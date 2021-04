IRW-News: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. schließt Übernahme aller Anteile am Lithiumprojekt Bergby ab

IRW-PRESS: United Lithium Corp.



: United Lithium Corp. schließt Übernahme aller Anteile am Lithiumprojekt Bergby ab

Vancouver, British Columbia

30. April 2021 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) (das Unternehmen oder United Lithium) freut sich mit Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 11. Februar 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb (der Erwerb) des gesamten (100 %) ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Bergby Lithium AB (Bergby) von Leading Edge Materials Corp. (Leading Edge) abgeschlossen hat. Bergby hält sämtliche Anteile und Rechte an den Bergbaukonzessionen, die die das Lithiumprojekt Bergby (das Projekt) ausmachen. Das Projekt befindet sich in Mittelschweden, 25 km nördlich von Gavle.

Gegenleistung

Als Gegenleistung für den Erwerb hat das Unternehmen (a) 250.000 CAD in bar gezahlt, (b) 1.031.864 Stammaktien aus dem Kapital von ULTH (jede eine ULTH-Aktie) ausgegeben, (c) 400.000 Stammaktienkaufwarrants (die Warrants) emittiert und (d) eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr auf das Projekt gewährt, die Gegenstand eines Rückkaufrechts zugunsten von ULTH für 1.000.000 Dollar ist. Die Warrants berechtigen ihren Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer ULTH-Aktie zu einem Ausübungspreis, der in etwa 0,485 CAD entspricht.

Die ULTH-Aktien werden treuhänderisch hinterlegt und über einen 20-monatigen Zeitraum freigegeben. Das Unternehmen wird überdies am 29. Oktober 2021 eine zusätzliche Barzahlung von 250.000 CAD leisten.

Zusätzlich zu den obigen Punkten hat sich das Unternehmen verpflichtet, angemessene kommerzielle Anstrengungen zu unternehmen, um bis zum 29. Oktober 2022 1.000.000 Dollar in Explorationsarbeiten auf dem Projekt zu investieren und Leading Edge wird dem Unternehmen die Teilzeitdienste seines Chefgeologen bis zum 29. April 2022 auf eigene Kosten zur Verfügung stellen, damit dieser das Unternehmen bei der Exploration des Projekts aus geologischer Sicht unterstützen kann

Für das Board of Directors

Michael Dehn

Chief Executive Officer

Anlegerservice

+1 (604) 259-0889

ir@unitedlithium.com

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH | OTC: ULTHF) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Die konsolidierten Abschlüsse und die dazugehörigen Lageberichte (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens können auf der Website des Unternehmens unter www.leadingedgematerials.com oder unter seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com abgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten Abschluss der Übernahme, die Aufnahme und den Abschluss des Programms sowie die Geschäftstätigkeit und die Pläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen enthaltenen abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass die Übernahme nicht wie geplant oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass das Programm nicht wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird; dass das Unternehmen keine weiteren Explorationsaktivitäten bei dem Projekt durchführt; dass das Unternehmen keinen Ressourcen-, technischen oder anderen geologischen Bericht in Bezug auf das Projekt erstellt; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Die Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

