IRW-News: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD kündigt Investor Relations Vereinbarung an

: TUDOR GOLD kündigt Investor Relations Vereinbarung an

Vancouver, BC, 19. Juni 2019 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, Ringler Consulting and Research GmbH ("Ringler") verpflichtet wurde, Investor Relations-Beratungsdienstleistungen in Europa für das Unternehmen gemäß den Richtlinien und Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") und anderen geltenden Gesetzen durchzuführen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Ringler durchschnittlich 2.000 pro Monat, basierend auf der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden. Die Vereinbarung tritt am 11. Juni 2019 in Kraft und gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten mit einer Verlängerungsoption, sofern sie nicht von einer der Parteien unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt wird. In der Vereinbarung sind keine Performancefaktoren enthalten.

Gemäß dem Vertrag wird die Gesellschaft Ringler auch 150.000 incentive stock options (die Optionen) im Rahmen des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (den Aktienoptionsplan) gewähren. Vorbehaltlich der Richtlinien der TSX Venture Exchange und der Bedingungen des Aktienoptionsplans haben die Optionen einen Ausübungspreis von 0,42$ und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabetag. Sie sind wie folgt unverfallbar: (i) 37.500 Optionen wird am Tag ausgeübt, der 3 Monate nach dem Gewährungsdatum liegt; (ii) Weitere 37.500 Optionen werden ab dem Datum unverfallbar, das 6 Monate nach dem Gewährungsdatum liegt. (iii) Weitere 37.500 Optionen werden ab dem Tag, der 9 Monate nach dem Tag der Gewährung liegt, unverfallbar. und (iv) weitere 37.500 Optionen werden am Tag, der 12 Monate nach dem Gewährungstag liegt, unverfallbar.

Ringler und das Unternehmen sind unabhängige und nicht verbundene Unternehmen. Ringler Consulting and Research GmbH steht im Eigentum von Carsten Ringler. Der Abschluss des Vertrags und die Gewährung der Optionen unter diesem Vertrag unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Aktien für die Schuldenvereinbarung (Debt Agreement)

Tudor Gold gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Ausgleich offener Forderungen geschlossen hat, wonach das Unternehmen 79.365 Stammaktien zu einem Preis von 0,315$ (die Settlement shares) pro Aktie ausgibt, um einen Schuldbetrag in Höhe von 25.000 USD an Greenwood Environmental Inc. zu begleichen. Die Zahlung steht in Verbindung mit bestimmer erbrachter Genehmigungsdienstleistungen für die Gesellschaft. Die Ausgabe der Settlement Shares wurde von der TSX Venture Exchange genehmigt. Die Settlement Shares unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf Edelmetall- und Basismetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Projekte befinden sich im berühmten Goldenen Dreieck, einem Gebiet, in der es diverse historische Minen gibt sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die in Produktion gebracht werden können. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (Tudor Gold ist zu 60% beteiligt) grenzt an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. im Südwesten und an das Grundstück Brucejack von Pretium Resources Inc. im Südosten. Das Unternehmen ist außerdem zu 60% an dem Electrum-Projekt beteiligt und zu 100% an dem 18.300 Hektar großen Crown-Projekt.

"Walter Storm"

Walter Storm

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Catalin Kilofliski

Director Corporate Development and Communications

Tel: + 001 604-559-8092

Email: catalin@tudor-gold.com

