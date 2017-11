IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc. kündigt Entwicklung eines fortschrittlichen Blockchain-Zahlungssystems an

IRW-PRESS: Upco International Inc. : Upco International Inc. kündigt Entwicklung eines fortschrittlichen Blockchain-Zahlungssystems an

Upco International Inc. kündigt Entwicklung eines fortschrittlichen Blockchain-Zahlungssystems an

Vancouver, BC (29.11.2017) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) ("UPCO") freut sich die Planung bekanntgeben zu können, deren aktuelle Applikation um einen Zahlungsdienst zu erweitern, der die fortschrittliche Blockchain-Technologie nutzt.



Derzeit ermöglicht die Applikation eine sichere mobile Kommunikation, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der Ergänzung von Blockchain-Zahlungsdiensten können Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Herr Andrea Pagani, CEO und Präsident von UPCO, kommentierte: "Die erste Generation der digitalen Revolution hat uns das Internet der Informationen gebracht. Die zweite Generation - angetrieben von der Blockchain-Technologie - bringt uns das Internet der Werte: eine neue Plattform, um die Geschäftswelt neu zu gestalten und die alte Ordnung menschlicher Belange zum Besseren zu verändern. Blockchain ist die Technologie, die der Kryptowährung Bitcoin zugrunde liegt. Blockchain ermöglicht es ein riesiges globales Kassenbuch in einer Datenbank auf Millionen von Geräten zu verteilen, auf denen nicht nur Informationen, sondern auch Wertgegenstände - Geld, aber auch andere Ansprüche, Urkunden, Identitäten, sogar Stimmen - sicher und privat übertragen, gespeichert und verwaltet werden können."

Das Entwicklungsteam für diesen Blockchain-Zahlungsdienst wird von Dominic da Assuncao geleitet, Senior Business Systems Berater und Full-Stack-Software-Ingenieur mit folgendem Hintergrund: Internationales Geschäft, Betriebsführung, Computersystemmanagement und Computerspielprogrammierung. Seit 1991 stellte Dominic erstklassige Shrink-Wrap-Software sowie kundenspezifische ERP-Systeme, Multimedia-Anwendungen und internetbasierte Auktions- und Medizinsysteme bereit. Gegenwärtig arbeitet Dominic an der Verbesserung eines großen Klinikssystems, das in einem bekannten kanadischen Krankenhaus unter Verwendung der Blockchain-Technologie entwickelt wird.

Seit den späten 1990er Jahren arbeitet Dominic mit unveränderlichen Datenbank-Frameworks, die sich zur Blockchain-Technologie herausgebildet haben. Er hat desweiteren ein experimentelles Selbstarchivierungssystem entwickelt, um große Datenmengen auf nicht wiederbeschreibbaren Speichermedien abzuspeichern. Die Technologie wurde im Weiteren angepasst, um eine ACID-konforme relationale Datenbank zu verwenden und die CRUD-Funktionalität zu simulieren und dabei alle Änderungen an den Datensätzen dauerhaft zu behalten.

Diese Technologie umfasst auch Protokolle, die Daten sicher und automatisch über ein offenes Netzwerk unterschiedlicher Server verteilt, das für die verteilte Netzwerkumgebung optimiert ist. Dies vermeidet effektiv Kosten bei der Transaktionsverarbeitung in einer Peer-to-Peer-Umgebung. Das Design wurde 2007 für relationale Datenbanken übertragen, um als Grundlage für ein gemeinsam genutztes verteiltes medizinisches Datenspeichersystem zu dienen. Zukünftige Entwicklungen werden die Kanalverschlüsselung sowie Smart Contracts umfassen.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. UPCO ist ein lizenzierter globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Die Applikation ermöglicht eine sichere mobile Kommunikation, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Jag Sandhu

Director und Vice President, Unternehmensentwicklung

Tel. +1 778-218-9638

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

(Ende)

Aussender:

Upco International Inc.

595 Howe Street, Suite 206

V6C 2T5 Vancouver, BC

Kanada

Ansprechpartner: Jag Sandhu

Tel.: +1 778 218 9638

E-Mail: upcointernational@gmail.com

Website: www.upcointernational.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9152971052

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.