IRW-News: Upco International Inc. : Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt die Ergebnisse des profitablen ersten Quartals am 31. März 2018 bekannt

: Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt die Ergebnisse des profitablen ersten Quartals am 31. März 2018 bekannt

Vancouver, BC (11.05.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass es ihren Konzernabschluss und die Diskussion und Analyse der Geschäftsleitung für das erste Quartal zum 31. März 2018 eingereicht hat. Diese Dokumente können von der SEDAR-Website unter www.sedar.com abgerufen werden.

Upco ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen.

Upco erzielte im ersten Quartal zum 31. März 2018 einen Umsatz von 709.372 US-Dollar (2016 - 1.615.180 US-Dollar) und einen Nettogewinn von 10.514 US-Dollar (2016 - Nettoverlust von 608.557 US-Dollar).

Höhepunkte im ersten Quartal:

- Durch die erfolgreiche Integration fortschrittlicher Blockchain-Technologien in den Bereichen Rechnungsverwaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung) und SMS-Kommunikation wurden wesentliche Verbesserungen des vorhandenen Plattform- und Telecom-Serviceangebots bekannt gegeben. Diese Verbesserungen sind ein wichtiger Bestandteil von Upcos Vision, die Vorteile der Blockchain-Technologie in den Bereichen Datensicherheit und Überprüfbarkeit (zeitgestempelte und unveränderbare Daten) zu nutzen und gleichzeitig einen leistungsstarken und erweiterbaren Dienst bereitzustellen. (siehe Upcos Pressemitteilung vom 22. Februar 2018).

- Erfolgreiche Integration modernster Blockchain-Technologien ihr E-Wallet-Zahlungssystem als einen Schritt zur Entwicklung einer voll funktionalen Umgebung für die internationale Rechnungsstellung / Zahlungen / Umtausch / Überweisungen für harte Währungen und für die Rechnungsstellung / Zahlungen / Überweisungen für Kryptowährungen. (siehe Upcos Pressemitteilung vom 2. Februar 2018).

- Ernennung von Herrn Juan Ramos Taboada als Berater der Geschäftsführung (Board of Directors). Herr Ramos Taboada verfügt über umfangreiche Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen. Von 2011 bis 2015 war er leitender Geschäftsführer von Business Telecommunications Systems ("BTS"). BTS hatte einen Umsatz von 350 Millionen Dollar und er war für das Geschäft weltweit verantwortlich. Er half SKYPE, deren lateinamerikanische Präsenz zu erschließen. Von 2000 bis 2010 war Ramos Taboada Vizepräsident von Lateinamerika bei iBasis. iBasis ist ein führender internationaler Sprach-Carrier und Anbieter von Mehrwertdiensten für Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen wuchs schnell zu einem der weltweit größten Unternehmen für internationale Sprachdienste und im Jahr 2009 wurde es eine Tochtergesellschaft von Royal KPN N.V., der nationalen Telekommunikationsgesellschaft der Niederlande. (siehe Upcos Pressemitteilung vom 22. Januar 2018).

Über Upco International Inc.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf

http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

(Ende)

