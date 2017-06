IRW-News: US Gold Corp. / Dataram: CEO von US Gold Corp. spricht über jüngstes Update des Konzessionsgebiets Keystone

IRW-PRESS: US Gold Corp. / Dataram: CEO von US Gold Corp. spricht über jüngstes Update des Konzessionsgebiets Keystone

CEO von US Gold Corp. spricht über jüngstes Update des Konzessionsgebiets Keystone sowie über die Gründe, warum geopolitische Faktoren den Goldanlegern aufregende Zeiten bescheren

Point Roberts (Washington), Delta (British Columbia), 8. Juni 2017. Investorideas.com, eine globale Nachrichtenquelle für führende Branchen, einschließlich Bergbauaktien, veröffentlicht ein exklusives Podcastinterview mit Edward Karr, President, CEO und Chairman von US Gold Corp. (NASDAQ: DRAM), nach einem kürzlich vom Unternehmen bereitgestellten Update.





Hier finden Sie das vollständige Interview mit Edward Karr, President, CEO und Chairman von US Gold Corp.: http://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/060717-DRAM.mp3

Die jüngste Pressemitteilung von US Gold Corp., in denen die Details der Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Keystone beschrieben werden, weist auf aufregende Erkundungsgebiete an diesem Standort hin. https://finance.yahoo.com/news/us-gold-corp-provides-2016-162611086.html

Das Projekt Keystone, das im Mai 2016 zur Gänze von US Gold Corp. erworben wurde, umfasst 479 Schürfrechte in einem etwa 15 Quadratmeilen großen Gebiet. Es befindet sich im Cortez Trend, etwa zehn Meilen südlich der Standorte Pipeline und Cortez Hills, die angesichts von 20 bis 25 bzw. 15 Millionen Unzen an Goldreserven zwei der größten Minen Nordamerikas sind.

Laut Edward Karr, President, CEO und Chairman von US Gold Corp (NASDAQ: DRAM), weisen die Ergebnisse 2016 des Explorationsteams starke geologische Ähnlichkeiten zwischen Keystone und diesen anderen Standorten auf, weshalb das Unternehmen hinsichtlich der Zukunft des Projekts äußerst zuversichtlich ist.

Unser gesamtes Team ist davon überzeugt, dass die Geologie und die Stratigrafie des Gesteins bei Keystone jenen von Cortez Hills und Pipeline weiter nördlich sehr ähnlich sind, sagte er. Wir sind der Auffassung, dass dies ein äußerst vielversprechendes Konzessionsgebiet sein kann.

Für Karr ist Vice President und Head of Exploration Dave Mathewson ein wichtiges Aktivum für US Gold Corp. Mathewson, ein Geologe und Erkunder, kann alleine in Nevada eine Explorationserfahrung von über 35 Jahren vorweisen.

Dave Mathewson ist einer der besten Explorationsgeologen in Nevada und Nordamerika, sagte er. Er wendet Methoden an, die ihm immer wieder Explorationserfolge bescheren. Er identifiziert diese Grassroots-Möglichkeiten und untersucht diese mit modernen Explorationstechniken.

In einer Stellungnahme in der jüngsten Pressemitteilung von US Gold Corp. brachte Mathewson sein Vertrauen in die Erkundungsgebiete des Unternehmens bei Keystone zum Ausdruck.

Die weltweit besten Gebiete für Goldlagerstätten befinden sich in nordnordwestlich verlaufenden strukturellen Brüchen, die von lateralen Verwerfungen auf der Linie Sr. 706 entlang der Flanke des kontinentalen Randes aus dem Paläozoikum in Nevada angezeigt werden, sagte Mathewson. US Gold Corp. kontrolliert eines der besten Goldprojekte in Nevada.

Karr ist davon überzeugt, dass der Goldmarkt im Allgemeinen vielversprechend ist, zumal die Preise so hoch sind wie schon lange nicht mehr und die Performance von Kryptowährungen möglicherweise ein positiver Indikator für die Zukunft des Goldes ist.

Wir stehen kurz vor einem Preis von 1.300 Dollar pro Unze, der seit sieben Monaten nicht mehr erreicht wurde, sagte er. Der Kurs von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ist angesichts einer beeindruckenden Entwicklung so hoch wie nie zuvor. Ich denke, das ist ein gutes Omen für eine positive Entwicklung in der Edelmetallbranche.

Über US Gold Corp. US Gold Corp. ist ein börsennotiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. US Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und wurde im Jahr 2012 im Auftrag von Strathmore Minerals Corporation einer historischen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) durch Mine Development Associates unterzogen. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Dataram ist ein unabhängiger Hersteller von Speicherprodukten und ein Anbieter von leistungsstarken Lösungen, die die Leistung von Servern, Arbeitsstationen, PCs und Laptops, die von führenden Herstellern wie Dell, Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo und Oracle verkauft werden, steigern und deren Lebensdauer verlängern. Die Speicherprodukte und -lösungen von Dataram werden weltweit an Erstausrüster, Vertriebshändler, wertschöpfende Wiederverkäufer und Endverbraucher verkauft. Außerdem produziert und vermarktet Dataram eine Produktreihe an von Intel genehmigten Speicherprodukten für den Verkauf an Hersteller und Monteure von integrierter und Originalausrüstung. 70 Fortune-100-Unternehmen werden von Dataram beliefert. Das im Jahr 1967 gegründete Unternehmen ist ein Hersteller mit Sitz in den USA, der in den USA, Europa und Asien präsent ist. Weitere Informationen über Dataram erhalten Sie unter www.dataram.com.

US Gold Corp. (NASDAQ: DRAM) ist eine Bergbauaktie auf Investorideas.com.

Besuchen Sie das Profil des Unternehmens auf Investorideas.com. http://www.investorideas.com/CO/DRAM/

Weitere Podcasts von Investorideas.com finden Sie hier: http://www.investorideas.com/Audio/. Die Podcasts von Investorideas.com sind auch auf iTunes, Google Play Music, Stitcher und Tunein verfügbar.

Haftungsausschluss/Mitteilung: Investorideas.com ist ein digitaler Herausgeber von von Dritten bezogenen Nachrichten, Artikeln und Kapitalanalysen und erstellt originelle Inhalte, einschließlich Videos, Interviews und Artikel. Die von Investorideas erstellten originellen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt, ausgenommen Nachdruckrechte. Unsere Website gibt keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Aktien, Dienstleistungen oder Produkten ab. Nichts auf unseren Websites darf als Angebot oder Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Produkten oder Wertpapieren interpretiert werden. Jede Investition beinhaltet Risiken und könnte zu einem Verlust der Investition führen. Diese Website wird zurzeit für die Veröffentlichung und den Vertrieb von Nachrichten, soziale Medien, Marketing, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr bezahlt. Bei Fragen zu Inhalten und Pressemitteilungen kontaktieren Sie bitte direkt das entsprechende Unternehmen. Für jede bezahlte Pressemitteilung und veröffentlichte/erstellte Inhalte wird im Bedarfsfall eine Mitteilung veröffentlicht, anderenfalls wurde die Nachricht nicht bezahlt und nur zur Information für unsere Leser und Follower veröffentlicht. Weitere Informationen zu Mitteilungen erhalten Sie hier: http://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp. Mitteilung: US Gold Corp. (NASDAQ: DRAM) ist ein zahlender PR-, Medien- und Nachrichtenkunde, der ab 2. Juni 2017 für zwei Monate 10.000 pro Monat bezahlt.

Kontaktieren Sie Investorideas.com: 800 665 0411

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor-Relations-Abteilung von US Gold Corp.: +1 800 557 4550 ir@usgoldcorp.gold www.usgoldcorp.gold

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! -

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40028 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40028&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US2381085008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.