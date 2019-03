IRW-News: True Leaf Medicine International Ltd.: True Leaf enthüllt neuen Markenauftritt und Produktinnovationen

IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.



: True Leaf enthüllt neuen Markenauftritt und Produktinnovationen

Der neue von Forschungsergebnissen inspirierte Look und die neue Produktlinie werden nächste Woche offiziell auf der Global Pet Expo vorgestellt

VERNON, BC - 13. März 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, kündigt heute die Einführung einer neuen Markenidentität, eines neuen Logos und neuer Produktinnovationen an, die sein Engagement widerspiegeln, die vertrauenswürdigste Cannabis-für-Haustiere-Marke zu werden.

Der neue Markenauftritt umfasst ein Logo mit dem Namen True Leaf in einer einfachen und klaren Schriftart mit einem eleganten Blatt als Akzent - dies hebt die natürliche pflanzliche Qualität der Produkte von True Leaf vor. Das Logo wird auf allen Produkten des Unternehmens erscheinen, um sie unter einem Banner zu vereinen. Damit wird der Entwicklung von True Leaf zu einer führenden globalen Marke für Cannabis und Hanf für Haustiere Rechnung getragen.

Die erweiterte Produktlinie wird mit dem neuen Branding im Mai 2019 in nahezu 2.500 Zoofachgeschäften in Nordamerika und schließlich gegen Ende des Jahres auch in Europa auf den Markt gebracht.

Die neue Markenidentität und die erweiterte Produktlinie für Haustiere wurden in Partnerschaft mit Dossier Creative, der Firma, die hinter erfolgreichen Marken wie Vega Nutrition und Mikes Hard Lemonade steht, entwickelt. Das neue Branding soll die neue Generation von Haustierhaltern auf Grundlage der neuesten Trends, die aus der kürzlich vom Unternehmen durchgeführten Verbraucher- und Marktforschung abgeleitet wurden, ansprechen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Mehrheit der Menschen, die an Cannabis für ihre Haustiere interessiert sind, zwischen 18 und 34 Jahre alt sind. Dies ist die Verbrauchergruppe, die True Leaf mit seinem neuen Branding anspricht.

True Leaf und Dossier Creative hatten sich zum Ziel gesetzt, eine Markenidentität zu schaffen, die bei Tierhaltern Vertrauen weckt, die sich Qualität, Transparenz und Aufklärung wünschen. Die neuen Verpackungen weisen beispielsweise aktuelle Dosiertabellen für Hunde aller Größen auf, die dem Rätselraten hinsichtlich der Dosierung für die kleinsten und größten Rassen ein Ende setzen.

Der neue Markenauftritt und die neuen Produkte werden offiziell auf der Global Pet Expo, der größten Veranstaltung der Heimtierbranche, am 20 bis 22. März 2019 im Orange County Convention Center in Orlando (Florida, US) vorgestellt.

True Leaf stellt die Art von Projekt dar, die wir bei Dossier lieben. Es ist ein sogenanntes Challenger Brand [zu dt.: Herausforderer-Marke], das in einer völlig neuen Produktkategorie - Cannabis für Haustiere - wegweisend ist, sagt Don Chisholm, Mitbegründer und Innovation Director von Dossier. Da ich selbst Haustierhalter bin und weiß, wie viel Liebe - und Geld - wir für unsere vierbeinigen Begleiter aufwenden, bin sich zuversichtlich, dass die neue Markenidentität und Architektur von True Leaf das Unternehmen für explosives Wachstum und Erfolg positioniert - ähnlich wie bei vielen der Kunden von Dossier.

Neue Produktinnovationen

True Leaf bringt überdies neue Produktinnovationen auf den Markt, darunter fortschrittliche Rezepturen seiner beliebten hanfbasierten Kausnacks und Nahrungsergänzungsmittel auf Ölbasis: Calming Support und Hip + Joint Support. Die eigens entwickelten Rezepturen vereinen therapeutischen Hanf mit Wirkstoffen wie Omega-3-Fettsäuren - Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) - aus Meeresfrüchten und Pflanzen, um die Gesundheit von Haustieren während ihrer aktiven und vitalen Jahre zu erhalten und zu optimieren.

Das Unternehmen erweitert seine Produktlinie um Everyday Omega, ein neues Omega-3-Ergänzungsmittel für Hunde. Das neue Nahrungsergänzungsmittel basiert auf den vorherigen Kausnacks Immune + Heart von True Leaf, einer Rezeptur reich an Antioxidantien, die die Immun- und Herz-Kreislauf-Funktion stärkt, und ist mit Omega-3-Fettsäuren angereichert, um den Standards des National Research Council zu entsprechen.

Alle drei Produkte, Calming Support, Hip + Joint Support und Everyday Omega, werden als Kausnacks im Klein-, Mittel- und Großformat (für alle Hunde von Welpen bis hin zu großen Rassen) sowie als Hanfsamenöl, das als gesunde und leckere Ergänzung von Trockennahrung verwendet werden kann, erhältlich sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46157/True Leaf Announces Rebrand DR7 03.12.19Final_DE1.001.jpeg

Bei unserem neuen Markenauftritt und der erweiterten Produktlinie geht es darum, die natürliche Lebensfreude Ihrer Haustiere neu zu entfachen, das heißt: mehr Freude, mehr Spielen und mehr Toben, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir sind inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken. Sie sind unsere ständigen Gefährten und vertrauen darauf, dass wir für ihre Sicherheit und Gesundheit sorgen. Unser Ziel ist es, diese Liebe durch natürliche Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitsvorbeugung zu erwidern, die die Heilkraft von Cannabis und anderen pflanzlichen Wirkstoffen nutzen, um Gelenkschmerzen zu lindern, die Abwehrkräfte zu stärken und eine beruhigende Wirkung bei Angstzuständen zu liefern.

True Leaf hat sich der Entwicklung besserer Lösungen auf pflanzlicher Basis für Haustiere und die Umwelt verschrieben und erweitert seine Produktlinie um eine Reihe von Produkten mit Oregano-Öl. Zu den neuen Produkten gehören Healthy Gums Dental Spray (ein Zahnpflegespray für gesundes Zahnfleisch), Healthy Teeth Dental Gel (ein Zahnpflegegel für gesunde Zähne), Healthy Skin & Coat All-Purpose Spray (ein Spray für gesunde Haut und gesundes Fell), First Response Topical Gel (ein Wundgel zur topischen Anwendung) und Fresh Breath Chewables (Kausnacks für frischen Atem). Sie sind die ersten Produkte mit Oregano-Öl, die speziell für Haustiere entwickelt wurden und die Heilwirkung dieses ätherischen Öls, das reich an Antioxidantien ist, nutzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46157/True Leaf Announces Rebrand DR7 03.12.19Final_DE1.002.jpeg

Vertrauenswürdigste Cannabis-für-Haustiere-Marke

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Haustierhalter an Cannabisbehandlungen für ihre vierbeinigen Gefährten interessiert sind, sich aber unsicher über die derzeit erhältlichen unregulierten und illegalen bzw. Graumarkt-CBD-Produkte sind. Die Produkte von True Leaf enthalten Hanfsamen - Hanf ist ein legaler Cannabisstamm - und werden von Aufsichtsbehörden wie dem National Animal Supplement Council (NASC) unterstützt. Damit wissen Tierhalter, dass das Produkt, das sie ihren Haustieren verabreichen, legal, sicher und wirksam ist.

Die fortschrittlichen Rezepturen von True Leaf wurden von einem Team von Veteranen der Heimtierbranche mit mehr als 200 Jahren gemeinsamer Erfahrung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere entwickelt. Zu ihnen zählt auch Dr. Katherine Kramer, eine leidenschaftliche und sachkundige Verfechterin für die Erforschung und therapeutische Anwendung von Cannabis in Tieren. Dr. Kramer hat den Vorsitz des veterinärmedizinischen Beirats des Unternehmens.

Mehr können Sie unter www.trueleaf.com erfahren.

Medienvertreter können ein umfassendes Pressekit per E-Mail an media@trueleaf.com anfordern.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

