IRW-News: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. stellt beträchtliches Landpaket in historischem Lithiumpegmatit-Fördergebiet in der Nähe von Custer in South Dakota zusammen

Vancouver (British Columbia), 3. Mai 2022. United Lithium Corp. (CSE: ULTH, OTC: ULTHF, FWB: 0ULA) (ULTH oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein umfassendes Landpaket in einem historischen Lithium-Beryll-Fördergebiet in der Nähe von Custer in South Dakota zusammengestellt hat. Das Unternehmen hat über 500 nicht patentierte Erzgangschürfrechte abgesteckt, die über 15 Quadratmeilen (fast 40 Quadratkilometer) in den westlichen und südwestlichen Teilen der Black Hills umfassen. Das Lithiumprojekt Liberty beherbergt zahlreiche Pegmatitkörper, von denen viele während des Zweiten Weltkriegs zur Gewinnung von Lithium und Beryll abgebaut wurden. Die Schürfrechte von United Lithium umfassen alle lithium- und beryllproduzierenden Konzessionsgebiete aus dieser Zeit oder grenzen unmittelbar daran an (sofern sich das Konzessionsgebiet in Privatbesitz befindet). Zusammen mit dem Absteckungsprogramm wurde ein Erkundungsprogramm mit Gesteinssplitter-Probennahmen durchgeführt, um neue Gebiete für detaillierte Feldarbeiten zu identifizieren. Die Proben wurden an das Labor gesendet und die Ergebnisse sind noch ausstehend.

Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick über die Schürfrechte des Lithiumprojekts Liberty (Karte 1). Das abgesteckte Gebiet umfasst öffentliches Land, das vom U.S. Forest Service (USFS) verwaltet wird. Es gibt private Konzessionsgebiete auf dem Land des USFS und die Schürfrechte von United Lithium sind so positioniert, dass sie bereits bestehende Eigentumsrechte anerkennen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65592/UnitedLithium_030522_DEPRCOM.001.jpeg

Karte 1: Erzgangschürfrechte beim Lithiumprojekt Liberty (rot) in Custer County im US-Bundesstaat South Dakota

Das Lithiumprojekt Liberty wurde mit dem Know-how unseres Teams entwickelt, das es uns ermöglichte, den Boden mittels historischer Lithiumförderung auf und neben unseren Schürfrechten abzustecken. Der Großteil des historischen Abbaus fand zwischen den 1870er- und den 1950er-Jahren ohne moderne Förder- oder Explorationsmethoden statt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, systematische Explorationen mit modernen Techniken durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass unsere Konsolidierung der Schürfrechte beim Lithiumprojekt Liberty zu bedeutsamen Spodumenentdeckungen führen wird, die die steigende Nachfrage nach Lithium zur Versorgung des nordamerikanischen Batterie- und Elektrofahrzeugmarktes decken könnten, sagte Michael Dehn, President und CEO von United Lithium.

Historischer Lithiumpegmatitabbau in Black Hills

In den Gebieten Custer und Keystone in den Black Hills in South Dakota wurden in den 1940er- und 1950er-Jahren beträchtliche Mengen Lithium gefördert. Aufzeichnungen zufolge wurden in dieser Zeit fast 200.000 t Lithium in den Black Hills abgebaut und gewonnen.

Keystone befindet sich in der Nähe der Nationalmonumente Mount Rushmore und Crazy Horse und United Lithium hat es bewusst vermieden, in diesen kulturell und historisch bedeutsamen Kultur- und Tourismusgebieten Absteckungen durchzuführen, die unserer Meinung nach für einen zukünftigen Abbau ungeeignet sind.

Im Gegenteil - das Lithiumprojekt Liberty von United Lithium befindet sich in der Nähe von Custer, über 10 Meilen (16 km) von diesen Monumenten entfernt, sowie in der Nähe mehrerer aktiver Pegmatitsteinbrüche, in denen Feldspat, Glimmer und Quarz für den Markt produziert werden. Der Lithiumabbau beim Projekt Liberty wäre mit diesen Betrieben identisch, wobei Spodumen als zusätzliches wertvolles Fördermineral hinzukäme.

Die Pegmatite in den Black Hills in South Dakota haben erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beigetragen und waren Quellen für eine Vielzahl an Mineralarten. Die Förderung von den Pegmatiten bestand vorwiegend aus Feldspat, Beryll, bedeckten und gebrochenem Glimmer, Spodumen, Montebrasit, Lepidolith sowie Columbit-Tantalit. Der Abbau der Pegmatite ist seit den 1950er-Jahren zurückgegangen - ausgenommen die Förderung von Feldspat, Quarz und Glimmer in Steinbrüchen in der Nähe von Custer, die nach wie vor in Betrieb sind.

Die früheste aufgezeichnete Erkundung in den Black Hills war eine Expedition unter der Leitung von General George A. Custer im Jahr 1874. Der erste Pegmatitabbau fand 1879 etwa 3 Meilen (5 km) nordwestlich von Custer statt. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Black Hills eine wichtige Quelle für Lithiummineralien, Glimmer, Feldspat und Beryll, wobei die Förderung in den Jahren 1943 und 1944 ihren Höhepunkt erreichte. Der Gesamtwert der zwischen 1941 und 1958 in den Black Hills geförderten Pegmatitmineralien beläuft sich auf etwa 13 Millionen USD (entspricht etwa 400 Millionen USD im Jahr 2021). Diese Förderung ist im Vergleich zu den meisten anderen US-amerikanischen Pegmatitregionen dieser Zeit sehr hoch. Die einzelnen Minen waren von bescheidener Größe und wurden mit relativ einfachen Techniken betrieben. Es dominieren Tagebaumethoden, obwohl es auch Untertageminen gibt, die jedoch selten tiefer als 200 Fuß (70 m) sind. Die vorwiegende Konzentrationsmethode war das manuelle Schürfen - die wichtigste Ausnahme stellten die Mahltechniken dar, die von Lithium Corp. of America zur Konzentration von Spodumen bei der Mine Etta eingesetzt wurden.

In den 1940er-Jahren wurden bei der Beryllmine Helen beträchtliche Mengen Lithium und Beryll gefördert, doch seither wurden kaum Aktivitäten verzeichnet. Die Produktion bestand aus Spodumen, Beryll, Mikroklin-Perthit und Columbit-Tantalit. Die Mine Tip Top war ebenfalls ein Spodumenproduzent und ein berühmter Standort für seltene Phosphatmineralien. Die Mine Tin Mountain, die sich 20 Meilen (13,5 km) westlich von Custer befindet, förderte nur sehr wenig Zinn (Zinnstein), dafür wurden Spodumen, Pollucit und geringe Mengen Beryll, Columbit-Tantalit, Mikrolith, Glimmer und Quarz abgebaut. Spodumenkristalle mit einer Länge von bis zu 16 Fuß (5 m) sind in den Zwischenzonen der Mine Tin Mountain keine Seltenheit. Darüber hinaus wurden an diesem Standort außergewöhnliche Zirkonkristalle gefunden, die bis zu 5 cm lang sind und für gewöhnlich mit Albit, Quarz und Muskovit in Zusammenhang stehen, die zwischen Spodumenkristallen vorkommen.

In South Dakota fanden Schürfer einen Kristall eines Minerals namens Spodumen, der 42 Fuß lang und 90 Tonnen schwer war. (Siehe Tween Tribune, eine pädagogische Website der Smithsonian Institution, dem weltweit größten Museums-, Bildungs- und Forschungskomplex).

United Lithium plant ein ganzheitliches Explorationsprogramm zur Bewertung des Landbesitzes im Gebiet Custer. Das Programm wird detaillierte geologische Kartierungen des Gebiets sowie weitere Gesteinssplitter-Probennahmen umfassen. Da die Anomalien gut definiert sind, werden die Ziele bebohrt werden, sobald die Genehmigungen und Verträge vorliegen.

Alle Schürfrechte erfordern nach wie vor die endgültigen Genehmigungen durch das Bureau of Land Management.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65592/UnitedLithium_030522_DEPRCOM.002.jpeg

Foto 1: Riesige Spodumenkristalle (1904) - Abdrücke von zwei riesigen Kristallen (zum Größenvergleich siehe Minenarbeiter in der Mitte der rechten Seite des Fotos). Mine Etta - Black Hills, Pennington County, South Dakota. Plate i-B in U.S. Geological Survey. Bulletin 610. 1916.

