IRW-News: Valeo Pharma Inc.: Valeo Pharma meldet Zulassung von Health Canada für Redesca und Redesca HP

IRW-PRESS: Valeo Pharma Inc.: Valeo Pharma meldet Zulassung von Health Canada für Redesca und Redesca HP

- Markteinführung wird sich auf Umsatz in 1. Jahreshälfte 2021 auswirken

- Prognostizierter Spitzenumsatz von 30 Mio.



$ pro Jahr

- 8 Jahre geprüfte Sicherheit auf internationalem Markt

- Niedermolekulares Heparin wird zunehmend zur Prävention von COVID-19-bedingten Komplikationen eingesetzt

Montreal (Quebec), 9. Dezember 2020. Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH, OTCQB: VPHIF, FWB: VP2) (Valeo oder das Unternehmen), ein kanadisches Pharmaunternehmen, meldete heute, dass Health Canada eine Konformitätsbenachrichtigung (Notice of Compliance) für die niedermolekularen Heparin- (LMWH)-Biosimilars Redesca und Redesca HP erteilt hat.

Die behördliche Genehmigung von Redesca ist ein bedeutsamer Meilenstein für Valeo und auch eine großartige Nachricht für das kanadische Gesundheitswesen. Die verpflichtende Verwendung von Biosimilars wird zunehmend im ganzen Land eingeführt und es ist davon auszugehen, dass dies zu beträchtlichen Einsparungen bei den Gesundheitsplänen der Provinzen beitragen wird, sagte President und CEO Steve Saviuk. Angesichts einer international bewährten Sicherheit von über acht Jahren auf dem Markt und einer soliden Lieferkette, die die Verfügbarkeit des Produkts sicherstellt, gehen wir davon aus, dass Redesca eine wichtige Rolle beim Erreichen unserer Wachstumsziele spielen wird.

Der kanadische LMWH-Markt beläuft sich auf über 200 Millionen Dollar pro Jahr und unsere vollständige Produktlinie sowie unser differenziertes klinisches Paket werden ein günstiger Faktor sein, der dazu beiträgt, sich rasch Marktanteile in allen kanadischen Provinzen zu sichern, fügte Herr Saviuk hinzu.

LMWH werden nicht nur primär zur Behandlung und Prävention tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien eingesetzt, sondern auch immer mehr zur Bekämpfung von COVID-19. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Leitlinien für den prophylaktischen Einsatz von LMWH herausgegeben, um Komplikationen bei der klinischen Behandlung schwerer akuter Atemwegsinfektionen bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (COVID-19) zu verhindern.

Digitales Programm zur Bewusstseinsbildung von Investoren

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es über AGORACOM, eine facettenreiche digitale Plattform, die von AGORA Internet Services Corp. (AGORA) betrieben wird, ein zwölfmonatiges digitales Programm zur Bewusstseinsbildung von Investoren gestartet hat, um die Verfügbarkeit von Informationen für aktuelle und zukünftige Interessensvertreter zu verbessern. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, AGORA 75.000 Dollar plus Steuern für die oben genannten Dienstleistungen zu bezahlen. Eine erste Servicezahlung in Höhe von 15.000 Dollar wurde am 7. Dezember 2020 geleistet. Der restliche Betrag ist zu gleichen Teilen jeweils am 27. Februar, 27. Mai, 27. August und 31. Dezember 2021 fällig.

Die Zahlung erfolgt durch die Emission von Stammaktien des Unternehmens, wobei die Anzahl der emittierten Stammaktien anhand des Schlusskurses an jedem oben genannten Datum festgelegt wird. Die Stammaktien, die im Rahmen dieses Abkommens an AGORA emittiert werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

Über Redesca

Redesca ist ein niedermolekulares Heparin-Biosimilar. LMWHs sind injizierbare gerinnungshemmende Arzneimittel, die in erster Linie zur Behandlung und Prävention tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien eingesetzt werden. Redesca hat sich seit über acht Jahren auf dem internationalen Markt als sicher erwiesen und allein in Europa wurden über 150 Millionen Patienten damit behandelt.

Über Valeo Pharma

Valeo Pharma ist ein Pharmaunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt in der Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Produkte mit einer Fokussierung auf neurodegenerative Erkrankungen, onkologische Produkte und Spezialprodukte für Krankenhäuser in Kanada liegt. Von seinem Firmensitz in Kirkland (Quebec) aus verfügt Valeo Pharma über alle Kapazitäten und die komplette Infrastruktur, um sein wachsendes Produktportfolio zu registrieren und durch sämtliche Vermarktungsphasen zu verwalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.valeopharma.com bzw. über LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Zielen, Strategien und Geschäften von Valeo, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Aussagen sind "zukunftsgerichtet", da sie auf unseren aktuellen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen basieren. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als ungenau erweisen.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Valeo Pharma

Steve Saviuk

President und CEO

514 693-8830

saviuk@valeopharma.com

oder

Frederic Dumais

Director, Communications & Investor Relations

514-782-8803

dumais@valeopharma.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54603

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54603&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA91915B1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.