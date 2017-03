IRW-News: UNITED HUNTER OIL & GAS CORP: United Hunter Oil & Gas Corp. TSX-V: UHO Frankfurt: A118VK Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse

IRW-PRESS: UNITED HUNTER OIL & GAS CORP: United Hunter Oil & Gas Corp.



Vancouver/Frankfurt, 06.03.2017: Die Kanadische United Hunter Oil & Gas Corp. gibt bekannt, dass Ihre Aktien ab sofort auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt werden. Die Wertpapierkennnummer lautet A118VK.

United Hunter entwickelt und betreibt Öl- und Gasprojekte, hauptsächlich im US-Amerikanischen Bundesstaat Texas. Mit dem Dual Listing and FWB ermöglicht die Gesellschaft nun auch Deutschen und Europäischen Investoren den direkten Zugang zur Partizipation an der Entwicklung der Gesellschaft.

Darüber hinaus wird United Hunter seine Investor Relations Aktivitäten zukünftig auch in Deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Im Rahmen von Road Shows wird das Management der Gesellschaft zudem regelmäßig in Deutschland sein und Interessierten Investoren persönlich zur Verfügung stehen:

United Hunter Oil & Gas Corp is pleased to announce the listing of our shares on the Frankfurt Stock Exchange. United Hunter is in the beginning stages of an aggressive acquisition strategy and this is attracting an increasing interest in United Hunter from several investors in Germany and all across Europe. The cross-listing between the TSX-Venture Exchange and the Frankfurt Exchange is in direct response to this investor demand and it will introduce United Hunter to a wider audience of potential retail and institutional investors. This will certainly improve liquidity, further diversify our current shareholder base and increase the visibility and awareness of United Hunter within the global investment community. (Timothy Turner, CEO)

Interessierte Investoren erhalten aktuelle Informationen über die Gesellschaft darüber hinaus über den E-Mail Verteiler der Gesellschaft: http://www.unitedhunteroil.com/contact.php

United Hunter Oil and Gas Corp. Timothy Turner, CEO info@unitedhunteroil.com

