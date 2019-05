IRW-News: True Leaf Medicine International Ltd.: Dr. Conny Mosley verstärkt den veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf

IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.



: Dr. Conny Mosley verstärkt den veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf

Dr. Conny Mosley verstärkt den veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf

Tierärztin Dr. Conny Mosley, eine Expertin für integrative Schmerzbehandlungen, wird True Leaf bei der Entwicklung von Cannabisprodukten für Haustiere beraten

VERNON, BC - 14. Mai 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute die Ernennung von Tierärztin Dr. Conny Mosley, Dr. Med. Vet., DACVAA, CVA, in den veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf bekannt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46742/Dr. Mosley Joins True Leaf VAB DR3 05.12.19_DE.001.jpeg

Dr. Mosley ist Director und Vice-President der Canadian Association of Veterinary Cannabinoid Medicine (CAVCM) und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Veterinärmedizin bei True Leaf ein. Sie leitet derzeit den integrativen Schmerztherapiedienst im 404 Veterinary Emergency and Referral Hospital von VCA Canada in Newmarket (Ontario), der darauf abzielt, die Lebensqualität von Haustieren durch die Behandlung perioperativer, postoperativer, akuter und chronischer Schmerzen zu verbessern.

Wir sind stolz, darauf, eine weitere führende Tierärztin im veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf willkommen zu heißen, die sich der Weiterentwicklung von Therapien auf Cannabisbasis für Haustiere widmet, meinte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Unser Ziel, die weltweit führende Marke im Bereich Cannabis für Haustiere zu werden, beginnt mit der Produktqualität. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Beratern aus der Veterinärmedizin, um die sichersten und wirksamsten Cannabisprodukte für Haustiere zu erforschen und zu entwickeln. Dr. Mosley wird bei unseren Arbeiten hinsichtlich der Einführung eines branchenführenden CBD-Produkts für Haustiere und der Entwicklung einer exklusiv bei Tierärzten erhältlichen Produktlinie ein wichtiges Mitglied unseres Teams sein.

Dr. Mosley ist eine starke Befürworterin von Therapien auf Cannabisbasis für Tiere und setzt sich durch ihre Tätigkeit bei der CAVCM und der Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) dafür ein, Health Canada zu einer Änderung der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) zu bewegen, um die zukünftige Klassifizierung von CBD als ein veterinärmedizinisches Gesundheitsprodukt zu ermöglichen. Dadurch würde sich für True Leaf die Möglichkeit ergeben, rechtskonforme und unter strenger Qualitätskontrolle hergestellte CBD-Produkte für Haustiere in Kanada auf den Markt zu bringen.

Tierarztpraxen im ganzen Land verzeichnen eine starke Nachfrage ihrer Kunden nach rechtskonformen und wirksamen medizinischen Cannabisprodukten für Haustiere, sagte Dr. Mosley. Ich schließe mich True Leaf an, da sein Team von erfahrenen Fachleuten aus der Haustierbranche an der Spitze der evidenzbasierten Produktentwicklung steht. Ich freue mich darauf, in dieser neuen Funktion die Forschung zu Cannabinoid-Medizinprodukten für bestimmte Gesundheitsprobleme von Haustieren fortzusetzen, die Tiermedizingemeinde und Haustierhalter über den Nutzen von Cannabis für Haustiere aufzuklären und zur Entwicklung von Cannabisprodukten beizutragen, denen Tierärzte vertrauen können.

Dr. Mosley schließt sich Dr. Katherine Kramer, DVM, DABVP (Canine & Feline Practice), CVA, CVTP, einer Vorreiterin auf dem Gebiet Cannabis für Haustiere, im veterinärmedizinischen Beirat von True Leaf an. Dr. Kramer ist die Gründungsvorsitzende des Beirats und eine der führenden Experten für Cannabinoid-Medizin für Haustiere weltweit.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson (USA)

KSCA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com

Tel: 212-896-1233

Scott Eckstein (USA)

KSCA Strategic Communications

seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46742

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46742&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785C1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.