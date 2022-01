IRW-News: UniDoc Health Corp.: UniDoc begrüßt neuen Berater für Strategie, Technologie und Sales

IRW-PRESS: UniDoc Health Corp.: UniDoc begrüßt neuen Berater für Strategie, Technologie und Sales

UniDoc begrüßt neuen Berater für Strategie, Technologie und Sales

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Unternehmen treibt facettenreichen lösungsbasierten Ansatz zur Marktdifferenzierung voran

Vancouver, BC - 12. Januar 2022 - UniDoc Health Corp. (UniDoch Health oder das Unternehmen) (WKN: A3C87U - CSE: UDOC - ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, begrüßt heute die Ernennung von Mr. Lance Bailey in seinen Beirat. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.unidoctor.com.

Als Anbieter von Telemedizin konzentriert sich UniDoc auf die Beseitigung von Hindernissen bei der primären Diagnose durch verbesserte physische Zugänglichkeit, indem technische Hindernisse abgebaut werden, um unterversorgte Personen und Gemeinschaften besser zu unterstützen. Zu diesem Zweck entwickelt das Unternehmen mehrere innovative Lösungen, die einen benutzerfreundlichen Ansatz für die Verpackung von Software-as-a-Service (SaaS)-Systemen und -Verfahren in Verbindung mit speziell angefertigten physischen Strukturen, Gehäusen und zugehörigen Modulen verwenden, die für die gemeinsame Platzierung in regionalen Umgebungen wie Gemeindezentren, Apotheken, Regierungsgebäuden, Bibliotheken und Pflegeeinrichtungen sowie durch mobile Lösungen mit der Möglichkeit des direkten Einsatzes an industriellen und gewerblichen Arbeitsplätzen konzipiert sind.

Das als UniDoc Virtual Care Solutions Model (VCSM) bezeichnete Konzept umfasst eine wachsende Palette fortschrittlicher SaaS-Lösungen und innovativer Diagnosegeräte, die die Arbeitsbelastung von Ärzten verringern und gleichzeitig den Zugang zu unterversorgten Bevölkerungsgruppen verbessern sollen. Mit Forschung und Entwicklung in Europa und der Vorbereitung auf die Vermarktung in Nordamerika will UniDoc in diesem schnell wachsenden Marktsegment schnell eine führende Position einnehmen.

Die strategischen Rekrutierungsbemühungen des UniDoc-Managements führten dazu, das Interesse und die Dienste von Herrn Lance Bailey als Berater des Vorstands zu gewinnen. Seine Erfahrung in der Entwicklung von Verkaufsprozessen und seine Verbindungen zur Industrie sind eine einzigartige und zeitgemäße Ergänzung für das zukünftige Wachstum und die strategischen Pläne des Unternehmens.

In seiner Funktion bei Samsung Electronics Canada befasst sich Lance Bailey mit dem Management neuer Produkte und Marktlösungen - vom Konzept über die Markteinführung bis hin zur Vermarktung und End-of-Life (Marktforschung, ROI-Analyse, Entwicklung, Produkteinführung, Verkaufsverhandlungen, Bestandsmanagement usw.). Mr. Bailey ist eine teamorientierte Führungskraft, die sich in den Bereichen Strategie, Marketing, Produktmanagement, Geschäftsentwicklung und Vertrieb von Software, Hardware und Dienstleistungen auskennt. Er hat erfolgreich Vertriebs- und Marketingteams rekrutiert und geleitet, neue Technologien eingeführt, in neue Marktsegmente expandiert, komplexe Vertriebs- und Partnerschaftsvereinbarungen mit regionalen und nationalen Vertriebspartnern strukturiert und ausgehandelt. Vor seiner Tätigkeit bei Samsung war Bailey Vice President Sales bei einem Software-Start-up-Unternehmen und Gründungspartner eines Marketingkommunikationsunternehmens, das 15 Jahre lang Dienstleistungen für F500-Marken erbrachte.

Antonio Baldassarre, CEO des Unternehmens, kommentierte dies folgendermaßen: "Wir blicken heute mit großer Vorfreude in die Zukunft, da wir uns dem Punkt unseres Wachstums nähern, an dem wir ein hochkarätiges Vertriebs- und Marketingteam zusammenstellen wollen, um unsere kommerziellen Bemühungen zu starten und zu unterstützen. Zu diesem Zweck heiße ich Lance persönlich in unserem Beirat willkommen, da ich davon ausgehe, dass er uns in den kommenden Monaten auf dem Weg zum Erfolg entscheidend unterstützen wird."

UniDoc freut sich über Interesse, aktives Engagement, durchdachte Fragen und Geschäftsanfragen. Wir laden alle, die sich für unsere Geschichte interessieren, ein, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich für den Erhalt der neuesten Nachrichten über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte anzumelden.

Im Rahmen der Offenlegungspflichten des Unternehmens als öffentlicher Emittent können die laufenden Finanz- und Materialberichte unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC)

UniDoc entwickelt eine Telehealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in der sich Patienten wie in einer Arztpraxis beraten lassen können. Telehealth öffnet die Türen zu einem großen Teil der Bevölkerung, die keinen Zugang, keine Erfahrung oder kein Verständnis für die Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die physische Zugänglichkeit der Schlüssel zu seinem Geschäftsangebot ist. UniDoc hat es sich zum Ziel gesetzt, den Shareholder Value zu steigern, indem es ein hervorragendes Produkt und ein hochentwickeltes kommerzielles Netzwerk innerhalb eines schnellen Zeitrahmens bereitstellt. Erfahren Sie mehr unter: https://unidoctor.com. Bleiben Sie mit uns über Social Media auf Facebook, Twitter oder Instagram in Verbindung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Austin Thornberry, Director

Tel: +1 647.463.8689

Email: austin@unidoctor.com

Medienanfragen

media@unidoctor.com





Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "außer", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind. Beispiele für solche Aussagen sind u. a. Aussagen zu den erwarteten Merkmalen des Virtual Care Solutions-Modells und den erwarteten Vorteilen von Herrn Baileys Rolle im Beirat des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 2. Dezember 2021 unter der Überschrift "Risikofaktoren" beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

