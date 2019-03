IRW-News: Uranium Energy Corp.: Fox News veröffentlicht einen Op-Ed Artikel von Uranium Energy Corp Chairman Spencer Abraham

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.



: Fox News veröffentlicht einen Op-Ed Artikel von Uranium Energy Corp Chairman Spencer Abraham

Corpus Christi, TX, 26. März 2019 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - http://www.commodity-tv.net/c/mid,39172,VRIC_2019/?v=298819) freut sich bekannt zu geben, dass Fox News am 24. März einen Op-Ed von UECŽs Chairman Spencer Abraham mit dem Titel "Russische Kontrolle der Uranversorgung der USA ist ein großes nationales Sicherheitsproblem" veröffentlicht hat. Herr Abraham ist ein ehemaliger U.S. Energieminister und U.S. Senator.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Als lizenzierter Uranproduzent in den USA ist UEC bereit, diese dringende Herausforderung mit voll genehmigten, kostengünstigen In-Situ-Recovery ("ISR")-Uranprojekten in Texas und Wyoming anzugehen. Die Strategie der UEC, qualitativ hochwertige Vermögenswerte in der Krise günstig zu erwerben und dann die Produktionsbereitschaft bereit zu stellen, hat das Unternehmen als Teil einer Gesamtlösung positioniert, die die übermäßige Abhängigkeit der USA von ausländischem Uran reduziert."

Das Folgende wird mit Genehmigung von Fox News zur Verfügung gestellt.

Fox Nachrichten

Russian Control of U.S. Uranium Supply is a Huge National Security Problem

Spencer Abraham | Meinung

Veröffentlicht: 24. März 2019

Die Trump-Administration ist für ihre Politik der "Energiedominanz" in Bezug auf die Öl- und Gasförderung zu loben, aber beim heimischen Uranbergbau, der für die Kernenergieerzeugung und die nationale Verteidigung genutzt wird, sind es die Vereinigten Staaten, die dominiert werden. Glücklicherweise erwägt die Regierung neue Korrekturmaßnahmen, um diese Schwachstelle zu beheben und die Energieversorgung und nationale Sicherheit Amerikas zu gewährleisten.

Die USA sind übermäßig abhängig von ausländischem Uran. Heute verfügen wir über die weltweit größte kommerzielle Kernreaktorflotte, aber unsere heimische Bergbauindustrie deckt weniger als 2 Prozent ihres Uranbedarfs. Stattdessen macht ausländisches Uran den überwiegenden Teil unserer Uranversorgung aus, wobei die Importe aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion (FSU) über 40 Prozent des in US-Kernreaktoren verwenedten Urans ausmachen.

Im Jahr 2019 prognostiziert die Uranbergbauindustrie der USA, dass die Produktion hier zu Hause geringer sein wird, als für einen der 98 Reaktoren des Landes erforderlich ist, und dass sie kein Uran für Verteidigungszwecke liefern werden.

Die US-amerikanische Kernbrennstoffkreislaufindustrie war jahrelang übermäßigen Importen und anderen preisunempfindlichen Versorgungsquellen ausgesetzt, die nicht Teil eines normalen freien Marktsystems sind. Das Ergebnis ist eine nahezu marktbeherrschende Stellung in Regionen mit erhöhten geopolitischen Risiken, oft mit Agenden, die den Interessen der USA zuwiderlaufen.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://fxn.ws/2CDcHLh

Über Uranium Energy Corp.

Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson Processing Facility verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad zentral ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Reno Creek-Projekt, das das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA kurz vor dem Bauentscheid ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran/Vanadium-Projekt in Colorado und eine der hochwertigsten und größten unerschlossenen Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt mit Sitz in Paraguay. Die Aktivitäten des Unternehmens werden von Experten mit einem anerkannten Profil für hervorragende Leistungen in ihrer Branche geleitet, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -entwicklung und -bergbau basiert.

