IRW-News: Unity Metals Corp.: Unity Metals identifiziert Zielzonen bei Goldprojekt Margurete

Unity Metals identifiziert Zielzonen bei Goldprojekt Margurete

Vancouver (Kanada), 25. März 2019. Unity Metals Corp. (TSX-V: UTY) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss einer detaillierten Zusammenstellung historischer Daten drei Zielzonen bei den Margurete-Schürfrechten identifiziert hat: die Zone FB, die Zone Eastern und die Zone Western.





Die Zone FB wurde im Rahmen eines erfolgreichen Bohrprogramms von Falconbridge im Jahr 1986 identifiziert. Vor allem Bohrloch 86-3 wies einen Durchschnittsgehalt von 0,738 Gramm Gold pro Tonne auf 63,11 Metern auf, beginnend bei 4,25 Meter. Eine Zusammenfassung der hochgradigeren goldhaltigen Intervalle ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Das Bohrloch beinhaltete mehrere separate Intervalle, die über ein Gramm Gold pro Tonne ergaben, was auf ein umfassendes Mineralisierungssystem hinweist. Die Bohrlöcher 86-10, -11 und -12 wurden allesamt von einer Platte 25 Meter südlich von Bohrloch 86-3 aus in Richtung Norden gebohrt. In jedem Bohrloch wurden mehrere goldhaltige Intervalle vorgefunden, die im Folgenden zusammengefasst sind:

Bohrloch 86-3 / Falconbridge 1986

Intervall (m) MächtigkeiAu (g/t)

t

(m)

Von Bis

4,25 5,1 0,85 8,2

11,55 13,9 2,35 9,5

18,99 19,36 0,37 2,1

37,70 38,70 1,0 1,9

62,60 63,40 0,80 1,5

Bohrloch 86-10 / Falconbridge 1986

Intervall (m) MächtigkeiAu (g/t)

t

(m)

Von Bis

27,40 28,30 0,90 6,2

30,14 31,00 0,86 7,1

32,05 32,20 0,15 8,2

36,6 37,4 0,80 9,3

Bohrloch 86-11 / Falconbridge 1986

Intervall (m) MächtigkeiAu (g/t)

t

(m)

Von Bis

30,03 30,5 0,47 58,35

32,30 32,64 0,34 4,1

42,80 43,10 0,30 6,3

Bohrloch 86-12 / Falconbridge 1986

Intervall (m) MächtigkeiAu (g/t)

t

(m)

Von Bis

30,00 31,0 1,00 5,6

34,60 35,42 0,80 11,7

42,70 42,83 0,13 30,4

(Analyseergebnisse und Protokolle von Hardy, 1987, BC Assessment Report 15763, bzw. interner Bericht von Charlemagne Resources Ltd.)

Die Zone Eastern ist von einem historischen Abschnitt mit einer Gold-in-Boden-Anomalie geprägt, der im Rahmen von Untersuchungen durch Falconbridge in den Jahren 1985 und 1986 identifiziert wurde. Der Abschnitt beginnt bei der historischen Mine Doratha Morton östlich der Schürfrechte und folgt der Verwerfung Premier bis zum westlichen Ende der Schürfrechte, wobei sich die Streichenlänge auf insgesamt über drei Kilometer beläuft. Innerhalb dieses Abschnitts wurde die hochgradigste Bodenprobe mit 1.700 Teilen Gold pro Milliarde untersucht. Dieser Gold-in-Boden-Abschnitt folgt auf seiner gesamten Länge einem identifizierten VLF-EM-Leiter. Dieser Leiter war das Ziel der Bohrungen von Falconbridge im Jahr 1986. In diesem Gebiet wurden trotz hervorragender Gesteinsexposition nur sehr wenige dokumentierte Arbeiten durchgeführt, weshalb diese Zone eine hohe Priorität aufweist.

In der Zone Western identifizierte Archer Cathro im Jahr 1983 mehrere gold- und silberhaltige Gesteinsproben. Die Probe M23014R ergab über zahn Gramm Gold und 68 Gramm Silber pro Tonne, während die Probe M20545R vier Gramm Gold und zehn Gramm Silber pro Tonne ergab. Diese Proben wurden in der Nähe des Kontakts zwischen Intrusionen und der Brekzie Margurete entnommen. Dies ist insofern von Interesse, als sich die historischen Goldlagerstätten im Phillips Arm Gold Camp im Allgemeinen in der Nähe der Kontakte mit der Intrusion befanden. Die Westseite der Schürfrechte wurde kaum erkundet und historische Daten (Boden-, Gesteins und VLF-Proben) weisen darauf hin, dass hervorragendes Potenzial besteht.

Das Unternehmen ist im Begriff, diese Ziele für das bevorstehende Diamantbohrprogramm 2019 zu priorisieren.

Peter Born, P.Geo., hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger (in der Vorschrift National Instrument 43-101 als Qualified Person bezeichnet) geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Unity Metals Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Unternehmen verfügt über alle Besitzanteile (100 %) am Goldprojekt Margurete, das aus Mineralclaims mit 678 Hektar Grundfläche im Goldgebiet Phillips Arm, rund 200 Kilometer nordwestlich von Vancouver in Südwest-British Columbia besteht. Das Projekt befindet sich entlang dem Trend der historischen Goldminen Doratha Morton und Alexandria, die Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb waren. Das Projekt Margurete wurde zuletzt im Jahr 2015 erkundet, wobei neben einem gezielten Diamantbohrprogramm konzessionsweite Prospektionen, Kartierungen und Gesteinssplitterprobenahmen durchgeführt wurden. Das primäre Zielgebiet im Goldprojekt Margurete ist die Zone FB, wo Falconbridge bei Bohrungen mehrere goldhaltige Abschnitte in geringen Tiefen durchteufte. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.unitymetalscorp.com.

Für das Unternehmen,

Peter Born

Peter Born, President

Email: info@unitymetalscorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Faktoren, die in der Management Discussion und Analysis unseres Zwischenabschlusses und unseres aktuellen Jahresabschlusses bzw. in anderen Berichten und bei der TSX Venture Exchange und der entsprechenden kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen beschrieben sind, deutlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

