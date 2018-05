IRW-News: VR Resources Ltd. : VR Resources erwirbt neue Gebiete zwecks Erweiterung der auf epithermales Gold ausgerichteten Explorationsstrategie rund um sein Konzessionsgebiet Danbo in Nevada

IRW-PRESS: VR Resources Ltd. : VR Resources erwirbt neue Gebiete zwecks Erweiterung der auf epithermales Gold ausgerichteten Explorationsstrategie rund um sein Konzessionsgebiet Danbo in Nevada

VR Resources erwirbt neue Gebiete zwecks Erweiterung der auf epithermales Gold ausgerichteten Explorationsstrategie rund um sein Konzessionsgebiet Danbo in Nevada

1. Mai 2018, Vancouver, B.C.: VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FSE: 5VR; OTCBB: VRRCF), das Unternehmen", oder VR, freut sich, die Übernahme des Konzessionsgebiets Kraut bekannt zu geben, um seine epithermale Goldexploration im südlichen Teil des Gürtels Walker Lane in West-Zentral-Nevada zu erweitern.





Wie in Abbildung 1 dargestellt, befindet sich das Konzessionsgebiet Kraut ungefähr 5 Kilometer nordwestlich des Konzessionsgebiets Danbo des Unternehmens in Nye County, Nevada. Kraut und Danbo befinden sich im südlichen Teil der Monitor Range, ungefähr 50 Kilometer nordöstlich von Tonopah. Durch den Straßenzugang von Highway 82 aus und ehemalige, konstant genutzte Landwirtschafts- und Minenstraßen innerhalb der beiden Konzessionsgebiete ist eine kostengünstige Exploration gewährleistet.

Das Konzessionsgebiet Kraut besteht aus 6 Mineralkonzessionen mit einer zusammenhängenden Gesamtfläche von 124 Acres (50 Hektar). Die wesentlichen Bedingungen für die beabsichtigte Übernahme schließen folgendes ein:

- Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Kraut (der Erwerb) von Nevada Select Royalty, Inc. (Nevada Select), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Ely Gold & Minerals Inc. (Ely Gold) (TSX-V: ELY, OTC: ELYGF), im Rahmen einer verbindlichen Kaufvereinbarung vom 27. April 2018;

- Eine Erstzahlung von 10.000 US$ sowie die Emission von 50.000 Stammaktien von VR zugunsten von Ely Gold bei Abschluss der Übernahme (der Abschluss);

- Eine zusätzliche Zahlung von 50.000 US$ sowie die Emission von 50.000 Stammaktien von VR zugunsten von Ely Gold bei Beginn eines Diamantbohrprogramms durch VR auf dem Gelände;

- Die Kaufvereinbarung schließt ein bestimmtes Zielgebiet ein, das sich von den bestehenden Claims erstreckt;

- Nevada Select wird eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % bei Abschluss gewährt und;

- Der Abschluss unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen beabsichtigt, mit der Oberflächenexploration bei Kraut Anfang des Sommers zu beginnen. Dabei handelt es sich um die natürliche Ausdehnung der Arbeiten, die vor 2 Jahren im Konzessionsgebiet Danbo eingeleitet wurden. Es liegen Berichte über regelmäßige historische Explorationen bei Kraut in den späten 50er, frühen 80er und frühen 90er Jahren vor, die ebenfalls einige seichte Luftdruck-Bohrungen enthalten. Das Unternehmen wird ein besseres Verständnis der nahe gelegenen Goldlagerstätte Round Mountain seit dieser Zeit sowie die jüngste Innovationen der Explorationstechnologien für hydrothermale Tertiärgoldsysteme allgemein im Gürtel Walker Lane in Nevada zur Beurteilung der großen Alterationszone und geochemischen Oberflächengoldwerte, die bei Kraut ersichtlich sind, nutzen.

Dr. Grunning, CEO bei VR, kommentierte die heutige Meldung mit folgenden Worten: Während sich das Unternehmen für das bevorstehende Bohrprogramm bei Bonita rüstet, sehen wir erfreut der Möglichkeit entgegen, die uns diese Übernahme bietet, um unsere Explorationserfahrung bei Danbo auf das umfassende Alterationssystem bei Kraut übertragen zu können. Das Genehmigungsverfahren für Danbo ist angelaufen und wir sehen der Mitteilung weiterer Details für die Sommerexploration bei Kraut entgegen, sobald die Pläne vorliegen.

Weitere Informationen zum Konzessionsgebiet Danbo finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.vrr.ca. Die technischen Informationen für diese Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Vorschriften gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Dr. Michael Gunning P.Geo., einer nicht unabhängigen qualifizierten Person, überprüft.

Über VR Resources

VR ist ein neu an der Börse gelistetes Junior-Explorationsunternehmen (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR; OTCBB: VRRCF). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen hat sich auf die Exploration großer Kupfer-Gold-Mineralsysteme im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. Die VR ist für ihre Explorationsstrategie, die sich derzeit auf die drei Kernobjekte Bonita, Junction und Danbo konzentriert, gut finanziert. VR hat sich die Rechte an den Explorationsgebieten zur Gänze gesichert und wird laufend neue Liegenschaften evaluieren, und diese entweder durch Abstecken oder durch Übernahmen in seinen Besitz bringen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Michael H. Gunning

_____________________________

Dr. Michael H. Gunning, PhD, PGeo

President & CEO

Allgemeine Informationen erhalten Sie unter:

Webseite: www.vrr.ca

Email: info@vrr.ca

Tel: 604-262-1104

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Worten wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem auch folgende Aussagen: wenn VR ein Diamantbohrprogramm auf den Projekten/Claims durchführt, und vorausgesetzt, dass die TSX Venture Exchange-Zulassung erhalten wird.

Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle Veröffentlichungen des Unternehmens sind unter www.sedar.com abrufbar; die Leser werden aufgefordert, diese Materialien zu prüfen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43260/NR-18-09_05_01_2018_VR_KrautProperty_v5_Final_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 Lageplan der Danbo- und Kraut- Mineralvorkommen, VR Resources Ltd., Nye County, Nevada.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43260

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43260&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA91831M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.