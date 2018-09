IRW-News: TrustArc: TrustArc: Markt für Datenschutztechnologie laut Studie auf Wachstumskurs: 50 Prozent-Marke für Marktdurchdringung von acht der zehn gängigsten Kategorien bald erreicht

IRW-PRESS: TrustArc: TrustArc: Markt für Datenschutztechnologie laut Studie auf Wachstumskurs: 50 Prozent-Marke für Marktdurchdringung von acht der zehn gängigsten Kategorien bald erreicht

Studie von IAPP- und TrustArc deckt Technologieeinsatz zur Bewältigung der Herausforderungen neuer Datenschutzrichtlinien in globalen Unternehmen auf

Singapur - 23. Juli 2018 - TrustArc, das führende Unternehmen für Datenschutzmanagement, und The International Association of Privacy Professionals (IAPP), die weltweit größte Datenschutz-Community, gaben heute auf dem IAPP Asia Privacy Forum 2018 die Ergebnisse einer neuen Studie bekannt.



Der Fokus der Untersuchung lag auf der Frage, wie Datenschutztechnologien gekauft und eingesetzt werden, um den Herausforderungen des Datenschutzes zu begegnen. Die Ergebnisse der Befragung von weltweiten Datenschutzexperten zeigen, dass die Nutzung von Datenschutzmanagement-Technologien in allen Regionen zunimmt und dass Datenschutzteams in acht der zehn untersuchten Technologiekategorien maßgeblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen.

Zu den zehn untersuchten Kategorien gehören: Consent management, Data mapping and flow, De-identification/Pseudonimization, Incident Response Management, Network Activity Monitoring, Personal Data Discovery, Privacy information management, Privacy Program Assessment/Management, Security Enterprise Communications, Website scanning/Cookie management.

Die Ergebnisse der Umfrage sind entscheidend, um besser verstehen zu können, wie Datenschutzexperten Compliance-Herausforderungen bewältigen und welche Technologien jetzt und in naher Zukunft dafür eingesetzt werden", erklärt Chris Babel, CEO von TrustArc. Die Budgets für Sicherheit sind nach wie vor größer. Wir sehen aber eine deutliche Verschiebung des Einflusses von Datenschutzteams auf die Kaufentscheidungen für Technologien. Dieser Trend bestätigt, was wir bei unseren Kunden beobachten - dass ein wachsender Bedarf an technischen Lösungen besteht, die helfen, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf globaler Ebene zu verwalten."

Die Datenschutz-Grundverordnung der EU und andere globale sowie nationale Rechtsreformen haben in Verbindung mit neuen Technologien die Aufgabe der Operationalisierung des Datenschutzes erheblich verkompliziert. Unternehmen müssen Rechenschaft darüber ablegen, wie die Daten in die Organisation gelangen, wie sie verwendet werden, welche Berechtigungen damit verbunden sind und wer die Verantwortung für ihre Verwaltung trägt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wächst die Nachfrage nach Datenschutztechnologien weiterhin rasant.

Als Leiter einer Organisation, die weltweit Datenschutzkonferenzen veranstaltet, ist es mir möglich, die Trends und Herausforderungen der Datenschutzprofis zu verfolgen", sagte Trevor Hughes, CEO und Präsident der IAPP. Die Ergebnisse der Umfrage liefern uns ein besseres Verständnis dafür, wie Unternehmen den Datenschutz operationalisieren und wie wir sie als Branche am besten unterstützen können.

Um die verschiedenen Typen eingesetzter Datenschutz- und Sicherheitstechnologien zu verstehen und herauszufinden, von wem sie verwendet werden, haben TrustArc und das IAPP mehr als 300 Datenschutzexperten in den USA, der EU, Großbritannien und Kanada befragt.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Umfrage gehören:

Übernahme von Datenschutztechnologie vorm Wendepunkt

- Während derzeit Produkte aus nur zwei der untersuchten Technologiekategorien eine Marktdurchdringung von mehr als 50 Prozent aufweisen, werden es laut Einkauf bald schon acht der zehn Kategorien sein.

Data Mapping, Assessment Management und Data Discovery gehören zu den am schnellsten wachsenden Lösungen

- 24 Prozent der Unternehmen haben bereits Data Mapping sowie Flow Technologien und 21 Prozent Personal Data Discovery Tools gekauft. Diese beiden Technologien führen mit 33 Prozent zudem die Liste der Technologien an, die künftig implementiert werden sollen.

- Software zur Bewertung und Verwaltung von Datenschutzprogrammen zeigt einen signifikanten Fortschritt: 33 Prozent der befragten Unternehmen haben Lösungen gekauft oder implementiert, weitere 32 Prozent planen den Kauf oder müssen sie nur noch implementieren.

Datenschutz übt in den meisten Produktkategorien einen großen Einfluss auf Kaufentscheidungen aus

- Während die IT und Informationssicherheit die Budgets für eine Reihe von Technologien kontrollieren, nimmt Datenschutz Einfluss auf und liefert einen signifikanten Input für acht der zehn untersuchten Technologiekategorien. Darunter finden sich die Kategorien Privacy Program Assessment, Consent Management und Data Mapping.

- Im Zusammenhang mit der Reaktion auf einen Vorfall gaben 69 Prozent an, dass Datenschutz bei der Entscheidungsfindung einen größeren Einfluss als das IT-Team hat, obwohl nur 28 Prozent der Datenschutzteams über eine Budgetberechtigung verfügen.

Alle Ergebnisse der Studie finden Sie auf: www.trustarc.com/xxx

Über die Studie

Die Umfrage wurde vom 16. Mai bis 4. Juni 2018 über den Daily Dashboard Newsletter der IAPP durchgeführt, der 37.000 Abonnenten aus aller Welt erreicht. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 328 Datenschutzexperten (hauptsächlich aus dem Bereich Inhouse, Recht sowie Beratung) aus den USA (44 Prozent), der EU (23 Prozent), Kanada (11 Prozent), Großbritannien (10 Prozent) und anderen Ländern (10 Prozent). Unter den Befragten waren alle Schlüsselbranchen vertreten. Zu den vier Spitzenbranchen zählen Technologie, Regierung, Finanzdienstleistungen und Beratungen.

Über TrustArc

TrustArc ist aufgrund seiner Kombination von innovativer Technologie, Expertenberatung und TRUSTe-Zertifizierungslösungen, die alle Phasen des Datenschutz-Programmmanagements abdecken, der führende Anbieter von Datenschutz- und Risikomanagementlösungen. An der Basis steht die TrustArc Privacy Platform. Sie bietet eine flexible, skalierbare und sichere Möglichkeit zum Management des Datenschutzes und um globale Datenschutzbestimmungen - inklusive der Datenschutz-Grundverordnung der EU - zu erfüllen. Die TrustArc Privacy Platform wurde über sieben Jahre Betriebserfahrung in einer Vielzahl von Branchen und mithilfe zahlreicher Use Cases verfeinert und wird durch ihre umfassenden Dienstleistungen gestärkt. Die Dienstleistungen greifen auf ein tiefgehendes Fachwissen über Datenschutz und bewährte Methoden zurück, die über zwei Jahrzehnte und tausende von Projekten kontinuierlich verbessert wurden. Mit seinem Hauptsitz in San Francisco und durch ein globales Team gestützt, hilft TrustArc weltweit über 1.000 Kunden dabei, Datenschutz umzusetzen, Risiken zu minimieren und Vertrauen aufzubauen. Weitere Informationen zu TrustArc finden Sie auf der Webseite, dem Blog oder LinkedIn.

Über die IAPP

Die International Association of Privacy Professionals ist die größte und umfassendste globale Datenschutz-Community und -Ressource. Die im Jahr 2000 gegründete IAPP ist eine Non-Profit-Organisation, die dabei hilft, den Datenschutz weltweit zu definieren, unterstützen und verbessern. Weitere Informationen über die IAPP finden Sie unter iapp.org.

