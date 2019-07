IRW-News: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold startet Explorationsbohrprogramm 2019 auf Keystone Projekt im Cortez Gold Trend in Nevada

IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold startet Explorationsbohrprogramm 2019 auf Keystone Projekt im Cortez Gold Trend in Nevada

ELKO, NV, 30. Juli 2019 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298868), ein Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Phase seines zuvor angekündigten gezielten Bohrprogramms beim Keystone-Projekt im Cortez-Trend, Nevada, eingeleitet hat.





Es wird erwartet, dass dieses Erkundungsbohrprogramm aus einer Anfangsphase von 9 RC-Löchern (Reverse Circulation) und 1 Kernbohrloch für insgesamt etwa 6.400 Meter (20.000 Fuß) besteht. Die erste Phase konzentriert sich auf spezifische Ziele, die durch detaillierte Geologie, Geochemie, Geophysik und Bohrungen in den 650 Lodenkammern, die 20 Quadratmeilen Mineralrechte umfassen, identifiziert wurden.

Bohrziele, die durch umfassende technische Studien und Kartierungen identifiziert wurden, werden in Berichten beschrieben, die zuvor veröffentlicht und auf der Website der U.S. Gold Corp. verfügbar sind. Alle Genehmigungen wurden eingeholt, einschließlich der Genehmigungen des Bureau of Land Management. Das Phase-1-Programm wird voraussichtlich etwa zwei Monate dauern. Die Bohrungen der Phase eins konzentrieren sich auf die Zielgebiete Sophia, Tip Top und Nina Skarn, wie bereits auf der folgenden Karte dargestellt: www.usgoldcorp.gold/2019-keystone-drilling

Es wird erwartet, dass Kern- und Chip-Proben untersucht und die Ergebnisse veröffentlicht werden, sobald sie analysiert und interpretiert wurden. Eine zweite Phase der Bohrkampagne, die auf den Ergebnissen dieses ersten Phasenprogramms aufbaut, ist für später im Jahr geplant.

Ken Coleman, der Geologe des Keystone Project von U.S. Gold Corp., erklärt: "Unser Phase-1-Programm der Phase 1 für den Sommer 2019 ist der Beginn unserer wichtigen Phase der Entdeckung von Zielen und Goldlagerstätten im Rahmen des Keystone Explorationsprogramms. Wir haben unsere Sommerexploration 2019 mit einem Kernbohrloch begonnen, um die ermutigenden Ergebnisse des im vergangenen Herbst im Zielgebiet von Sophia gebohrten Lochs Key18-09rc fortzusetzen. Unser Team ist dabei, standortspezifische, bohrlochbezogene Zielmöglichkeiten innerhalb des Ziels zu finden, zu qualifizieren und zu priorisieren, die Bereiche umfassen, die wir zuvor identifiziert haben. Wir suchen nun die wichtigen hochgradigen Goldzonen, die potenzielle wirtschaftliche Lagerstätten innerhalb dieses großräumigen Goldsystems im Carlin-Stil umfassen. Die wirtschaftlich wichtigen Kernabschnitte von Goldlagerstätten sind in der Regel eher kleine und eng begrenzte Ziele, im Allgemeinen in der Nähe von und innerhalb von Feederstrukturen oder deren Kreuzungen. Wir haben früh erkannt, dass wir an einem großen, robusten Goldsystem im Carlin-Stil arbeiten. In den letzten 3 Jahren haben wir die sehr großen Lücken in vielen der historischen Daten, mit denen wir begonnen haben, wissenschaftlich ergänzt. Alle bisherigen Vorbohrungen haben ermutigende Ergebnisse erbracht.

Herr Coleman fuhr fort: "Die hervorragenden Wirteigenschaften des Devonian Horse Canyon und Wenban sowie die Formationen der oberen Devonianischen und Silurian Roberts Mountains sind inzwischen etabliert. Darüber hinaus hat die Identifizierung der kambrisch-ordovizischen Comus-Formation in weiten Teilen des Grundstücks die potenziellen Wirtsgesteinsdicken, die wir untersuchen können, erweitert. Große Körper von auflösungsbedingten Kollaps-Brekzien mit zugehörigen hydrothermalen Veränderungsstilen, einschließlich Verkieselung, Entkalkung, Argillierung und Sulfidierung; mehrere Arten und Stile von systembezogenen Deichen und Schwellen; und lokale, sehr starke Pfadfinderelemente, einschließlich des Vorhandenseins von lokal reichlich vorhandenem Arsenopyrit, Realgar und Orepiment, wurden in der vorangegangenen Bohrung gefunden. Wir freuen uns, unser Explorationsbohrprogramm der ersten Phase 2019 mit abgestimmten, iterativen zielspezifischen Bohrungen zu starten. Unser gesamtes Team ist mit unseren bisherigen Ergebnissen zufrieden und wir sind zuversichtlich, dass wir den Erfolg der Entdeckung vorantreiben werden."

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Entwicklungs- und Explorationsgrundstücken. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone ist ein Explorationsobjekt im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Zukunfts- und Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, werden im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht, einschließlich Informationen, die im Zusammenhang mit dem für das Keystone-Projekt geplanten Explorationsbohrprogramm stehen; Erwartungen des Managements an das Keystone-Projekt; die Identifizierung spezifischer Entdeckungsziele; erwartete Ergebnisse aktueller Explorationsprogramme und Bohrpläne; unsere Analyse von Kartierungen, Geophysik, Geochemie, Genehmigungs- und Spählochbohrungen; und das Potenzial für zukünftige Arbeitsprogramme. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus der Verfügbarkeit von Kapital, der Entwicklung des Preises für die Kostenfaktoren der Gold- und Bergbauindustrie, Umwelt- und Regulierungsrisiken, Risiken für junge Unternehmen, die im Allgemeinen an Explorationstätigkeiten beteiligt sind, und andere Faktoren, die im letzten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und die unter www.sec.gov. eingesehen werden können. Die in den technischen Aktualisierungen von U.S. Gold enthaltenen Informationen entsprechen nicht dem United States Securities and Exchange Commission Industry Guide 7 gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

INVESTORENKONTAKT:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1-800-557-4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48451

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48451&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US90291C1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.