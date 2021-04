IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erweitert die Initiative für physisches Uran zum Kauf von 2,1 Millionen Pfund U3O8 und gibt die Finanzierung bekannt

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.



: Uranium Energy Corp erweitert die Initiative für physisches Uran zum Kauf von 2,1 Millionen Pfund U3O8 und gibt die Finanzierung bekannt

Corpus Christi, TX, 6. April 2021 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- corp/) teilt mit, dass das Unternehmen jetzt weitere 705.000 Pfund Uran aus US-Lagerbeständen für die Lieferung im Dezember 2022 gesichert hat.

Einschließlich der zuvor angekündigten Verträge zum Erwerb von 1.400.000 Pfund Urankonzentraten hat UEC nun zusätzliche Kaufverträge über insgesamt 2.105.000 Pfund U3O8 zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von ca. 30 USD pro Pfund abgeschlossen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit institutionellen Anlegern endgültige Vereinbarungen zum Kauf von insgesamt 3.636.364 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie") zu einem Kaufpreis von 3,30 USD pro Aktie und einem Bruttoerlös von ca. 12.000.000 USD in einem registrierten direkten Angebot (das Angebot") geschlossen hat. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 8. April 2021 erfolgen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Nach Abschluss des Angebots und der Lieferung von vertraglich gebundenem Uran wird UEC über mehr als 110 Mio. USD an Barmitteln, Aktien und Lagerbeständen verfügen.

Wie bereits erwähnt, wird die Initiative von UEC für physisches Uran drei Ziele unterstützen: 1) Stärkung der Bilanz des Unternehmens, da die Uranpreise steigen; 2) Bereitstellung von strategischem Inventar zur Unterstützung künftiger Marketingbemühungen mit Energieversorgern, was die Produktion ergänzen und den Cashflow beschleunigen könnte; und 3) Erhöhung der Verfügbarkeit der Produktionskapazitäten von UEC in Texas und Wyoming, um spezifische Möglichkeiten für Uran US-amerikanischen Ursprungs zu nutzen, das aufgrund der Knappheit der inländischen Uranproduktion einen Premiumpreis erzielen kann.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für zusätzliche Urankäufe sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet wird.

H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot.

Die Aktien werden vom Unternehmen gemäß einem Prospektnachtrag zur effektiven Regalregistrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3 (Aktennummer 333-236571) angeboten, die zuvor bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde und am 3. März 2020 in Kraft trat. Das Angebot wird nur mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts durchgeführt, die einen Teil der effektiven Regalregistrierungserklärung bilden. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf das Angebot wird von dem Unternehmen bei der SEC eingereicht werden. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts in Bezug auf das Angebot können, sofern verfügbar, von der Website der SEC unter http://www.sec.gov oder von H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022 per E-Mail at:placements@hcwco.com oder telefonisch unter: (212) 856-5711 bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere dar, noch soll ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder der Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des Prospektnachtrags, des Prospekts oder der Registrierungserklärung des Unternehmens überprüft.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. Als führendes reines amerikanisches Uranunternehmen treibt UEC die nächste Generation von kostengünstigem und umweltfreundlichem In-Situ-Recovery (ISR)-Uranbergbauprojekten voran. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens durch unsere vollständig lizenzierte Hobson-Aufbereitungsanlage verankert, die für unsere Palangana-, Burke Hollow-, Goliad- und andere ISR-Pipeline-Projekte von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Reno Creek Projekt, welches das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA ist. Darüber hinaus bieten die diversifizierten Beteiligungen des Unternehmens ein einzigartiges Portfolio an uranbezogenen Vermögenswerten, einschließlich 1) eine große Beteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft in diesem Sektor, Uranium Royalty Corp; 2) physisches Uran, das in den USA gelagert wird; und 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. In Paraguay besitzt das Unternehmen eine der größten und hochwertigsten Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt. Die Betriebe des Unternehmens werden von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für herausragende Leistungen haben, ein Profil, das auf vielen Jahrzehnten praktischer Erfahrung in den wichtigsten Facetten der Uranexploration, -erschließung und -förderung basiert.

