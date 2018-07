IRW-News: Ucore Rare Metals Inc.: Ucore kommentiert Fair-Trade-Initiativen der US-Regierung zur Erhöhung der Seltenerdmetallpreise in den USA

IRW-PRESS: Ucore Rare Metals Inc.



: Ucore kommentiert Fair-Trade-Initiativen der US-Regierung zur Erhöhung der Seltenerdmetallpreise in den USA

Ucore kommentiert Fair-Trade-Initiativen der US-Regierung zur Erhöhung der Seltenerdmetallpreise in den USA

Halifax (Nova Scotia), 17. Juli 2018. Ucore Rare Metals Inc. (TSX-V: UCU, OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, die jüngsten Initiativen der Trump-Regierung zur Stärkung der US-amerikanischen Seltenerdmetall-Lieferketten zu kommentieren.

Der US-Handelsvertreter kündigte in der vergangenen Woche erste Maßnahmen gemäß Abschnitt (Section) 301(b) des Handelsgesetzes (Trade Act) von 1974 (19 U.S.C. 2411b) (Abschnitt 301) an, um eine zehnprozentige Erhöhung der Zölle für alle Seltenerdmetalle und damit in Zusammenhang stehende Legierungen einzuheben, die von den USA aus China gekauft werden. Die Liste der anvisierten Artikel identifizieren alle Seltenerdmetalle sowie Yttrium und Scandium - auch in gemischter oder legierter Form.

Diese Materialien, die von der US-Regierung als kritische Minerale bezeichnet werden, werden in den USA für eine Vielzahl an Fertigungsanwendungen verwendet - von Hybridfahrzeugen über elektronische Geräte bis hin zu Hardware für das Militär. Das Ziel der Trump-Administration besteht darin, den USA einen Vorteil bei der globalen Herstellung zu sichern bzw. wieder zu sichern und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Zölle gemäß Abschnitt 301 sind eine willkommene und überfällige Maßnahme der US-Regierung. Wir sind zuversichtlich, dass dieser positive Schritt eine Neuausrichtung auf global angemessenere und realistischere Preise für Seltenerdmetalle und andere Minerale in der US-amerikanischen kritischen Metallbranche auslösen wird, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. China hat die Seltenerdmetallproduktion jahrzehntelang subventioniert, um die Herstellung von Einsatzstoffen unterzubewerten und somit die Preise künstlich zu drücken, um Anreize für eine nachgelagerte Produktion in China zu schaffen und dadurch die Abhängigkeit der USA von China als primäre Quelle von Seltenerdmetallen zu maximieren. Dies hat die USA Arbeitsplätze, Innovation und nationale Sicherheit gekostet.

Das Weiße Haus gibt den Zeitplan dieser unvermeidbaren Marktkorrektur vor, anstatt China einen künstlich geschaffenen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten zu lassen, sagte McKenzie ferner. Die Trump-Administration hat erkannt, dass eine Beendigung der Manipulation des Seltenerdmetallmarktes durch die Durchsetzung realistischerer Seltenerdmetallpreise zu einer Wiederbelebung der amerikanischen Seltenerdmetallproduktion und somit zu einer Wiederherstellung des Marktgleichgewichts führen wird. Das Zollprogramm ist für Ucore ein äußerst haussierender Indikator, zumal wir Pläne umsetzen, in Alaska einen eigenständigen strategischen Metallkomplex (Strategic Metals Complex, der SMC) für die Seltenerdmetallproduktion zu errichten, und über vielversprechende Rohstoffquellen sowohl in Alaska als auch in Kentucky verfügen.

Der SMC von Ucore, der zurzeit technischen Planungen hinsichtlich der Errichtung in Ketchikan (Alaska) unterzogen wird, ist eine bemerkenswerte Lösung für das US-amerikanische Seltenerdmetall-Versorgungsproblem, sagte Mike Schrider, COO von Ucore. Die jüngsten Direktiven aus Washington, die eine zuverlässige und preislich konkurrenzfähige Seltenerdmetall-Lieferkette auf US-amerikanischem Boden unterstützen, sprechen Bände über die Notwendigkeit einer sicheren und umweltfreundlichen heimischen Seltenerdmetallversorgung.

Das Mandat des Section 301 Committee umfasst eine Untersuchung der Verordnungen, Bestimmungen und Praktiken der chinesischen Regierung hinsichtlich einer Liste von kritischen Handelswaren, die zurzeit aus China in die USA importiert werden. Einen Auszug dieser Waren finden Sie im Folgenden:

2805.30.00 - Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium - auch in gemischter oder legierter Form

2846.10.00 - Cerverbindungen

2846.90.20 - Mischungen aus Seltenerdmetalloxiden oder -chloriden

2846.90.40 - Yttriummaterialien und -verbindungen

2846.90.80 - Anorganische oder organische Seltenerdmetall-, Yttrium- oder Scandiumverbindungen oder Mischungen dieser Metalle, die nicht anderweit spezifisch genannt oder impliziert werden

In der letzten Juniwoche traf sich das leitende Management von Ucore mit mehreren hochrangigen Beamten der Exekutive und Legislative der US-Regierung, um über die internen Strategien von Ucore hinsichtlich der Bekämpfung einer potenziellen amerikanischen Seltenerdmetall-Versorgungskrise zu sprechen (siehe Pressemitteilung von Ucore vom 3. Juli 2018). Das Team von Ucore hat die Anpassung seiner molekularen Erkennungstechnologie (die MRT) an die Seltenerdmetallbranche, die Unterstützung der Alaska Industrial Development and Export Authority (die AIDEA) bei der Errichtung der heimischen Seltenerdmetall-Verarbeitungsinfrastruktur sowie die Identifizierung verfügbarer Rohstoffversorgungen außerhalb von China, einschließlich der USA, ausgearbeitet.

Im Dezember des vergangenen Jahres unterzeichnete President Trump eine Anordnung (Executive Order) zur Verringerung der Abhängigkeit des Landes von einer externen Versorgung mit kritischen Mineralen, einschließlich Seltenerdmetalle, Kobalt und Lithium. Diese Anordnung zielt darauf ab, die Anfälligkeit der USA auf Versorgungsunterbrechungen durch die Identifizierung neuer Quellen und die Optimierung der Bestimmungen zur Beschleunigung der Produktion, der Weiterverarbeitung und des Recyclings von Mineralen zu verringern, wie aus dem Weißen Haus verlautbart wurde.

Über Ucore:

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan im Südosten von Alaska. Am 31. März 2014 meldete Ucore die einstimmige Unterstützung der Legislative des Bundesstaats Alaska (Alaska State Legislature) für eine Investition in Höhe von bis zu 145 Millionen US-Dollar in das Projekt Bokan nach Ermessen der AIDEA. Am 30. Januar 2018 meldete das Unternehmen die Auswahl eines Standorts für einen strategischen Metallkomplex in Ketchikan (Alaska), der über eine vorhandene Industrie sowie einen Tiefseehafen verfügt und sich in der Nähe des Seltenerdmetallprojekts Bokan befindet. Der SMC in Alaska wird für die Verarbeitung von Seltenerdmetall-Rohstoffen von heimischen und internationalen Standorten außerhalb von China verwendet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über Randy MacGillivray, V.P. Project Development von Ucore Rare Metals Inc. +1 (604) 842-9802 oder auf www.ucore.com.

Vorsorglicher Hinweis

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, Forschungs- und Entwicklungszeiträume und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44049

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44049&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90348V1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.