IRW-News: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. veröffentlicht Update zu innovativen Flotationstestarbeiten für Spodumenextraktion

- bis zu 8,39% Li2O in Flotationskonzentrattests produziert

- bis zu 70,3% des Li2O in getestetem Pegmatit wurde in Flotationstests rückgewonnen

- Testergebnisse zur Lithiumkarbonatproduktrückgewinnung aus Flotationskonzentrat sollen in Kürze veröffentlicht werden

- Spodumenpreis erfährt einen Anstieg von 86% im September (FOB Australia) vor dem Hintergrund von knappem Rohmaterialangebot und steigenden Chemikalienpreisen in China

Vancouver, British Columbia, Kanada 12. Oktober 2021 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) (ULTH oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse aus den Flotationstests des spodumenreichen Pegmatitprobenmaterials mittels einer innovativen und unternehmenseigenen Flotationstechnik bekannt. Durchgeführt wurde dieses Testprogramm bei lithiumhaltigen (Li) Pegmatitproben aus einer kanadischen Quelle mit 1,4 - 2,1% Li2O, um ein geschütztes Verfahrensfließbild zu entwickeln, das dann auf verschiedene andere spodumenhaltige Erzlagerstätten angewandt werden kann. Umfang des Programms umfasste auch die Probenvorbereitung und Charakterisierung sowie die Flotation.

Die größten Hartgesteinskonzentrationen aus lithiumhaltigen Mineralien treten in granitischen Pegmatiten auf. Die wichtigsten dieser Mineralien sind Spodumen (Li2O.Al2O3.4SiO2), Petalit (Li2O.Al2O3.8SiO2) und Lepidolith (LiF·KF·Al2O3·3SiO2). Von diesen Mineralien gilt Spodumen als das wichtigste kommerzielle Lithiummineral, weil es einen höheren Li-Gehalt und bessere Verarbeitungseigenschaften aufweist.

Tabelle 1 Testergebnisse mit bestem Ertrag

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.001.png

Process Research Ortech (PRO) wurde von United Lithium Corp. damit beauftragt, ein nachhaltiges Verfahrensfließschema für die Extraktion von Lithium aus Hartgesteinslagerstätten zu erstellen. Das primäre Lithiummineral, das konzentriert werden soll, ist das Aluminiumoxid-Silikat-Mineral Spodumen. Für die Phase 1 des Programms (Herstellung eines Flotationskonzentrats) wurde Material aus einem lithiumreichen Pegmatit in Kanada für die Tests genommen.

Tabelle 2 Analyse des Pegmatits aus Kanada für die Nutzung im Phase-1-Programm

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.002.png

Die QEMSCAN-Analyse wurde im Activation Laboratories Ltd. in Ancaster, Ontatrio, Kanada, an zwei Bruchteilen des Probenstroms durchgeführt: -200M (21-0165) und +200M (21-0164). Die Ergebnisse der QEMSCAN kamen, als der Großteil der Flotationsdurchläufe abgeschlossen war. Wie in Tabelle 2 ersichtlich, ist Spodumen das vorherrschende Li-haltige Mineral im Probenstrom und der grobkörnigere Anteil ist mit diesem Mineral angereichert.

Tabelle 3 Minerale im Probenmaterial (QEMSCAN)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.003.png

Tabelle 4 Spodumenfreisetzung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.004.png

Fotos 1 Spodumenhaltiger Pegmatit (Hartgestein) und Flotationskonzentrat

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.005.png

Tabelle 5 Gehalte und Ausbeute laut Test

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61941/ULTH-Flotation-Oct122021DEPRcom.006.png

Der Erfolg dieses Programms mit der grüneren Flotationstechnologie ermutigt United Lithium, weiterzumachen und das lithiumreiche Pegmatitmaterial aus seinem zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt Barbara Lake in Ontario, Kanada, und seinem zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt Bergby in Schweden zu testen und mit der Entwicklung eines nachhaltigen Fließschemas für die Lithiumausbeute weiterzumachen. United Lithium plant außerdem, Li-reiche Materialien zu testen, die im Rahmen eines Due-Diligence-Programms für Projekte, die das Unternehmen möglicherweise in der Zukunft kauft, gesammelt werden.

Wir sind mit den bisherigen Arbeiten sehr zufrieden und jetzt sehr ermutigt, zahlreiche Hartgesteine, vorwiegend spodumenhaltige Lithiumlagerstätten, zu testen. Unser Ziel ist die Kommerzialisierung eines nachhaltigen und soliden Verfahrensfließschemas für die Produktion von Lithiumkonzentrat sowie hochgradigem Lithiumkarbonat, das mehrere Quellen der Materialzufuhr ohne bzw. mit nur geringer Änderung des Verfahrens umfasst, sagte Michael Dehn, President und CEO von United Lithium. Der bisherige Erfolg ist das Ergebnis von Innovationen und Optimierungen, die Dr. Halim entwickeln konnte, ohne ein vollkommen neues Verfahren zu erfinden. Stattdessen hat er geschaut, wo während des Verfahrens Energie, Reagenzen und Wasser eingespart werden können, und hat das Verfahren optimiert, um Ausbeute und Recycling der Reagenzien zu verbessern.

Die bisherigen Arbeiten haben erfolgreich ein grüneres Verfahren demonstriert: niedrigere Temperaturen, geringerer Chemikalienbedarf, kürzere Verarbeitungszeiten im Vergleich zu etablierten Technologien weisen daraufhin, dass die Umwelt- und CO2-Auswirkungen hochgradiger Lithiumsalzproduktion erheblich reduziert werden können. Wenn zusätzliche Testarbeiten zur Umwandlung von Spodumenkonzentrat in Lithiumkarbonat abgeschlossen sind, ist eine Lebenszyklusbewertung dieses innovativen Verfahrens geplant und die ingenieurwissenschaftlichen Daten können die Entscheidungsfindung unterstützen.

Benchmark Minerals berichtete am 6. Oktober 2021 das die Mitte September von Pilbara Minerals digital abgehaltene Auktion der neueste Impulsgeber für die Spodumenpreisrallye war, als dieser bei einem Rekordangebot von 2.240 $ /Tonne (FOB Australia) für 8.000 metrische Trockentonnen (dmt) aus Spodumenkonzentrat (SC 5,5%) lag, der auf das vorige Rekordangebot von 1.250 $ / Tonne Ende Juli 2021 folgte, das ebenfalls bei einer Auktion von Pilbara erzielt wurde. Diese große Preissteigerung innerhalb eines so kurzen Zeitraums zeigt die Lieferschwierigkeiten bei Spodumen.

Am 20. September 2021 berichtete Roskill über den von Pilbara Minerals erzielten Preis und dass der überwiegende Teil der Menge in langfristigen Vereinbarungen gebunden ist, darunter auch Aktionärsvereinbarungen, wo die Preise auf gesonderten Preisgestaltungsformeln basieren, die eine Preisstabilität und Nachhaltigkeit ermöglichen. Abgesehen von den Aktionärsvereinbarungen sind große Mengen in langfristigen Liefervereinbarungen gebunden, die von Finanzierungsinstitutionen zur Finanzierung dieser Projekte erfordert werden. Diese Vereinbarungen lassen nur geringe Mengen für externe Parteien übrig und kleinere Verarbeitungsbetriebe werden Probleme haben, Rohstoffe zu bekommen, um an einem Markt teilzunehmen, auf dem die Preise kontinuierlich steigen.

Das PRO-Testarbeits-Fließschema wurde von Dr. Abdul Halim, VP Technology of Process Research Ortech erstellt und überprüft. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung innovativer und nachhaltiger Technologien für kritische Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel & andere Basismetalle, PGMs, Gold, Germanium und Seltene Erden (REEs) aus abgebauten natürlichen Ressourcen und recycelten Materialien durch den Betrieb von Bench-, Pilot- und Demonstrationsanlagen. Er hat mehr als 50 wissenschaftliche und technische Veröffentlichungen geschrieben und hat 5 US-Patente. Außerdem hat er mehrere Buchkapitel in diesen Bereichen geschrieben. Bevor er als VP Technology zu Process Research Ortech kam, arbeitete er bei FLSmidth in Salt Lake City, USA, und SGS Lakefield in Kanada.

Mark Saxon (FAusMM), der technische Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen erstellt bzw. geprüft.

Für das Board of Directors

United Lithium Corp.

Michael Dehn, President, CEO und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter:

michaeldehn@unitedlithium.com

www.unitedlithiumcorp.com

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61941

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61941&tr=1

