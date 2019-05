IRW-News: True Leaf Medicine International Ltd.: Kevin Cole, ehemalige Führungskraft von Mars Petcare, verstärkt True Leaf als President

IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.



: Kevin Cole, ehemalige Führungskraft von Mars Petcare, verstärkt True Leaf als President

Kevin Cole, ehemalige Führungskraft von Mars Petcare, verstärkt True Leaf als President

Die erfahrene Führungskraft des weltweit größten Unternehmens für Heimtiernahrung wird das transformative Wachstum von True Leaf Pet vorantreiben

VERNON, BC - 7. Mai 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute die Ernennung von Kevin Cole als President von True Leaf Pet bekannt.

Kevin bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Verbrauchsgüter (Consumer-Packaged Good/CPG) sowie umfangreiches Know-how beim Ausbau von Unternehmen und Marken in der Heimtierbranche in das Unternehmen ein. Bevor er sich True Leaf anschloss, war Kevin Vice President, Marketing bei Mars Petcare Canada, einem der weltweit führenden Lebensmittelhersteller und dem weltweit größten Unternehmen für Heimtiernahrung, das führende Heimtiermarken wie PEDIGREE®, IAMS® und ROYAL CANIN® betreibt. Davor war er als Führungskraft in der Marketingabteilung von GlaxoSmithKline (GSK) tätig.

Kevin hat Teams geleitet, die für Verbraucher- und Kundenbedürfnisse, strategische Planung, Marketing, Vertriebsstrategie, E-Commerce und Projektmanagement zuständig waren. Das explosionsartige Wachstum von WHISKAS® und TEMPTATIONS®, einer Marke für Katzenleckereien, wird Kevins Bemühungen zugeschrieben; während seiner Tätigkeit bei GSK legte er zudem den Grundstein für den Erfolg der Marke Sensodyne®, die zur Nummer eins unter den Zahnpastaprodukten in Kanada wurde.

In seiner neuen Funktion wird Kevin operative Verbesserungen umsetzen und das Wachstum der Abteilung True Leaf Pet forcieren, die Nahrungsergänzungsmittel auf Hanfbasis für Haustiere herstellt, vermarktet und an 3.500 Ladengeschäfte weltweit vertreibt. Kevin wird für das Wachstum dieser Abteilung verantwortlich zeichnen und sich dabei zuerst darauf konzentrieren, ein gesetzeskonformes CBD-Produkt für Haustiere auf den Markt zu bringen. Er wird sich auch darum bemühen, die Reichweite von True Leaf rund um den Globus auszubauen, u.a. durch die Erschließung des asiatischen Marktes, eine globale Aufklärungskampagne über Cannabis für Haustiere, eine neue Produktkategorie, auf den Weg zu bringen und die D2C-(Direct to Consumer) -Strategie des Unternehmens umzusetzen.

Dass es uns gelungen ist, eine Spitzenkraft des weltweit größten Konzerns für Heimtiernahrung für unser Unternehmen zu gewinnen, ist ein Vertrauensbeweis für die Vision von True Leaf, sich zum führenden globalen Anbieter im Bereich Cannabis für Haustiere zu entwickeln, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Kevins nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau von führenden Haustiermarken wird der Schlüssel zu unserem anhaltend starken Wachstum sein. Mit Kevin an der Spitze unseres Haustiergeschäfts sind wir zuversichtlich, dass True Leaf in der Lage ist, wie WHISKAS® und TEMPTATIONS® zu einer namhaften Marke in der Heimtierbranche zu avancieren.

Als Tierliebhaber, Haustierhalter und langjährige Führungskraft in der Heimtierbranche habe ich mich verpflichtet, neue Möglichkeiten zu finden, die Pflege unserer vierbeinigen Familienmitglieder zu verbessern, meinte Kevin Cole. Ich glaube, dass pflanzliche Ernährung und insbesondere Cannabis für Haustiere die Zukunft der Haustierpflege prägen werden. Aus diesem Grund habe ich mich True Leaf angeschlossen, weil es die vertrauenswürdigste Cannabis-für-Haustiere-Marke ist und bleiben wird. Das Vertrauen der Verbraucher und Einzelhändler in dieser aufstrebenden Branche ist ein Schlüsselelement für explosionsartiges Wachstums. True Leaf hat mit seiner Linie von sicheren, legalen und wirksamen Hanfprodukten für Haustiere den Grundstein gelegt. Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und die Transformation dieser Produktkategorie voranzutreiben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46661/Kevin Cole Joins True Leaf DR10 05.06.19_DE.001.jpeg

Darcy Bomford ist als President von True Leaf Pet Inc. zurückgetreten, wird jedoch weiterhin seine Aufgaben als Director und Chief Executive Officer von True Leaf Pet Inc. wahrnehmen.

Kevin wird diese Woche gemeinsam mit Darcy und Dr. Katherine Kramer, DVM, Gründungsvorsitzende des veterinärmedizinischen Beirats von True Leaf, an Europas größter Zoofachmesse, der Zoomark, teilnehmen. Die Teilnahme des Teams an der Zoomark erfolgt im Rahmen des Schwerpunktes von True Leaf, internationale Einkäufer über den therapeutischen Nutzen von Hanf für Haustiere aufzuklären.

Das Unternehmen wird während der Messe von 9 bis 18 Uhr im kanadischen Pavillon (Stand A50 in Halle 25) im Messezentrum BolognaFiere ausstellen.

Um ein Interview mit einem Mitglied des Führungsteams von True Leaf auf der Zoomark zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an media@trueleaf.com.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson (USA)

KSCA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com

Tel: 212-896-1233

Scott Eckstein (USA)

KSCA Strategic Communications

seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46661

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46661&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785C1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.