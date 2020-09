IRW-News: Unigold Inc.: Unigold Inc. kündigt Handelsstart an der OTCQX an

Weitere Suchergebnisse zu "UNIGOLD INC.":

Unigold Inc. kündigt Handelsstart an der OTCQX an

Toronto, ON - 8. September 2020 - Unigold Inc. (Unigold oder das Unternehmen) (TSXV:UGD - WKN:A14VMZ - FWB:UBG1 - OTCQX:UGDIF) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens jetzt auch am OTCQX Best Market unter dem Tickersymbol UGDIF gehandelt werden. Der OTCQX-Handel wird die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-amerikanische Investoren verbessern. Die Stammaktien von Unigold werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol UGD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol UGD1 gehandelt.

Der OTCQX Best Market bietet US-amerikanischen Investoren, Brokern und Institutionen, die UGDIF handeln möchten, einen Mehrwert sowie eine Vereinfachung. Der OTCQX Best Market ist der führende Markt der OTC Markets Group für etablierte, auf Investoren ausgerichtete US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um gelistet zu sein müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance befolgen, die Einhaltung der US-amerikanischen Wertpapiergesetze nachweisen, in ihrer Offenlegung auf dem neuesten Stand sein und eine professionelle Sponsoreneinführung durch Dritte haben. US-amerikanische Investoren finden auf der OTC-Website aktuelle Finanzinformationen und Realtime-Level-2-Preisfeststellungen für das Unternehmen.

"Wir freuen uns, an der OTCQX zu handeln", sagte Joe Hamilton, Chairman & CEO von Unigold. "Dies wird den Handel für unsere US-Aktionäre erleichtern und es uns ermöglichen, unsere Aktionärsbasis in den USA zu erweitern. In Verbindung mit unserem Listing in Frankfurt und an der TSX-V haben wir nun Zugang zu den größten Kapitalanbietern der Welt. Unsere Anleger können jetzt Unternehmensinformationen und Preisangebote auf mehreren Plattformen finden. Noch wichtiger ist, dass aktuelle Informationen über unsere Explorationsbemühungen jederzeit einem größeren Publikum verfügbar sind."

Über Unigold Inc. - Goldentdeckungen in der Karibik

Unigold ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel UGD gehandelt wird und sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung seines Goldvorkommens in der Dominikanischen Republik konzentriert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.unigoldinc.com

oder kontaktieren:

Mr. Joseph Hamilton

Chairman & CEO

jhamilton@unigoldinc.com

Tel: +1-416-866-8157

Rechtliche Hinweise

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu Ereignissen und finanziellen Trends, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage und unseren Cashflow auswirken können, können vorausschauende Aussagen im Sinne der bestehenden Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen basieren auf unseren Annahmen und Schätzungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Strategie", "erwartet", "plant", "glaubt", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "Projekte", "Ziele", "Zielvorgaben" und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifizieren. Man kann sie auch daran erkennen, dass sie sich nicht strikt auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Vorhersagen oder Meinungen handelt und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Wo dies zutrifft, beanspruchen wir den Schutz des Safe Harbour für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem (US-amerikanischen) Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

