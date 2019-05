IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U. S. Gold CEO Ed Karr und neuestes Vorstandsmitglied Ryan Zinke präsentieren "Making American Mining Great Again"

S. Gold CEO Ed Karr und neuestes Vorstandsmitglied Ryan Zinke präsentieren "Making American Mining Great Again".

Live-Investorengipfel, veranstaltet vom Mining Stock Education Webinar am 14. Mai 2019 um 15.00 Uhr EST.

ELKO, NV, 8. Mai 2019 - U. S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298829) gab heute bekannt, dass sie ein Business Update auf einem Mining Stock Education Live Investor Summit mit dem Titel "Making American Mining Great Again" vorstellen wird, da das Unternehmen seine Copper King und Keystone Assets weiter vorantreibt.

In einem Interview mit Mining Stock Education, U.S. Gold Präsident und CEO Edward Karr und der ehrenwerte Ryan K. Zinke werden über diese Projekte diskutieren und über die Pläne des Unternehmens für 2019 und die erwarteten Katalysatoren informieren. Herr Zinke, ehemaliger Kongressabgeordneter und 52. US-Innenminister für die Trump Administration, wurde kürzlich in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er ist auch Geologe aus Montana mit fundierten Kontakten und Erfahrungen in der Bergbauindustrie.

Herr Zinke besuchte die University of Oregon, wo er mit All-PAC 10 Auszeichnungen, dem Sahlstrom Award und dem renommierten Emerald Cup Award für akademische, Führungs- und Sportleistungen ausgezeichnet wurde. Er hat einen MBA in Finanzen, einen MS in Global Leadership und einen BS in Geologie. Er besuchte auch die US Navy Officers Candidate School und absolvierte 1985 das Navy SEAL Training und wurde dem SEAL Team ONE zugewiesen. Im Jahr 2016 wurde der Kongressabgeordnete Zinke von Präsident Donald J. Trump nominiert und später vom US-Senat als 52. US-Innenminister bestätigt.

Investoren haben die Möglichkeit, an einer interaktiven Frage- und Antwortveranstaltung im Anschluss an die Präsentation der U. S. Gold Corp. teilzunehmen. Um sich für den Live Investor Summit anzumelden, besuchen Sie bitte: https://register.gotoLive Investor Summit.com/register/4677153538401991181?source=And

Ereignis:--Make American Mining great again

Verabredung:-14. Mai 2019

Zeit:--15.00 Uhr EST / 12.00 Uhr PST

Registrierung:-Registrierung

Über miningstockeducation.com

MiningStockEducation.com existiert, um dem Investor das extreme Gewinnpotenzial des Rohstoffsektors vorzustellen, indem es Bildungsressourcen, Interviews mit Branchenexperten, Investitionsideen, Präsentationen von Bergbauunternehmen und Interviews mit CEO's von Bergbauunternehmen bereitstellt. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.miningstockeducation.com/.

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorationsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Explorationsgrundstücken. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone ist ein Explorationsobjekt im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Safe Haven Regulierung

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, erfolgen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: Preisänderungen bei den Kostenfaktoren der Gold- und Bergbauindustrie, Umwelt- und regulatorische Risiken, Risiken für junge Unternehmen, die im Allgemeinen an Explorationstätigkeiten beteiligt sind, und andere Faktoren, die im letzten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und die unter www.sec.gov. eingesehen werden können. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1 800 557 4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

