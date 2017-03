IRW-News: VR Resources Ltd. : VR Resources Ltd. *(TSX.V:VVR; vormals ROLL-UP Capital CORP.) meldet Abschluss der qualifizierenden Transaktion mit Renntiger Resources Limited

IRW-PRESS: VR Resources Ltd.



VR RESOURCES LTD.* (TSX.V: VRR; vormals ROLL-UP CAPITAL CORP.) MELDET ABSCHLUSS DER QUALIFIZIERENDEN TRANSAKTION MIT RENNTIGER RESOURCES LIMITED

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

21. März 2017, Vancouver, B.C.: VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR - das Unternehmen oder VR Resources), vormals Roll-Up Capital Corp., freut sich, den Abschluss seiner bereits gemeldeten qualifizierenden Transaktion (Qualifying Transaction) zwischen dem Unternehmen und Renntiger Resources Limited (Renntiger) bekannt zu geben. Infolge der qualifizierenden Transaktion wurde Renntiger eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens. Im Zusammenhang mit der qualifizierenden Transaktion beschaffte Renntiger insgesamt ca. $ 4,4 Millionen, unter anderem mit einer über einen Makler vermittelten Finanzierung in Höhe von ca. $ 4 Millionen unter gemeinsamer Federführung von GMP Securities und PI Financial (die Finanzierung).

Es wird erwartet, dass der (Tier-2-) Handel mit den Aktien von VR Resources, der bis zum Abschluss der qualifizierenden Transaktion ausgesetzt war, nach der Ausstellung des abschließenden Berichts der TSX Venture Exchange zu der qualifizierenden Transaktion um den 23. März 2017 unter dem Symbol VRR wieder aufgenommen wird.

VR Resources wird den Geschäftsplan und die Explorationsstrategie, die Renntiger in den vergangenen vier Jahren verfolgt hat, weiterführen. Renntiger wurde gegründet, um Liegenschaften in einem frühen Explorationsstadium mit dem Potenzial großflächiger Entdeckungen zu identifizieren, die dazu beitragen könnten, die Versorgungslücke zu schließen, die den weltweiten Kupfer- und Goldproduzenten droht. Das Unternehmen wird sich derzeit voraussichtlich auf mögliche Kupfer- und Goldvorkommen im Westen der Vereinigten Staaten konzentrieren, während sich die derzeitigen Konzessionsgebiete des Unternehmens allein im Bundesstaat Nevada befinden. Die westlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten bieten bergbaufreundliche Rechtsvorschriften und eine gut entwickelte Infrastruktur und damit günstige Bedingungen für eine kosteneffiziente Exploration, Kupfer- und Goldressourcen von globaler Bedeutung und zahlreiche ertragreiche Bergbaubetriebe. VR Resources wird den Fokus auf die Steigerung des Unternehmenswertes legen, und zwar durch die Identifizierung, Exploration und Erschließung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiete in dieser überaus viel versprechenden Region. Weitere Informationen können Sie dem Filing Statement des Unternehmens vom 16. März 2017 entnehmen, das über das Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abrufbar ist (das Filing Statement).

In den letzten Monaten setzte das Unternehmen die Exploration in seinem Kupfer-Gold-Projekt Bonita und seinem Goldprojekt Danbo fort; die ersten Pass-Bohrungen im Konzessionsgebiet Bonita sind für 2017 geplant. Das Unternehmen ist für seine auf zwei Jahre angelegte grundlegende Explorationsstrategie finanziell gut aufgestellt; dies schließt die laufende Evaluierung neuer Geschäftsmöglichkeiten ein.

Nähere Informationen zur Transaktion Wie am 9. Dezember 2016, am 5. Januar 2017, am 9. Februar 2017 und am 16. März 2017 bereits gemeldet, umfasste die qualifizierende Transaktion den Erwerb aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Renntiger durch das Unternehmen; die Gegenleistung bestand in Stammaktien des Unternehmens im Wege eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zusammen mit der gleichzeitigen Finanzierung. Als Gegenleistung für die Aktien von Renntiger, einschließlich der im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Renntiger-Aktien, emittierte VR Resources insgesamt 33.305.225 Stammaktien für die früheren Wertpapierinhaber von Renntiger und übernahm 7.357.848 Bezugsscheine und 1.616.666 Aktienoptionen.

Im Rahmen der qualifizierenden Transaktion veranlasste VR Resources ferner eine Reihe von Unternehmenstransaktionen, die im Filing Statement aufgeführt sind. Die 6.300.000 Aktien von VR Resources, die sich vor Abschluss der qualifizierenden Transaktion im Umlauf befanden, wurden auf einer Basis von 3 (alt) : 1 (neu) konsolidiert; damit verfügt VR Resources nach Transaktionsabschluss also über 2.100.000 Aktien. Ferner verlegte das Unternehmen seinen Sitz von Alberta nach British Columbia und änderte seinen Namen von Roll-Up Capital Corp. in VR Resources Ltd.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der qualifizierenden Transaktion gab VR Resources zudem insgesamt 1.740.000 Aktienoptionen an Directors, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens aus, unter anderem 50.000 Aktienoptionen an die Canadian Cancer Society. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von $ 0,30 und eine Laufzeit von zehn Jahren ab dem Zuteilungsdatum. Aus dem Vorstehenden folgt, dass VR Resources insgesamt 35.405.225 Stammaktien, 7.357.848 Bezugsscheine und 3.616.666 Aktienoptionen (einschließlich der Vergütungsoptionen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung an GMP Securities L.P. und PI Financial Corp. ausgegeben wurden) im Umlauf hat.

Directors und leitende Angestellte von VR Resources Das Board of Directors von VR Resources besteht aus Darin Wagner (Chairman), Dr. Michael Gunning (President und Chief Executive Officer), Michael G. Thomson und Craig Lindsay. Die gemeinsame Erfahrung und Erfolgsbilanz dieses Board in den Sektoren Junior-Exploration und Risikokapital sind das Fundament für die weitere Entwicklung von VR Resources. Kurzbiografien der Directors sind unter www.vrr.ca abrufbar.

Das Unternehmen wird weiterhin von dem Explorationsbüro aus arbeiten, das Renntiger in Vancouver, British Columbia, unterhält. Cyndi Laval fungiert als Corporate Secretary und ist als Gesellschafterin von Gowling WLG (Canada) LLP ebenfalls in Vancouver ansässig. Blaine Bailey, CPA, CGA ist Chief Financial Officer. Davidson and Company LLP, ebenfalls mit Sitz in Vancouver, wird voraussichtlich künftig als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens fungieren; die Firma war bereits von der Gründung an für Renntiger tätig.

Unternehmenskommunikation/Investor-Relations-Mandat Das Unternehmen hat Renmark Financial Communications Inc. beauftragt, im Investor-Relations-Bereich Unterstützung zu leisten. Für diese Tätigkeit erhält die Firma ein monatliches Honorar in Höhe von $ 5.000 für einen Zeitraum von sechs Monaten, der am 31. August 2017 endet; zu diesem Zeitpunkt sollen die laufenden Services beurteilt werden.

Renmark Financial Communications hat weder eine direkte oder indirekte Beteiligung an VR Resources Ltd. Inc. oder seinen Wertpapieren noch das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS: Michael Gunning ________________________ Michael Gunning, PhD, P.GeoPresident & CEO Für allgemeine Informationen nutzen Sie bitte die folgenden Kontakte: Website: -www.vrr.caE-Mail:-info@vrr.ca Telefon: -604- -262-1104 Renmark Financial Communications Inc. Barry Mire, Account Manager, VR Resources Ltd: bmire@renmarkfinancial.com Tel.: --(416) 644-2020 oder (514) 939-3989Website:-www.renmarkfinancial.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Überzeugungen der Geschäftsleitung basieren und die derzeitigen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Begriffe Schätzung, Projekt, Überzeugung, ausgehen von, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollen sowie entsprechende Verneinungen oder Variationen oder vergleichbare Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung schließen die Informationen in Bezug auf die qualifizierende Transaktion ein. Diese Aussagen und Informationen sind Ausdruck der gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens. Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck kommt.

Naturgemäß sind die zukunftsgerichteten Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unsere Performance oder Erfolge oder sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Diese Faktoren umfassen unter anderem das folgende Risiko:

- dass die Börse ihren abschließenden Bericht nicht rechtzeitig ausstellt und die Aktien von VR Resources somit zum vorgenannten Datum nicht zum Handel zugelassen werden.

VR Resources weist darauf hin, dass die oben stehende Liste wesentlicher Faktoren nicht erschöpfend ist. Wenn sich Anleger und sonstige Personen auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens stützen, um Entscheidungen zu treffen, sollten sie die vorgenannten Faktoren, sonstigen Unwägbarkeiten und potenziellen Ereignisse sorgfältig abwägen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die im vorstehenden Absatz aufgeführten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen werden. Die Auflistung dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und unterliegt Änderungen; daher besteht keinerlei Gewissheit, dass diese Annahmen die tatsächlichen Ergebnisse dieser Elemente oder Faktoren widerspiegeln.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN STELLEN DIE ERWARTUNGEN VON ROLL-UP ZUM ZEITPUNKT DIESER PRESSEMITTEILUNG DAR UND UNTERLIEGEN DEMENTSPRECHEND SPÄTER EINTRETENDEN ÄNDERUNGEN. DIE LESER SOLLTEN SICH NICHT ÜBER GEBÜHR AUF DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN VERLASSEN UND SICH NICHT AUF INFORMATIONEN ANDEREN DATUMS STÜTZEN. ROLL-UP KANN DIESE INFORMATIONEN NACH EIGENEM ERMESSEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AKTUALISIEREN, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINE DIESBEZÜGLICHE VERPFLICHTUNG, ES SEI DENN, DIES IST NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH.

Die TSX Venture Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der geplanten Transaktion geäußert und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

1750 -700 West Pender Street, Vancouver, B.C. V6C 1G8; Tel.: 604-262-1104

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39260 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39260&tr=1

