IRW-News: True Leaf Medicine International Ltd.: Bau des True Leaf Campus ist abgeschlossen

Bau des True Leaf Campus ist abgeschlossen

Bau des True Leaf Campus ist abgeschlossen

Nutzungsgenehmigung erteilt; für die nächsten Schritte bereit, um ein lizenzierter Cannabisproduzent zu werden

VERNON, BC - 6. März 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass die aktuelle Bauphase des True Leaf Campus, der Cannabisanbau- und -produktionsanlage des Unternehmens, abgeschlossen ist.

Die erste Phase umfasst ein zweistöckiges Zentrum mit 18.000 Quadratfuß Fläche für den anfänglichen Anbau, Labordienstleistungen, die Extraktion ganzer Pflanzen und die Produktion der therapeutischen Cannabisprodukte für Haustiere und ihre Besitzer.

Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie in mehrfacher Hinsicht - nicht nur durch die Erweiterung der Anbaufläche - skalierbar ist. Um die Investitionskosten überschaubar zu halten, aber gleichzeitig das 40 Acres große Gewerbegrundstück voll zu nutzen, ist es True Leaf dank des modularen Aufbaus, des schrittweisen Ansatzes und der flexiblen Gestaltung des zentralen Verwaltungsbereichs möglich, ohne Probleme für zukünftige Phasen zu expandieren und auf den sich ständig ändernden Cannabismarkt und die geltenden Richtlinien zu reagieren.

Das Design des True Leaf Campus orientiert sich außerdem an der Anbaumethode des Unternehmens, die auf die Herstellung eines hochwertigen medizinischen Produkts ausgerichtet ist. Diese Philosophie spiegelt sich in dem durchdachten Innen- und Außenbau wider, der unter der Verwendung modernster Baumaterialien erfolgte. Diese Materialien begünstigen eine sterile, kontaminationsfreie Anbauumgebung, die auch ein hochmodernes Luftfiltersystem, eine nahezu krankenhausgerechte Innenausstattung sowie eine undurchlässige Innen- und Außenwandbekleidung beinhaltet.

Mit dem Abschluss der ersten Phase des True Leaf Campus sind wir unserem Ziel, ein lizenzierter Cannabisproduzent zu werden, näher als je zuvor, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Mit dem Erhalt unserer Lizenz und dem Abschluss unserer eigenen Anlage für den Anbau von medizinischem Cannabis und die Unterstützung der Forschung und Entwicklung von legalen medizinischen Cannabidiol- (CBD)-Produkten für Haustiere werden wir eine neue Ära für unser Unternehmen einläuten. Wir werden das erste Cannabis-für-Haustiere-Unternehmen mit diesem Vorteil sein.

True Leaf arbeitet sich nach wie vor durch den Genehmigungsprozess von Health Canada für die Erteilung einer Lizenz für den Anbau und die Herstellung von Cannabis für die Produkte von True Leaf. Je nach Zeitplan von Health Canada wird die Genehmigung Mitte bis Ende 2019 erwartet.

Der True Leaf Campus wird bedeutende Beschäftigungsmöglichkeiten in Lumby bieten. Lumby ist eine Gemeinde mit 1.700 Einwohnern im nordöstlichen Bereich des Okanagan Valley, die stark unter dem rückläufigen Holzeinschlag leidet. Die Anlage befindet sich auf einem 40 Hektar großen Grundstück im Besitz von True Leaf mit der vollen Unterstützung der lokalen Regierung errichtet. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um zur Befriedigung der zukünftigen Marktnachfrage zu expandieren.

Drohnenaufnahmen der neuen Anlage, des True Leaf Campus, können Sie auf YouTube anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=SPpykvCz_gQ&feature=youtu.be

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46108

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46108&tr=1

