IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy kündigt öffentliche Notierung von Uranium Royalty Corp. an

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.



: Uranium Energy kündigt öffentliche Notierung von Uranium Royalty Corp. an

Corpus Christi, TX, 16. Dezember 2019 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") freut sich bekannt zu geben, dass Uranium Royalty Corp. ("URC") hat seinen Börsengang erfolgreich abgeschlossen und einen Bruttoemissionserlös von insgesamt 30 Mio. CAD$ erzielt. Die Aktien von URC haben den Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "URC" aufgenommen.

UEC besitzt 14 Millionen Aktien der Uranium Royalty Corp. was 19,5% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Zum Handelsschluss am 13. Dezember war die Beteiligung von UEC an URC mit 16,5 Mio. CAD$ bewertet.

Uranium Royalty Corp. ist das erste und einzige börsennotierte Uranlizenz- und Streamingunternehmen. Die UEC ist der Ansicht, dass die Aktionäre aufgrund ihrer Beteiligung an der URC indirekt von der Hebelwirkung auf den Uranpreis durch eine Vielzahl von Lizenzgebühren profitieren werden, die sich über verschiedene Rechtsordnungen und Betriebspartner erstrecken. Um mehr über URC zu erfahren, besuchen Sie www.UraniumRoyalty.com

Über Uran Energy Corp.

Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson Processing Facility verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad zentral ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Reno Creek-Projekt, das das größte zulässige ISR-Uranprojekt in den USA vor dem Bau ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran/Vanadium-Projekt in Colorado und eine der hochwertigsten und größten unerschlossenen Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt mit Sitz in Paraguay. Die Aktivitäten des Unternehmens werden von Experten mit einem anerkannten Profil für hervorragende Leistungen in ihrer Branche geleitet, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -entwicklung und -bergbau basiert.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp. Investor Relations unter:

Gebührenfrei: +1(866) 748-1030

Fax: +1(361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @Uran-Energie

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

+Börsenkürzel Frankfurt: U6Z

WKN: AØJDRR

ISIN: US91689696103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbor Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen zu historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, da ein solcher Begriff in den geltenden Gesetzen der Vereinigten Staaten und Kanadas verwendet wird. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen über zukünftige Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49615

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49615&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US9168961038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.