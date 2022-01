IRW-News: UniDoc Health Corp.: UniDoc gibt Ausblick auf die Wachstumschancen im Telehealth Sektor

IRW-PRESS: UniDoc Health Corp.: UniDoc gibt Ausblick auf die Wachstumschancen im Telehealth Sektor

UniDoc gibt Ausblick auf die Wachstumschancen im Telehealth Sektor

Vancouver, BC - 19. Januar 2022 - UniDoc Health Corp. (UniDoch Health oder das Unternehmen) (WKN: A3C87U - CSE: UDOC - ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, freut sich, die folgenden Hintergrundinformationen zu seinem Geschäftsmodell in Bezug auf die wachsenden Möglichkeiten in diesem Sektor zu geben.

UniDoc ist ein Unternehmen für virtuelle Telemedizinlösungen. Das primäre Angebot des Unternehmens, das sich in der Entwicklung befindet, wurde als Virtual Care Solutions Model ("VCSM") bezeichnet, eine proprietäre, anpassbare und umfassende Telemedizinlösung, die eine Reihe von physischen Gehäusen, Kiosken und damit verbundenen konfigurierbaren Verpackungen mit webbasierten Diensten und Analysetools sowie den Zugang zum sich entwickelnden Netzwerk des Unternehmens von Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und Krankenhäusern integriert. Das VCSM wird eine virtuelle/telemedizinische Fernzugriffsmöglichkeit beinhalten, die Patienten einen virtuellen Live-Besuch bei einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in einer kontrollierten Umgebung ermöglicht. Die Geräte werden eine Auswahl vollständig integrierter Diagnoseinstrumente enthalten und so konzipiert sein, dass sie an Orten wie Apotheken, Gemeindezentren oder Pflegeeinrichtungen durch spezielle Partnerschaften, die mit UniDoc aufgebaut werden, eingesetzt werden können. Weitere diagnostische/interaktive Produkte und Lösungen sind für die Bereitstellung von Gesundheitsberatungen von zu Hause aus oder in entfernt gelegenen Arbeitsumgebungen vorgesehen.

Laut der American Academy of Family Physicians bezieht sich der Begriff Telemedizin speziell auf klinische Fernbehandlungen, während sich Tele-Gesundheit auch auf nicht-klinische Fernbehandlungen beziehen kann. Daher sind wir der Ansicht, dass die Tele-Gesundheit erhebliche Vorteile und ein breiteres Spektrum an verfügbaren Dienstleistungen bietet, einschließlich Präventions-, Diagnose- und Behandlungsleistungen, die den Patienten aus der Ferne über Audio-, Video- und andere Informations- und Kommunikationstechnologien angeboten werden. Integrierte telemedizinische Lösungen, wie sie UniDoc anstrebt, öffnen die Tür zu einem großen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang, keine Erfahrung oder nur ein begrenztes Verständnis der Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass eine breit angelegte physische Zugänglichkeit in kontrollierten Umgebungen der Schlüssel zu seinem Geschäftskonzept ist.

In den letzten Jahren hat das Interesse an diesem Sektor erheblich zugenommen, was vor allem auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung und die steigende Nachfrage der Verbraucher/Patienten zurückzuführen ist. Dieses gesteigerte Interesse an der Telemedizin hat eine Phase erheblichen Gesamtwachstums des Sektors ausgelöst.

· Branchenuntersuchungen zufolge wird erwartet, dass der Markt für Telemedizin während des Prognosezeitraums mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 37,7 % wächst und von geschätzten 38,7 Mrd. USD im Jahr 2020 bis 2025 191,7 Mrd. USD erreicht. (Telehealth/Telemedicine Market, November 2020, MarketsandMarkets).

· Jüngste Daten zeigen, dass sich die Nutzung der Telemedizin auf einem Niveau stabilisiert hat, das 38 Mal höher ist als vor der Pandemie (McKinsey & Co. 9. Juli 2021).

· 57 % der Anbieter stehen der Telemedizin positiver gegenüber als vor COVID-19, und 64 % sind mit ihrer Nutzung zufriedener (McKinsey & Co., 9. Juli 2021).

· Die Umfrageteilnehmer gaben an, dass zwischen 40 und 60 % der Verbraucher ein breiteres Spektrum an virtuellen Versorgungslösungen wünschen, wie z. B. eine "digitale Haustür" oder einen kostengünstigen virtuellen Gesundheitsplan. (McKinsey & Co. 9. Juli 2021).

· Forbes (6. Januar 2022) stellt fest: "Pandemie hin oder her, der Wert einer bequemen und zugänglichen virtuellen Versorgung ist erkannt worden."

· Ein Drittel der Millennials und 41 % der Generation Z bevorzugen digitale Begegnungen mit Ärzten gegenüber persönlichen Besuchen. Und mit rund der Hälfte der Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 virtuelle Gesundheitsdienste nutzen - gegenüber 17 % im Jahr 2019 - gibt es noch viel Raum für Wachstum. (Forbes, Jan 6, 2022).

Die COVID-19-Pandemie hat in der nordamerikanischen Gesundheitsbranche zu einem erheblichen Wachstum bei der Einführung von Technologien geführt. Mit der Ausbreitung des Virus waren die Gesundheitssysteme gezwungen, ihre traditionellen Methoden der Gesundheitsversorgung anzupassen, was zu einem raschen Wandel bei der Nutzung von telemedizinischen Diensten führte. Anbieter, die bereits vor COVID-19 in virtuelle Pflegelösungen investiert hatten, waren gezwungen, die Skalierbarkeit dieser Lösungen zu testen, und diejenigen, die nicht in eine solche Lösung investiert hatten, wurden dazu gedrängt, die Technologie zum ersten Mal zu identifizieren und zu nutzen, was das Wachstum neuer Kooperationen und die Schaffung erheblicher Marktchancen vorantrieb.

Der Gartner Market Guide for Virtual Care Solutions vom Oktober 2020 unterstreicht den Trend der zunehmenden Abhängigkeit von Technologien und stellt fest, dass bis 2022 in Nordamerika 30 % aller ambulanten Begegnungen virtuell sein werden, gegenüber etwa 2 % zu Beginn des Jahres 2020.

In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Fähigkeit, die Bereitstellung virtueller Pflege zu unterstützen, jetzt eine realisierbare und nachhaltige Wachstumschance für innovative professionelle Gesundheitsdienstleister wie UniDoc darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass die virtuelle Versorgung die wirtschaftliche Belastung des öffentlichen Systems verringern, die Behandlung von Menschen mit gesundheitlichen Problemen verbessern und den Einzelnen dazu befähigen kann, sich stärker für seine Gesundheit zu engagieren.

Nordamerika befindet sich noch in der Anfangsphase der Telemedizin, und Trenddaten (Graphical Research, 3. Februar 2021) deuten darauf hin, dass der heimische digitale Gesundheitsbereich weiterhin hinter anderen Industrieländern zurückbleibt. Die Telemedizin wurde ursprünglich entwickelt, um abgelegenen Bevölkerungsgruppen mit begrenzten Gesundheitsressourcen Gesundheitsdienste näher zu bringen. Später wurde sie zu einem Mittel, um die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern, indem sie die Ausbildung und Entscheidungsfindung von medizinischem Fachpersonal in abgelegenen Gebieten erleichtert. Heute bereitet UniDoc eine Lösung vor, um einen breiten landesweiten Zugang zu bieten, der darauf abzielt, die Erfahrungen der Patienten zu verbessern, indem die Fristen verkürzt und bessere Ergebnisse erzielt werden.

