IRW-News: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. kündigt Abschluss eines registrierten Direktangebots über 2,5 Millionen US-Dollar an

IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. kündigt Abschluss eines registrierten Direktangebots über 2,5 Millionen US-Dollar an

Kein Platzierungsagent oder Brokerhändler hat am Angebot teilgenommen

Bruttoerlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

ELKO, NV, 20. Juni 2019 - U.S. Gold Corp. ("U.S. Gold" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: USAU - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298829), ein Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, in einem nicht vermittelten Angebot 2,5 Millionen Dollar in bevorzugten Einheiten der Serie F (eine "Einheit") zu verkaufen, wobei jede Einheit aus einem (1) Anteil von 0% Vorzugsaktien der Serie F und 878 Warrants der Klasse X besteht.



Jede Einheit wird zu einem vereinbarten Preis von 2.000 $ pro Einheit verkauft. Jede Vorzugsaktie der Serie F, die der Inhaber jederzeit zur Verfügung hat, ist in die Anzahl der Aktien unserer Stammaktien wandelbar, die durch Division des ausgewiesenen Wertes von 2.000 US-Dollar pro Aktie der Vorzugsaktie der Serie F durch einen Wandlungspreis von 1,14 US-Dollar pro Aktie ermittelt wird, vorbehaltlich einer Anpassung. Jeder Optionsschein der Klasse X ist ausübbar, um eine Stammaktie (jeweils eine "Optionsanleihe") und einen Optionsschein der Klasse Y zu einem Ausübungspreis von 1,14 USD für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem Tag der Ausgabe zu erwerben. Jeder Optionsschein der Klasse Y kann ausgeübt werden, um eine Optionsanleihe zu einem Ausübungspreis von 1,14 USD pro Aktie zu erwerben, beginnend sechs (6) Monate ab dem Datum der Ausgabe (das "Initial Exercise Date") und endet an einem Datum, das dem fünf (5) jährigen Jubiläum des Initial Exercise Date entspricht. Der Verkauf der Anteile wurde zum Schlusskurs der U.S. Gold-Stammaktien am 19. Juni 2019 paritätisch bewertet.

Der Nettoerlös, nach Abzug der geschätzten Kosten des von der Gesellschaft zu zahlenden Angebots, wird sich auf ca. 2.425 Mio. USD belaufen. Die Gesellschaft erwartet, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die das Betriebskapital, Investitionen und andere Unternehmensausgaben umfassen können, obwohl die Gesellschaft derzeit keine aktuellen Pläne, Vereinbarungen oder Verpflichtungen hat. Es wurde kein Platzierungsagent oder Brokerhändler eingesetzt oder am Angebot der Anteile teilgenommen.

U.S. Gold Corp. Edward Karr, Präsident und CEO erklärte: "Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, dem Markt paritätisch Mittel zur Verfügung zu stellen, den Optimismus unterstützt, den viele unserer Aktionäre mit dem Management über die Perspektiven unserer beiden Vermögenswerte teilen. Wir beabsichtigen, den Nettoerlös für die Weiterentwicklung unseres Bohr- und Explorationsprogramms zu verwenden."

Die Optionsscheine der Klasse X haben eine Laufzeit von sechs Monaten und bieten den Investoren eine Mehrzuteilungsoption für bis zu weitere 1,25 Mio. USD an das Unternehmen.

Das Angebot und der Verkauf der 0% Vorzugsaktie der Serie F, der Optionsscheine der Klasse X, der Optionsscheine der Klasse Y und der diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Stammaktien (die "Namensschuldverschreibungen") werden unter der Regalregistrierungserklärung der Gesellschaft auf dem Formular S-3 (Aktenzeichen 333-217860) registriert, das von der Securities and Exchange Commission (die "SEC") am 16. Mai 2017 für wirksam erklärt wurde. Die Gesellschaft hat am 19. Juni 2019 einen Prospektnachtrag zu den Namensschuldverschreibungen bei der SEC eingereicht. Das Angebot kann nur mittels eines Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts erfolgen. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts werden bei der SEC eingereicht und können unter EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov. abgerufen werden.

Die Gesellschaft hat Investoren in die Anteilplatzierung, Klasse A Optionsscheine in einer Privatplatzierung, ausgegeben. Jeder Optionsschein der Klasse A kann ausgeübt werden, um eine Optionsanleihe zu einem Ausübungspreis von 1,14 USD pro Aktie zu erwerben, beginnend sechs (6) Monate ab dem Datum der Ausgabe und endet an einem Tag, der der fünf (5) Jahrestag der ersten Ausübung ist. Die Optionsscheine der Klasse A und die den Optionsscheinen der Klasse A zugrunde liegenden Wertpapiere wurden nicht nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Entwicklungs- und Explorationsgrundstücken. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone ist ein Explorationsobjekt im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.gold

Zukunfts- und Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, erfolgen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: Preisänderungen bei den Kostenfaktoren der Gold- und Bergbauindustrie, Umwelt- und regulatorische Risiken, Risiken für junge Unternehmen, die im Allgemeinen an Explorationstätigkeiten beteiligt sind, und andere Faktoren, die im letzten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und die unter www.sec.gov. eingesehen werden können. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

INVESTORENKONTAKT:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1-800-557-4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47113

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47113&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US90291C1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.