IRW-News: True Leaf Medicine International Ltd.: True Leaf verpflichtet Hillcrest Merchant Partners als kanadischen Kapitalmarktberater

IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.



: True Leaf verpflichtet Hillcrest Merchant Partners als kanadischen Kapitalmarktberater

True Leaf verpflichtet Hillcrest Merchant Partners als kanadischen Kapitalmarktberater

VERNON, BC - 7. März 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Hillcrest Merchant Partners, eine angesehene Handelsbank mit Sitz in Toronto, als den kanadischen Kapitalmarktberater des Unternehmens verpflichtet hat.

Hillcrest Merchant Partners wurde von Donato Sferra und Mark Attanasio gegründet und berät Unternehmen mit beachtlichem Wachstumspotenzial, die nach zusätzlichem Kapital und/oder strategischen Akquisitionen streben. Hillcrest Merchant Partners bietet Kapitalmarktberatungsleistungen, darunter die Vorstellung seiner Kunden bei potenziellen Investoren, Kapitalstrukturierungen, Erstellung von Investorenpräsentationen und Finanzmodellen, strategische Finanzierungsalternativen und Positionierung sowie Fusions- und Übernahmeberatung.

2019 wird ein wachstumsstarkes Jahr für True Leaf, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hillcrest Merchant Partners, um unsere Ziele im Kapitalmarkt zu erreichen. Angesichts seiner Erfolgsbilanz in der Cannabisbranche sind wir zuversichtlich, dass Hillcrest der richtige Partner ist, um durch das Durcheinander in der Cannabisbranche zu dringen, während wir mit der Firma zusammenarbeiten, um Kapital zu sichern und mögliche wertsteigernde Akquisitionen zu prüfen.

Die Gründer von Hillcrest Merchant Partners haben mit vielen bekannten Cannabismarken zusammengearbeitet, darunter Canopy Growth, Cronos Group, Khiron Life Sciences, Organigram, WeedMD, Emerald Health und Bedrocan Canada. Bevor er die Firma gründete, war Herr Sferra Managing Director of Investment Banking bei Eight Capital, vormals Dundee Capital Markets, wo er das Team der Firma im Bereich Cannabis-Investmentbanking leitete.

True Leaf hat alle Zutaten für eine starke Marke: eine Ausrichtung auf eine einzigartige Nische, ein beeindruckendes Führungsteam und ein etabliertes globales Einzelhandelsvertriebsnetz, meint Donato Sferra, Managing Partner von Hillcrest Merchant Partners. True Leaf ist an der Schnittstelle zwischen zwei wachstumsstarken Branchen - Cannabis und Haustiere - positioniert. Ich halte True Leaf auf Basis meines Netzes und meiner Erfahrung für ein Unternehmen, das man im Auge behalten sollte. Es gibt viele Cannabisunternehmen, aber nur wenige, die mit True Leaf vergleichbar sind.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Joe Green (US)

Edison Advisors

jgreen@edisongroup.com

Tel: 646-653-7030

Mobil: 917-575-7089

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafmed

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46118

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46118&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785C1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.