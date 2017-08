IRW-News: Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy bestätigt bei Bohrungen mineralisierte Ziele auf Eisen-Vanadium-Titan-Konzessionsgebiet Mont Sorcier

IRW-PRESS: Vanadium One Energy Corp.



: Vanadium One Energy bestätigt bei Bohrungen mineralisierte Ziele auf Eisen-Vanadium-Titan-Konzessionsgebiet Mont Sorcier

Toronto, Kanada, 15. August 2017 - Vanadium One Energy Corp. (das Unternehmen) (TSXV:VONE, FRANKFURT:9VR1) gibt bekannt, dass in Phase 1 seines Bohrprogramms die beabsichtigten mineralisierten Ziele auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Eisen-Vanadium-Titan-Konzessionsgebiet Mont Sorcier nahe Chibougamau, Quebec, erfolgreich durchteuft wurden. Diese erste Bohrphase, die nun abgeschlossen wurde, bestand aus 1.002 Metern auf dem vom Unternehmen als South Zone bezeichneten Areal auf Mont Sorcier. Zurzeit wird der Bohrkern vermessen und gespalten, sodass er bald untersucht werden kann. Man geht davon aus, dass die Probenergebnisse in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen und veröffentlicht werden können. Das Management bereitet nun die Phase 2 auf Mont Sorcier vor, die aus Diamantbohrungen von 5.000 Metern bestehen sollen.

John Priestner, President/CEO, sagte dazu: Wir sind zwar nicht überrascht, aber dennoch erfreut, dass dieses Phase-1-Bohrprogramm auf Mont Sorcier solche mineralisierten Abschnitte ergeben hat, die wir aufgrund der Bohrungen in der Vergangenheit sowie der Geologie erwartet haben. Das Management wartet nun gespannt auf die Vanadiumproben und darauf, mit der umfangreicheren Phase 2 mit Diamantbohrungen weitermachen zu können. Wir gehen weiterhin davon aus, dass das hochmineralisierte Material auch in der Tiefe sowie entlang des Streichens in allen Richtungen zu finden sein wird. Wir gratulieren unserem hochqualifizierten Team für seine Bemühungen und Erfolge bis zum heutigen Tag.

Das Unternehmen berichtet, dass die erste Phase sich auf Bohrungen in der South Zone konzentrierte. Die 7 Bohrlöcher wurden mit 45° auf 5 aufeinanderfolgenden, 100 Meter voneinander entfernten Abschnitten niedergebracht. In der Vergangenheit, in den 1960ern und den 1970ern, wurde das gleiche Areal in Abständen von 200 Metern erbohrt. Das Phase-1-Bohrprogramm von 2017 auf der South Zone deckte einen 600 Meter langen, Ost-West streichenden Block ab, der in Nord-Süd-Richtung mehr als 150 Meter dick und vertikal 100 Meter tief ist. Bei den Bohrungen in der Vergangenheit wurde über eine vertikale Tiefe von 300 Metern und rund 2 Kilometern im Streichen das Vorhandensein einer Eisen-Vanadium-Titan-Formation bestätigt. Das Programm hat erfolgreich mehrere Ziele erfüllt: 1. Bestätigung einiger historischer Bohrungen und 2. Umwandlung eines Teils der Mineralressourcen, sodass sie dem Standard NI 43-101 entsprechen. Die Ziele des vom Unternehmen geplanten 5.000 Bohrmeter umfassenden Phase-2-Bohrprogramms werden sich konkretisieren, sobald die ausstehenden Proben analysiert wurden. Phase 2 wird Diamantbohrlöcher sowohl auf der South Zone als auch der North Zone auf dem Eisen-Vanadium-Titan-Konzessionsgebiet Mont Sorcier umfassen. Um Zeit und Geld zu sparen, wird Vanadium One weiterhin Werte auf Basis der historischen Arbeiten schaffen.

Vanadium Ones Projekt Mont Sorcier liegt strategisch günstig nur 18 Kilometer östlich des regionalen Bergbauzentrum Chibougamau in Quebec. Dieses ist über einen befestigten Highway und gut erhaltene Nebenstraßen zu erreichen. Das Eisen-Vanadium-Titan-Konzessionsgebiet besteht aus 57 wichtigen Mineralclaims mit einer Fläche von rund 1.910 Ha (4.797,4 Acres).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Claude P. Larouche, P.Eng. (OIQ), geprüft und genehmigt; er ist der qualifizierte Sachverständige im Hinblick auf das Vanadium-Eisen-Titan-Projekt im Sinne des National Instrument 43-101.

Vanadium One Energy ist ein Mineralexplorations- und erschließungsunternehmen mit eingetragenem Geschäftssitz in Toronto, Kanada, und operativen Sitz in Burlington, Ontario, Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb und der Erschließung von Explorationsprojekten, die zeitnah in Produktion gehen können, sowie auf bestehenden produzierenden und verarbeitenden Konzessionsgebieten. Vanadium One Energy Corp. wird von einem erfahrenen Team von Bergbauexperten mit umfangreichen Betriebs- und Finanzerfahrungen geleitet.

