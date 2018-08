IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc. gibt die Ergebnisse des zweiten Quartals zum 30. Juni 2018 bekannt

IRW-PRESS: Upco International Inc.



: Upco International Inc. gibt die Ergebnisse des zweiten Quartals zum 30. Juni 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia, 27. August 2018, Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) (Upco) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Konzernabschluss sowie die Diskussion und Analyse der Geschäftsleitung (MD&A) für das zweite Quartal zum 30. Juni 2018 eingereicht hat. Die entsprechenden Unterlagen können von der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com abgerufen werden.

Upco ist ein cloudbasierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die mit Applikationen wie SKYPE und WhatsApp vergleichbar ist. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer Rechnungen versenden, Zahlungen genehmigen, internationale Geldüberweisungen tätigen, internationale Währungen konvertieren sowie Überweisungen und Zahlungen nachverfolgen.

Upco erzielte im ersten Quartal zum 30. Juni 2018 Einnahmen in Höhe von 728.717 US-Dollar (2017: 1.759.110 US-Dollar) sowie einen Nettoverlust in Höhe von 150.852 US-Dollar (2017: Nettogewinn 4.501 US-Dollar).

Wichtige Eckdaten für das Quartal:

- Es wurden 10.252.500 Aktien zum Preis von 0,20 $ begeben und damit ein Bruttoerlös von 2.050.500 $ erzielt. Der Erlös wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Sämtliche ausgegebenen Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

- Die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Rom (Italien) wurde angekündigt. Ziel ist die raschere Steigerung der Vertriebskraft in Europa im Einklang mit den Strategie- und Marketingplänen des Unternehmens. Die Niederlassung in Rom wird - ergänzend zu den anderen regionalen Niederlassungen in New York und Vancouver (British Columbia) - den Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten in Europa bilden.

- Upco hat angekündigt, dass es derzeit mit Emoney plc www.emoney.com.mt Gespräche im Hinblick auf die Bereitstellung von Zahlungs- und Überweisungsleistungen innerhalb von Europa führt. Emoney ist ein in Malta lizenziertes Finanzinstitut mit europäischem Pass, das über zehn Jahre Managementerfahrung im Bereich der elektronischen Zahlungsssysteme sowie der Bereitstellung von Online-Konten und aufladbaren Kreditkarten verfügt.

- Upco hat angekündigt, dass es mit Nexmo Inc., einer Tochtergesellschaft von Vonage Holdings Corporation, einen Vertrag zur Bereitstellung von SMS-Authentifizierungsleistungen für seine mobile Plattform unterzeichnet hat. Nexmo ist ein führender Anbieter von cloudbasierten CPaaS-Lösungen (Communications Platform as a Service), der APIs für SMS, Spracherkennung und Telefonverifizierung bereitstellt, um die globale Kommunikation zu erleichtern. Auch verschiedene andere Lösungen für den mobilen Kommunikationssektor werden angeboten.

Über Upco International Inc.

Bitte besuchen Sie www.upcointernational.com für weitere Informationen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Andrea Pagani, CEO & Director

office@upcointernational.com

212-461-3676

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44402

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44402&tr=1

