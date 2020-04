IRW-News: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. kündigt Terminplan für Investoren-Webinare im Mai an

IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. kündigt Terminplan für Investoren-Webinare im Mai an

Elko (NV), 30. April 2020. U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) freut sich, heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ganzen Mai Investorenupdates über Webinare durchführen wird, die von der CEORoadshow veranstaltet werden.



President und CEO Edward Karr wird die Teilnehmer und USAU-Aktionäre über die Aussichten für das Unternehmen auf dem Laufenden halten und nach der ersten Präsentation für Fragen zur Verfügung stehen.

Herr Karr sagte: In dieser anhaltenden Phase enormer Volatilität und Unsicherheit aufgrund der globalen Coronavirus-COVID-19-Pandemie ist es für U.S. Gold Corp. wichtig, mit seinen Aktionären und Partnern in Kontakt zu bleiben. Der Einsatz moderner Technologie ermöglicht es uns, interaktive Präsentationen abzuhalten und interessierte Parteien in ihrem eigenen Zuhause zu erreichen, während wir gleichzeitig die empfohlenen Praktiken der räumlichen Distanzierung beibehalten. Im Namen des gesamten Unternehmens und des Board wünschen wir allen, aus dieser Krise wohlauf und gesund hervorzugehen.

Einen vollständigen Zeitplan der Webinare im Mai finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.usgoldcorp.gold/may-webinars

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den USA liegt. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming; für das Projekt hat Mine Development Associates einen technischen Bericht mit einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) erstellt. Keystone und Maggie Creek sind Explorationskonzessionsgebiete im Cortez bzw. Carlin Trend in Nevada. Nähere Informationen über U.S. Gold Corp. erhalten Sie über www.usgoldcorp.gold.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in diesem Aktionärsbrief gelten im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtet. Diese Aussagen können anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie unter anderem rechnen mit, glauben, vorhersehen, geschätzt, und beabsichtigen erkannt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. Gold Corp. und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ereignisse von jenen, die in zukunftsgerichteten Aussagen angezeigt werden, bewirken können. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken, die sich aus den folgenden Faktoren ergeben: die vorherrschende Marktlage für Metallpreise und die Kosten des Materialeinsatzes in der Bergbaubranche; Ungewissheiten im Zusammenhang mit COVID-19; umweltrechtliche und behördliche Risiken; Risiken, denen Junior-Unternehmen, die sich allgemein mit Explorationstätigkeiten beschäftigen, ausgesetzt sind; die Fähigkeit von U.S. Gold Corp., ausreichende Finanzmittel aufzubringen, um zukünftige Explorationsprogramme umzusetzen; und andere Faktoren, die in dem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und den aktuellen berichten auf Formblatt 8-K, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat und die unter www.sec.gov eingesehen werden können, beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse. Obwohl die Unternehmensführung diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, sind sie naturgemäß bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, behördlichen und sonstigen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen, die zum Großteil nur schwer vorhersagbar sind und außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1 800 557 4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51701

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51701&tr=1

