IRW-News: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. durchteuft im Zuge von Bohrungen in seinem vierten metallurgischen Bohrloch im Goldprojekt CK in Wyoming einen durchgehend mineralisierten Abschnitt von 244 Meter (800 Fuß), in dem 78,3 Meter (257 Fuß) mit 5,708

IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. durchteuft im Zuge von Bohrungen in seinem vierten metallurgischen Bohrloch im Goldprojekt CK in Wyoming einen durchgehend mineralisierten Abschnitt von 244 Meter (800 Fuß), in dem 78,3 Meter (257 Fuß) mit 5,708 g/t Goldäquivalent enthalten sind

- Das frühere Testbohrloch CK20-04cA, das in einer Tiefe von 29,6 Meter (97 Fuß) verloren ging und auf 29,2 Meter durchschnittlich 5,075 g/t Goldäquivalent enthält, weist ähnliche Erzgehalte und mineralisierte Mächtigkeiten auf wie Loch CK20-04cB.





- In Loch 04cB findet sich unterhalb der höhergradig mineralisierten Durchschneidung auch ein Abschnitt von 104 Metern (342 Fuß) mit 1,41 g/t Goldäquivalent.

- - Der Standort des Bohrlochs, 380 Fuß östlich von Loch CK20-01c (siehe Pressemeldung vom 16. Dezember 2020), wurde ausgewählt, um eine metallurgische Probe aus dem (laut historischen Bohrungen abgegrenzten) Zentrum der Lagerstätte für die Verfahrensoptimierung zu gewinnen.

ELKO, Nevada, 29. Dezember 2020 - Das Goldexplorations- und Golderschließungsunternehmen U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) (das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm mit neunundzwanzig Löchern in seinem Goldprojekt CK bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich im fortgeschrittenen Stadium der Gold- und Kupferexploration/-erschließung und liegt am Rande der Hauptstadt Cheyenne in Wyoming.

George Bee, President und CEO von U.S. Gold Corp., kommentiert: Wir denken, dass die Ergebnisse aus Loch CK20-04cB eine hervorragende Durchschneidung einer höhergradigen Gold- und Kupfermineralisierung aus dem Kern der Goldlagerstätte CK repräsentieren. In der Vergangenheit wurde die Goldlagerstätte CK lediglich als Lagerstätte mit einer geringgradigen Mineralisierung wahrgenommen; unsere bisherigen Bohrungen haben aber eine höhergradige Komponente und attraktive Erzgehalte im Kern der Lagerstätte bestätigt. Wie bereits in unseren früheren Pressemeldungen erwähnt, würde dieses Material in einem möglichen zukünftigen Bergbaubetrieb vorrangig gefördert werden und könnte nach der Errichtung der Mine eine raschere Amortisierung ermöglichen, sofern die Vormachbarkeitsstudie und Machbarkeitsstudie für das Projekt positiv verlaufen. Derzeit finden in der Firma KCA in Reno (Nevada) metallurgische Untersuchungen an einer zusammengesetzten Probe aus den Löchern CK20-04cA und 04cB statt.

Übersichtstabelle der Bohrergebnisse des CK-Goldprojekts 2020:

https://www.usgoldcorp.gold/properties/ck-gold-project/2020-drilling/hole-4-ck-2020-drill-hole-intercepts-table

Annahmen: Die angegebenen Gehalte stellen das enthaltene Metall in der geprüften Form dar. Die Berechnung des Goldäquivalentgehalts geht von den Spotpreisen für Gold, Silber und Kupfer aus, wie sie am 10. Dezember 2020 auf Kitco.com angegeben wurden, und berücksichtigt nicht die metallurgischen Rückgewinnungen. Künftige Pressemitteilungen werden dieselben Metallpreise für alle Berechnungen des Goldäquivalentwerts heranziehen.

3D-Visualisierung

Ein VRIFY-3D-Modell des Goldprojekts CK einschließlich der heute bekannt gegebenen Bohrergebnisse ist über den folgenden Link verfügbar: https://vrify.com/embed/decks/2020-12-29-US-Gold-Copper-King-PR

Probenabschnitte aus Loch CK20-04cB:

www.usgoldcorp.gold/properties/ck-gold-project/2020-drilling/hole-4b-assay-intervals

Anmerkungen zu den Ergebnissen aus Loch CK20-04B:

- Attraktive Gold- und Kupfergehalte erstrecken sich über die gesamte Länge des Lochs und bestätigen die historischen Bohrergebnisse im Kern der Lagerstätte.

- Die Bohrung erfolgte in vertikaler Richtung in der bekannten Mineralisierung, parallel zum Streichen und im steilen Fallwinkel zum Zentrum einer im Rahmen historischer Bohrungen definierten höhergradigen Zone, die in der Tiefe in nordwestlicher Richtung offen zu sein scheint (siehe VRIFY-Deck).

- Die Bohrung endete in der geplanten Tiefe in einer geringgradigen Mineralisierung und diente vor allem der Gewinnung von Proben für metallurgische Untersuchungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54887/USAU29Dec2020_DE_PRcom.001.jpeg

Bild 1: Natives Kupfer in Kernmaterial aus Loch CK20-04cA

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54887/USAU29Dec2020_DE_PRcom.002.jpeg

Bild 2: Das Kernmaterial aus Loch CK20-04cA weist Ähnlichkeiten zu den oberen 100 Fuß in Loch CK20-04cB auf (dargestellt)

Geologische Beobachtungen:

Die Ergebnisse aus dem Bohrloch CK20-04cB liefern nach wie vor Hinweise auf die Kontinuität einer attraktiven Gold- und Kupfermineralisierung in diesem Teil der Lagerstätte des Goldprojekts CK. Das höhergradig mineralisierte Material beginnt ab der Oberfläche und reicht bis in eine Tiefe von rund 100 Fuß; es zeichnet sich durch stark gefaltetes, gneisisches Granodioritgestein aus und enthält reichlich Eisenoxide, natives Kupfer und grüne sekundäre Kupfermineralien. Darauf folgt in weiterer Tiefe eine dünne Zone aus gemischten Eisenoxiden, Pyrit und Kupferkies, die zunehmend einer primären Mineralisierung weicht, die von Kupferkies mit Anteilen von Bornit dominiert ist. Frühere Betreiber vermuteten hinter dieser ausgeprägten Scherungszone eine Verkieselung (Silizifizierung); das Unternehmen konnte im Rahmen seiner Aktivitäten jedoch zeigen, dass es sich bei einem Großteil dieser Verkieselung um Quarzabscheidungen innerhalb einer gneisischen Struktur handelt. Bisher scheint die Intensität der Scherung optisch mit dem Sulfidgehalt zu korrelieren. Siehe auch die Links oben zu einem Querschnitt von Bohrloch CK20-04cB und ein Link zu U.S. Golds VRIFY-Deck, das alle bisher veröffentlichten Bohrlöcher in Bezug zu den historischen Bohrungen zeigt.

QA/QC-Verfahren

U.S. Gold Corp. wendet ein strenges QA/QC-Protokoll für alle Aspekte der Probenahme und des Analyseverfahrens an. Der Bohrkern wird überprüft, protokolliert, für die Probenahme markiert und in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte jedes Bohrkerns wird für spätere Referenzzwecke aufbewahrt und die andere Hälfte jedes Bohrkerns wird an Bureau Veritas, ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor in Reno, Nevada, geschickt, um die gesamte Probenaufbereitung und -analyse durchzuführen. Die Proben werden mittels Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss für Gold und ICP-MS-Viersäureanalyse für Silber und Kupfer analysiert. Für QA/QC-Zwecke werden zertifizierte Standards, Leerproben und Probenduplikate in den Probenstrom eingefügt. U.S. Gold Corp. sendet auch regelmäßig Probenmaterial an ein anderes unabhängiges Labor zur Kontrollanalyse.

COVID-19-Richtlinien

U.S. Gold Corp. ist sich der erhöhten Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie bewusst. In dieser Phase der Erschließung des Goldprojekts CK, deren Fokus in erster Linie auf der Erfassung von Informationen im Feld liegt, kommen unsere Mitarbeiter, Vertragspartner und Berater nicht in engen Kontakt mit anderen, abgesehen von der Tätigkeit in Gruppen wie das Bohrteam und die für die Protokollierung des Bohrkerns zuständigen Mitarbeiter. Ein Großteil unserer Arbeit findet im Freien und in physischem Abstand zu anderen statt. Treffen erfolgen von entfernten Standorten aus über Videokonferenz-Software. Wenn ein Treffen oder ein Besuch der Anlagen durch Einzelpersonen erforderlich ist, werden die Gesundheitsrichtlinien befolgt, um das Risiko einer Verbreitung des COVID-19-Virus einzudämmen. Wir nehmen die Gesundheit und Sicherheit aller Personen, die an unseren Aktivitäten beteiligt sind, sehr ernst. Falls notwendig, werden wir unsere Aktivitäten aussetzen und Quarantänemaßnahmen befolgen, bis jegliche gesundheitliche Unsicherheit aus dem Weg geräumt wurde.

Anmerkung zum qualifizierten Sachverständigen

Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen: Diese Mitteilung wurde von Kevin Francis, P Geo, Registriertes Mitglied SME, Mitarbeiter von Mineral Resource Management LLC geprüft. Er hat die in dieser Mitteilung ausgewiesenen Daten überprüft und hat Kenntnis von den im Update zum Goldprojekt CK beschriebenen Aktivitäten. Im Rahmen seiner Kompetenzen hat Herr Francis die bereitgestellten Informationen in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie genau sind und die Fakten widerspiegeln.

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten. U.S. Gold Corp. besitzt ein Portfolio von Explorationskonzessionen. Copper King, das aktuell als Goldprojekt CK geführt wird, befindet sich im Südosten des US-Bundesstaates Wyoming. Für das Projekt wurde von der Firma Mine Development Associates ein Fachbericht zu einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) erstellt, der auf der Website von U.S. Gold Corp. verfügbar ist. Keystone und Maggie Creek sind Explorationskonzessionen, die sich jeweils im Cortez Trend bzw. im Carlin Trend in Nevada befinden. Das Goldprojekt Challis liegt in Idaho. Nähere Informationen zu U.S. Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold

Safe Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung gelten im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtet. Diese Aussagen können anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie unter anderem rechnen mit, glauben, vorhersehen, geschätzt, und beabsichtigen erkannt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. Gold Corp. und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ereignisse von jenen, die in zukunftsgerichteten Aussagen angezeigt werden, bewirken können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem auch Risiken, die sich aus folgenden Umständen ergeben: den Erfolg der Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die vorherrschenden Marktbedingungen für Metallpreise und der Kostenaufwand in der Bergbaubranche; umweltbezogene und regulatorische Risiken; Risiken, denen Juniorexplorer im Allgemeinen ausgesetzt sind; ob U.S. Gold Corp. in der Lage sein wird, ausreichende Mittel für die Umsetzung künftiger Explorationsprogramme aufzubringen; Unsicherheiten in Bezug auf COVID-19; sowie sonstige Faktoren, die im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens in Formular 10-K, in den Quartalsberichten in Formular 10-Q sowie in den aktuellen Berichten in Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, beschrieben sind und unter www.sec.gov nachgelesen werden können. Das Unternehmen beruft sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Obwohl die Unternehmensführung diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, sind sie naturgemäß bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, behördlichen und sonstigen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen, die zum Großteil nur schwer vorhersagbar sind und außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

Warnhinweis für U.S.-Investoren bezüglich Mineralressourcen

Wir verwenden in dieser Pressemitteilung möglicherweise bestimmte Begriffe, die in den Richtlinien des Canadian Institute of Metallurgy definiert sind, den Richtlinien, die weithin befolgt werden, um das kanadische National Instrument 43-101-- Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") einzuhalten. Wir weisen U.S.-Investoren darauf hin, dass diese Begriffe von der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") nicht anerkannt werden. Die SEC erlaubt es Emittenten jedoch normalerweise nur, Mineralisierungen, die nach SEC-Standards keine "Reserven" darstellen, als In-Place-Tonnage und -Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden. Beachten Sie, dass eine vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung vorläufiger Natur ist und vermutete Mineralressourcen einschließt, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu klassifizieren, und dass es keine Gewissheit gibt, dass die vorläufige Bewertung realisiert werden kann.

