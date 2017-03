IRW-News: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold engagiert Herrn Ronald-Peter Stöferle als Berater

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.



: Tudor Gold engagiert Herrn Ronald-Peter Stöferle als Berater

07. März 2017 - Vancouver, British Columbia: Tudor Gold Corp. (TSX.V: TUD / Frankfurt: TUC) (das Unternehmen oder Tudor Gold) freut sich bekannt zu geben, dass es die Beratungsdienstleistungen von Herrn Ronald-Peter Stöferle im Zusammenhang mit dem internationalen Goldmarkt und den unternehmenseigenen Explorations- und Entwickungslizenzen in Anspruch nehmen wird. Die Projekte liegen im Goldenen Dreieck nahe der Stadt Stewart im kanadischen Bundesstaat British Columbia. Herr Stöferle ist geschäftsführender Gesellschafter und Fondsmanager bei der Incrementum AG mit Sitz in Liechtenstein. Er verwaltet einen Fonds, der nach den Grundsätzen der österreichischen Schule der Nationalökonomie ausgerichtet ist. Er ist auch Autor des jährlichen Sektorreportes "In Gold We Trust".

Walter Storm, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir einen der bekanntesten und führenden Goldexperten der Welt in unserem Team bei Tudor Gold Corp. haben werden. Wir sind zuversichtlich, dass Herr Stöferles Wissen und Markteinblicke einen Mehrwert für unser Unternehmen bringen wird."

Herr Stöferle erklärte: "Ich bin sehr stolz und freue mich auf meine Rolle als Berater bei Tudor Gold, da ich Walter Storm und seine Arbeit seit mehr als einem Jahrzehnt kennen und schätze. Das Management um Walter Storm und die Konzessionsgebiete im legendären Goldenen Dreieck neben Seabridge Gold -das größte unentwickelte Goldprojekt (basierend auf den Goldreserven) und Pretium Resources machen Tudor Gold zu einem der vielversprechendsten Unternehmen im Goldsektor."

Über Tudor Gold:

Tudor Gold ist ein bedeutendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf Projekte im Goldenen Dreieck, dass im kanadischen Bundesstaat British Columbia liegt. Im Goldenen Dreieck sind mehrere ehemals produzierende Minen sowie große Mineralvorkommen beheimatet, die in der Zukunft möglicherweise weiterentwickelt werden. Das Unternehmen hat einen Eigentumsanteil in Höhe von 60% an den Konzessionsgebieten Electrum und Treaty Creek sowie eine 100% ige Beteiligung an den Mackie-, Eskay North-, Orion-, Fairweather-, Delta- und High-North- Konzessionsgebieten, die sich alle im Goldenen Dreieck befinden.

"Walter Storm" Walter Storm Präsident und Chief Executive Officer

