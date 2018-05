IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc. wählt Emoney plc

IRW-PRESS: Upco International Inc.



Vancouver, BC (15.05.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06)) ("UPCO") freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Emoney plc http://www.emoney.com.mt in Gesprächen ist, um Upco's monetäre Zahlungs- und Überweisungdienste innerhalb Europas zu unterstützen. Emoney ist ein Finanzinstitut, das in Malta mit einem europäischen Pass lizenziert ist und über eine zehnjährige Erfahrung in der Verwaltung von elektronischem Geld, der Ausgabe von Online-Girokonten und der Ausgabe wiederaufladbarer Kreditkarten verfügt.

Unter dem diskutierten Modell würde Emoney effektiv als Bankpartner von Upco fungieren, die Reichweite der Upco-App europaweit für Lastschrift- und Gutschrifttransaktionen erweitern und die vollständige Einhaltung der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen innerhalb der europäischen Bankengemeinschaft gewährleisten. Der Benutzer Onboarding-Prozess einschließlich Identitätsnachweis und Authentifizierung wird von Emoney durchgeführt. Upco verfügt derzeit über eine Vereinbarung mit Transfer-To http://www.transfer-to.com, die den Geldtransfer auf eine Handy SIM-Karte eines beliebigen Nutzers in der Welt ermöglicht. Emoney würde eine Unterlizenz vergeben, um mit Transfer-To Verträge über grenzüberschreitende Überweisungen abzuschließen. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind und eine Vereinbarung besteht, wird Upco ein Projekt zur Integration mit Emoney über eine API-Schnittstelle initiieren.

Herr Andrea Pagani, CEO und President, kommentierte: "Upcos Beziehung zu Emoney, die auf unseren bestehenden Vertrag mit Transfer-To aufbaut, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung einer voll funktionalen mobilen Zahlungs- und Überweisungsanwendung in unserem E-Wallet während die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sichergestellt wird."

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und President

office@upcointernational.com

212-461-3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Aussender:-Upco International Inc.

17618 - 58 Avenue, Suite 200

V3S 1L3 Surrey, BC

Kanada

Ansprechpartner:-Andrea Pagani

Tel.:-+1 646 757 1956

E-Mail:-service@upcointernational.com

Website:-www.upcointernational.com

ISIN(s):-CA9152971052 (Aktie)

Börsen:-Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

Weitere Handelsplätze:-Canadian Securities Exchange (CSE)

