter) und 4 weitere DTR-Proben über 1 % V2O5. Tatsächlich lag der Durchschnittswert in Loch F-45 bei knapp über 1 % V2O5 im Konzentrat auf 575 Fuß (175 Meter), was der Gesamtlänge des Lochs entspricht. Dies ist in etwa mit dem Durchschnittswert von 0,61 % V2O5 im Konzentrat unter Anwendung der Davis-Tube-Methode im Jahr 1974 vergleichbar.

Vanadium Ones Projekt Mont Sorcier liegt in strategisch günstiger Lage nur 18 Kilometer östlich des regionalen Bergbauzentrum Chibougamau in Quebec und ist über eine befestigte Hauptstraße und gut gewartete Nebenstraßen zu erreichen. Das Fe-V-Ti-Projekt besteht aus 57 Rohstoffkonzessionen mit einer Gesamtfläche von rund 1.910 Hektar (4.797,4 Acres).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Claude P. Larouche, P.Eng. (OIQ) - seines Zeichens qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Fe-V-Ti-Projekt Mont Sorcier - geprüft und genehmigt.

Über Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen. Der Geschäftssitz ist in Toronto, Kanada, das operative Büro in Burlington, Ontario, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Explorationsprojekten, die sich in einem Gebiet befinden, das vom Geologischen Dienst der USA (USGS) als Zone mit strategischen Rohstoffen definiert wurde. Unser Ziel ist es, die mineralogischen und metallurgischen Eigenschaften dieser strategischen Rohstoffe in unseren Projektgebieten zu bestimmen, das Ressourcenvolumen in jedem Projektgebiet zu definieren und die Wirtschaftlichkeit der Förderung aufzuzeigen. Das Unternehmen hat die Absicht, ein wesentlicher Bestandteil der Versorgungskette für die traditionelle und nach wie vor expandierende HSLA-Stahlindustrie zu werden und sich Marktanteile im Bereich der neuen und wachstumsstarken Batteriespeichertechnik zu sichern.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON VANADIUM ONE ENERGY CORP.

W. John Priestner President & Chief Executive Officer info@vanadiumone.com

Das Team von Vanadium One Energy lädt die Öffentlichkeit ein, für weitere Informationen die Webseite unseres Unternehmens unter www.vanadiumone.com zu besuchen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41433 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41433&tr=1

