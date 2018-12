IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc.: Upco International Inc. schließt Vereinbarung zur Vermarktung ihrer Upco Messenger App an europäische Fußballvereine ab

IRW-PRESS: Upco International Inc.



: Upco International Inc.: Upco International Inc. schließt Vereinbarung zur Vermarktung ihrer Upco Messenger App an europäische Fußballvereine ab

Upco International Inc.: Upco International Inc. schließt Vereinbarung zur Vermarktung ihrer Upco Messenger App an europäische Fußballvereine ab

Die Stratege richtet sich auch an bekannte Verleger zur Vermarktung von kostenpflichtigen Inhalten

Vancouver, BC (13.12.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTCQB: UCCPF) (FSE: U06) ("Upco") gibt bekannt, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Megafanstore Marketing Ltd. unterzeichnet hat (Megafanstore), ein in London ansässiges Unternehmen. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Parteien zusammenarbeiten, um den Upco Messenger mit seiner Blockchain- und e-Wallet-Technologie für mobile Zahlungslösungen zu nutzen. Ausstehende Erweiterungen der Upco-Plattform werden die Unterstützung von Kanälen (Channel-Support) für maßgeschneiderte Lösungen mit wichtigen Partnern bieten, darunter namhafte Verleger von bezahlten Inhalten und europäischen Fußballclubs. Diese Verbesserungen werden Upco zugute kommen, indem sie ihre Benutzerbasis und ihre Channel-Partner erweitern und ihre Reichweite auf dem Markt ausbauen.

News Kanäle (NewsChannels) und Strategie für kostenpflichtige Inhalte

Der erste Schritt der Inhaltsstratgie für News Kanäle wird darin bestehen, die von einzelnen Partnern bereitgestellten Kanäle mit Qualitätsinhalten zu integrieren und neue Partner in einem strategischen Rahmen hinzuzufügen. Die Strategie wird durch die allmähliche Verlagerung der digitalen Verlagsbranche von kostenlosen zu bezahlten Inhalten bestimmt. Bisher können Verleger ihren Lesern ausschließlich exklusive Abonnements für bezahlte Inhalte anbieten, da die mit herkömmlichen Zahlungsmethoden ausgeführten Kleinstbetragszahlungen (Micro Payments) zu teuer sind. Im Rahmen dieses neuen Modells bietet Upco mit dem Upco e-Wallet einzelne Artikel zum Kauf an, die eine zusätzliche Einnahmequelle für Verlage schaffen.

Fan Kanäle (FanChannels) für europäische Fußballvereine

Der zweite Schritt der Strategie ist die Entwicklung von Kanälen für spezielle Interessen oder Fan Kanäle, die qualitativ hochwertige Inhalte enthalten, die von europäischen Fußballvereinen zur Verfügung gestellt werden, wodurch die Kommunikation verbessert und Strategien zur Aktivierung von Fans verbessert werden.

Social Media bietet professionellen europäischen Fußballvereinen spannende neue Möglichkeiten in den Bereichen strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie strategisches Marketing. Digitale Medien und soziale Netzwerke werden zukünftig hinter dem Fernsehen die wichtigsten Märkte und Einnahmequellen im Profifußball sein. Die führenden Fußballvereine erreichen derzeit weltweit bis zu 500 Millionen Anhänger, vor allem über soziale Medien. Es wird geschätzt, dass weltweit mehr als 2 Milliarden Fußballfans über den Upco Messenger erreicht werden könnten. Diese Zielgruppe repräsentiert ein enormes Wachstums- und Umsatzpotenzial.

Upco gibt außerdem bekannt, dass der Erwerb der Vermögenswerte der Spectrum Intelligence Communication Agency (SICA) nicht fortgesetzt wird, da Upco vom Ergebnis der Due Diligence von SICA nicht überzeugt war.

Über Megafanstore Marketing Ltd. (http://www.megafanstore.com/ir)

Megafanstore Marketing Ltd. betreibt eine Online-Plattform für den Vertrieb von Fanartikeln von Sportmannschaften, Musikstars, Künstlern und Spitzensportlern sowie dem damit verbundenen Warenmarketing. Neben dem B2B- und B2C-Online-Geschäft bietet das Unternehmen den 3D-Mini-Fan an, personalisierte 3D Miniaturfiguren und 3D Avatare für Fussballfans (http://www.3dminifan.com). Megafanstore kooperiert mit Great Branding, dem offiziellen Lizenzpartner der UEFA, bei der Vermarktung an führende Fussballvereine und ist in der Fußballbranche bestens vernetzt.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco e-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://upcointernational.com oder http://upcomobile.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und Director

office@upcointernational.com

+1 (212) 461 3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Aussender: Upco International Inc.

Adresse: 17618 - 58 Avenue, Suite 200, V3S 1L3 Vancouver, BC

Land: Kanada

Ansprechpartner: Andrea Pagani

Tel.: +1 646 757 1956

E-Mail: service@upcointernational.com

Website: www.upcointernational.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9152971052

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.