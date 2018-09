IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc.: Upco International Inc. kündigt Weltklasse-Kommunikations-App ähnlich wie WeChat oder WhatsApp an

IRW-PRESS: Upco International Inc.



Die App bietet serverlose Kommunikation und eine bargeldlose Anwendung an

Vancouver, BC (20.09.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass es ihre mit Spannung erwartete Upco Mobile Messenger Kommunikations-App gestartet hat (" Upco App "). Die Upco-App kann im Apple App Store für iOS und im Google Play Store für Android heruntergeladen werden und bietet:

a) Serverlose Technologie und (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung): Dies verbessert die Privatsphäre und den Schutz der Kommunikation zwischen dem Benutzer und vermeidet den Missbrauch von Daten von Drittanbietern.

b) Bargeldlose Technologie (eWallet): Wir arbeiten daran, die Sicherheit zu verbessern und die Barriere des Geldtransfers zu öffnen, um die Wirtschaft unter anderem in den Entwicklungsländern zu verbessern.

Das Verzeichnis der Funktionen umfasst:

1. Die Upco-Benutzer erhalten weltweiten Zugang zu Ferngesprächen mit sehr niedrigen Anrufraten: bis zu 40% weniger als bei allen derzeitigen Mobilfunkanbietern.

2. Upco-Benutzer, die internationale Anrufe entgegennehmen, haben keine Roaming-Kosten (Call Forward).

3. Die Upco-Nutzer können ohne zusätzliche Kosten Geld an andere Upco-Nutzer überweisen. Sie werden auch in der Lage sein, Barmittel an regulierte Banken und Bargeldautomaten (Cash-Pick-Out-Outlets) zu transferieren. Der Empfänger kann die Gelder in lokalen Währungen erhalten.

4. Durch Algorithmen, die eine höhere Komprimierung erzeugen, können die Benutzer von Upco schneller und mit einer höheren Qualität von Sprache und Bildern chatten und Videofunktionen verwenden, die alle eine geringere MB-Nutzung aufweisen. Upco-Benutzer können mit 1 MB bis zu 7 Minuten telefonieren. Dies ist zum Beispiel sehr günstig im Vergleich zu Viber (bis zu 3 Minuten) und WhatsApp (bis zu 5 Minuten). Der Upco-Benutzer wird tatsächlich den Unterschied in der Qualität hören und MB-Nutzung sparen.

5. Mit der bevorstehenden Integration unserer fortschrittlichen Blockchain E-Wallet, die von dem sehr erfahrenen Systemarchitekten und Blockchain-Spezialisten Dominic da Assuncao geleitet wird, arbeiten wir daran unseren Upco-Nutzern ein E-Wallet zu bieten, das durch Verschlüsselung auf Ihrem Gerät geschützt ist. Diese ermöglicht es den Benutzern, Gelder sofort und zu angemessenen Kosten an Familienangehörige und Freunde weltweit zu übertragen ohne sich um Aufpreise oder zusätzliche Gebühren, die üblicherweise von Banken erhoben werden, Gedanken zu machen.

Die Upco-App unterstützt das Senden und Empfangen des kompletten Medienpakets (Text, Fotos, Videos, Dokumente) sowie Standorte und Sprachanrufe. Unsere Nachrichten und Anrufe sind dabei mit einer End-to-End-Verschlüsselung gesichert. Darüber hinaus werden Daten unserer Nutzer in keiner Weise beeinträchtigt oder Daten zur persönlichen Identifikation zur spätereren Verwendung gesammelt außer für regulatorische Zwecke und zur Kontoverwaltung.

CEO Andrea Pagani erklärte: "Die Upco-App mit ihrem bevorstehenden E-Wallet passt perfekt in den künftige Entwicklung wie sich der Zahlungsverkehr weltweit in digitaler Formate verwandelt. Unsere App wird den Handel in vielerlei Hinsicht erleichtern und es unseren europäischen Nutzern ermöglichen, Gelder nahtlos und sofort an Freunde und Verwandte zu überweisen."

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com oder http://www.upcomobile.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und Director

office@upcointernational.com

+1 (212) 461 3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. (Ende)

Aussender

Upco International Inc.

17618 - 58 Avenue, Suite 200

V3S 1L3 Surrey, BC

Kanada

Ansprechpartner:

Andrea Pagani

Tel.: +1 646 757 1956

E-Mail: service@upcointernational.com

Website: www.upcointernational.com

Börsen:

Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

ISIN(s): CA9152971052

Weitere Handelsplätze:

Canadian Securities Exchange (CSE)

